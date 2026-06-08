Največja napaka, ki jo mnogi naredijo tik pred pokojem

Ko se ljudje upokojijo, dobijo občutek, da so najtežji finančni izzivi za njimi. Plača sicer izgine, a jo nadomesti pokojnina, dolgovi so pogosto manjši, življenje pa naj bi postalo bolj predvidljivo. Vendar je v tej predstavi ena resna napaka. Pokoju ne manjka stabilnost – manjka mu finančna varovalka. In prav tu se pokaže, zakaj je finančna rezerva eden najpomembnejših elementov varne starosti. Prava slika pokaže, da nepričakovani stroški v pokoju niso izjema, ampak pravilo. Raziskava Center for Retirement Research, ki jo povzema CNBC, kaže, da kar 83 odstotkov ameriških upokojencev vsako leto doživi vsaj en večji nepredviden izdatek, povprečno v višini okoli 6.000 dolarjev (5.170 evrov). To pomeni približno desetino letnih prihodkov (v ZDA), kar je za nekoga z omejenim proračunom lahko ogromen udarec. Ko teh prihrankov ni, se začne verižna reakcija. Strošek, ki bi moral biti obvladljiv, postane problem, ki ga je treba reševati z zmanjševanjem porabe, poseganjem v dolgoročne prihranke ali celo z zadolževanjem.

Kaj to pomeni za vas v Sloveniji?

icon-expand Upokojenec ureja osebne finance FOTO: Shutterstock

Ena sama večja okvara avtomobila, gospodinjskega aparata ali zdravstveni strošek lahko zelo hitro spremeni finančno stabilnost, ki ste jo gradili desetletja. Dodaten problem je, da so stroški v pokoju drugačni kot v aktivni dobi, ko si finančno rezervo ustvarjamo za primer izgube službe. Po podatkih raziskav se med najpogostejšimi nepričakovanimi izdatki v pokoju pojavljajo zdravstveni stroški, prilagoditve doma ali pomoč bližnjim, kar pogosto pride v najbolj občutljivem trenutku. In prav v tem trenutku se pokaže ključna razlika med zaposlenimi in upokojenci: če ste zaposleni, lahko strošek vsaj delno nadoknadite z delom. Če ste upokojeni, tega luksuza ni.

Posegajo v naložbe

Finančni strokovnjaki opozarjajo, da brez rezerve upokojenci pogosto posegajo po svojih naložbah ravno takrat, ko to najmanj smejo. Če pride do padca trgov ali slabšega obdobja, so prisiljeni prodajati naložbe z izgubo, kar dolgoročno zmanjša njihovo premoženje. Kot poudarja AARP, lahko odsotnost finančne rezerve vodi tudi v prezgodnje črpanje pokojninskih sredstev ali celo zadolževanje. To ni več kratkoročna težava, ampak odločitev, ki vpliva na celotno preostalo življenje. Zato finančna rezerva ni le "denar na strani", ampak zaščitni sloj okoli vašega celotnega finančnega sistema. Deluje kot blažilnik, ki prepreči, da bi en nepričakovan dogodek sprožil domino efekt. Kot poudarja Investopedia, so upokojenci zaradi odsotnosti rednega prihodka še posebej ranljivi za finančne šoke, zato je rezerva ključna za stabilnost v obdobju, ko bi moralo biti življenje bolj mirno.

Koliko finančne rezerve naj ima upokojenec?

icon-expand Finance v starosti FOTO: Adobe Stock

Koliko rezerve je dovolj, je seveda odvisno od posameznika. A tukaj velja pomembno pravilo: standardna priporočila za zaposlene v pokoju ne zadoščajo. Medtem ko se v aktivni dobi omenja tri do šest mesecev stroškov, strokovnjaki za upokojence svetujejo bistveno več – pogosto od enega do dveh let življenjskih izdatkov. Razlog je preprost. Pokoju manjka možnost "popravnega izpita". Če naredite finančno napako ali vas preseneti večji strošek, ga ne morete nadoknaditi z višjim prihodkom. Realnost pa kaže, da je prav to področje ena največjih slabosti številnih upokojencev. Po podatkih raziskave Boston College približno 40 odstotkov ameriških gospodinjstev nima dovolj sredstev niti za eno leto nepričakovanih izdatkov. To pomeni, da je velik del populacije v resnici bistveno bolj finančno izpostavljen, kot si sam misli. In to je ključni uvid, ki velja tudi za slovenske upokojence: problem ni le višina pokojnine, ampak tudi odsotnost finančne rezerve. Če pogledamo širšo sliko, finančna rezerva v pokoju pomeni nekaj zelo konkretnega: čas, mir in svobodo odločanja. Ko se zgodi nepričakovano, ne reagirate panično, temveč premišljeno. Ne prodajate naložb ob napačnem času in ne zmanjšujete kakovosti življenja. Prav zato jo finančni svetovalci pogosto imenujejo kar "nevidna pokojnina".