Ko se dnevi skrajšajo in temperature spustijo, se za številne upokojence začne obdobje, ko je treba še bolj pazljivo načrtovati vsak evro. Zima namreč ne prinese le hladnejšega vremena, temveč tudi višje stroške ogrevanja, elektrike in drugih življenjskih potrebščin. Obenem se bliža december, mesec družinskih srečanj, prazničnih kosil in obdarovanja, ko si številni stari starši želijo razveseliti svoje vnuke, ne glede na to, kako visoka je njihova pokojnina. Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da so starejši med skupinami prebivalstva, ki jih rast življenjskih stroškov pogosto prizadene najbolj. Po ugotovitvah OECD imajo upokojenci praviloma manj možnosti za povečanje svojih prihodkov kot delovno aktivni prebivalci, zato inflacijo in podražitve občutijo močneje. Prav tako pogosto več časa preživijo doma, zaradi česar so njihovi stroški energije v hladnejšem delu leta praviloma višji.

Računi pozimi praviloma zrastejo

icon-expand Za številne upokojence so zimski meseci povezani z višjimi stroški ogrevanja, elektrike in drugih življenjskih potrebščin. FOTO: Shutterstock

Za mnoge gospodinjstva je zima najdražji del leta. Ogrevanje stanovanj in hiš lahko občutno poveča mesečne izdatke, dodatni stroški pa nastanejo tudi zaradi večje porabe elektrike in pogostejših nakupov sezonskih oblačil ali zdravstvenih pripomočkov. Na to opozarja tudi britanska organizacija Age UK, ki že več let spremlja položaj starejših in ugotavlja, da številni starejši pozimi težko usklajujejo stroške ogrevanja z drugimi nujnimi življenjskimi izdatki. Mnogi se zato znajdejo pred zahtevno nalogo: kako ohraniti topel dom in hkrati pokriti vse druge mesečne stroške.

December prinaša tudi čustveni pritisk

icon-expand December prinaša veselje in družinska srečanja, a tudi dodatne stroške, ki lahko obremenijo gospodinjstvo. FOTO: Shutterstock

Finančni izzivi pa niso povezani zgolj s položnicami. Konec leta je za številne starejše tudi čustveno pomembno obdobje. Želja, da bi vnukom podarili darilo, prispevali k praznični večerji ali pomagali družini, pogosto ostaja enaka tudi takrat, ko se življenjski stroški zvišujejo. Marsikateri upokojenec bo raje varčeval pri sebi kot pri svojih najbližjih. Zato december za številne ni le čas veselja, ampak tudi obdobje dodatnega finančnega pritiska, ki ga mlajše generacije včasih spregledajo.

Težava niso veliki stroški, ampak veliko manjših

Po mnenju strokovnjakov za osebne finance največje breme pogosto ne predstavljajo posamezni veliki nakupi, temveč kopičenje številnih manjših izdatkov. Nekaj deset evrov več za ogrevanje, nekoliko dražji obisk trgovine, praznični nakupi in višji računi se lahko na koncu meseca seštejejo v precejšen znesek. Prav zato številni starejši že jeseni začnejo načrtovati finančne izdatke za zimo in iščejo načine, kako zmanjšati porabo energije ali si ustvariti vsaj manjšo finančno rezervo.

Dodatna pomoč pred najhladnejšim delom leta

Nekaj olajšanja bo za del upokojencev prinesel tudi zimski dodatek, ki bo izplačan ob koncu novembra. Čeprav dodatno izplačilo ne more izničiti vseh višjih stroškov ogrevanja, elektrike in prazničnih nakupov, bo za številne predstavljalo dobrodošlo pomoč v obdobju, ko gospodinjski izdatki tradicionalno dosežejo vrhunec. Več o tem, kdo je do dodatka upravičen, koliko znaša in kdaj bo nakazan, si lahko preberete v našem ločenem članku o zimskem dodatku za upokojence.

Zima ni zahtevna le zaradi vremena

Ko govorimo o staranju, pogosto pomislimo predvsem na zdravje. Toda za mnoge upokojence je enako pomembno vprašanje finančne varnosti. Najhladnejši del leta namreč ne prinese le nižjih temperatur, temveč tudi več negotovosti glede stroškov, ki jih ni mogoče odložiti. Prav zato bodo številni starejši v prihodnjih tednih pozorno spremljali stanje na svojem bančnem računu. Za marsikoga je obdobje do pomladi vsako leto preizkus, kako uspešno uskladiti vsakdanje potrebe, višje stroške in željo, da bi tudi praznični čas ostal čas veselja.