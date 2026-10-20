Ko se človek upokoji, se marsikaj spremeni. Dnevna rutina je drugačna, prihodki so običajno nižji kot v času aktivne kariere, številne navade pa ostanejo enake. Prav v tem se pogosto skriva past. Finančni strokovnjaki že več let opozarjajo, da številni starejši za določene storitve plačujejo več, kot bi bilo potrebno. Ne zato, ker bi živeli razkošno, temveč zato, ker istih pogodb, naročnin in paketov ne preverijo več let. Majhni zneski se nato iz meseca v mesec seštevajo in na koncu leta predstavljajo precej višji strošek, kot si večina predstavlja.

Telefonski paket, ki ne ustreza več navadam

Mnogi upokojenci imajo še vedno pakete, ki so jih sklenili v času, ko so telefon uporabljali drugače. Nekateri plačujejo velike količine mobilnih podatkov, drugi dodatne storitve ali televizijske vsebine, ki jih redko uporabljajo. Strokovnjaki za osebne finance zato svetujejo, da uporabniki vsaj enkrat letno preverijo, kaj dejansko uporabljajo. Pogosto se izkaže, da bi za svoje potrebe povsem zadostoval cenejši paket. Razlika nekaj evrov na mesec se morda ne zdi velika, vendar lahko na letni ravni pomeni prihranek v višini več deset ali celo več sto evrov. Ponudniki imajo običajno na voljo ugodne pakete za seniorje, tako da lahko že kratek pregled ponudbe razkrije, da za enake ali celo bolj prilagojene storitve plačujete precej manj.

icon-expand Različne naročnine je treba prilagajati glede na lastne potrebe. FOTO: Shutterstock

Bančni račun, ki ga imate že desetletja

Zvestoba banki ni vedno slaba odločitev. Je pa smiselno občasno preveriti, koliko vas vaš račun dejansko stane. Pri številnih računih se z leti naberejo stroški vodenja, nadomestila za posamezne storitve, papirnati izpiski ali drugi dodatki, ki jih uporabniki pogosto spregledajo. Pri ameriškem Forbes Advisorju opozarjajo tudi na visoke stroške prekoračitev na računu, ki lahko hitro obremenijo osebne finance. Reden pregled bančnih stroškov lahko razkrije, da bi enako storitev drugje dobili ceneje ali pa da plačujete za nekaj, česar sploh ne uporabljate. Slovenske banke upokojencem pogosto ponujajo posebne pakete in ugodnosti, zato se splača preveriti, ali še vedno uporabljate račun, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Naročnine, na katere ste pozabili

To je eden najpogostejših razlogov za nepotrebne izdatke. Platforme za ogled filmov, digitalni časopisi, aplikacije za vadbo, različna članstva in druge naročnine pogosto ostanejo aktivne dolgo po tem, ko jih uporabnik preneha uporabljati. Majhni mesečni zneski se morda zdijo zanemarljivi, vendar se lahko na letni ravni nabere več sto evrov stroškov. Analize potrošniških navad kažejo, da številni ljudje plačujejo storitve, ki jih uporabljajo le občasno ali sploh ne več. Pregled bančnih izpiskov pogosto razkrije največ priložnosti za prihranek. Če starejši tega ne zmorejo narediti sami, bi bilo dobro, da se vključijo drugi člani družine in jim pri tem pomagajo.

Zavarovanja, ki ne odražajo več vašega življenjskega sloga

Po upokojitvi se marsikdo vozi manj, redkeje potuje ali pa nima več enakih finančnih obveznosti kot nekoč. Kljub temu veliko ljudi obdrži enaka zavarovanja, kot so jih imeli v času aktivne kariere. Finančni svetovalci zato priporočajo reden pregled avtomobilskih, nezgodnih, zdravstvenih in drugih polic. Ne zato, da bi bili slabše zavarovani, temveč da bi preverili, ali zavarovanje še vedno ustreza dejanskim potrebam. V nekaterih primerih lahko posameznik plačuje za kritja, ki jih ne potrebuje več, medtem ko bi mu druga kombinacija ponujala enako zaščito za nižjo ceno. No, to ne velja le za upokojence – tudi mlajši, delovno aktivni, morajo redno preverjati zavarovanja in jih prilagajati potrebam.

icon-expand Banke, zavarovalnice, operaterji ... Vsi imajo na voljo tudi ponudbe, ki so prilagojene potrebam upokojencev. FOTO: Shutterstock

Veliki paketi, ki jih uporabljate le napol

Ponudniki telefonije, televizije in interneta pogosto spodbujajo uporabnike k izbiri obsežnih paketov z vrsto dodatnih storitev. Te so na prvi pogled privlačne, vendar mnogi uporabniki izkoristijo le manjši del tega, kar plačujejo. Če ne spremljate športnih kanalov, ne uporabljate dodatnih pretočnih storitev ali ne potrebujete najhitrejšega interneta, je morda čas za pregled paketa. Tudi tu lahko že manjša sprememba pomeni občuten letni prihranek. Ponudniki so pri tem izredno razumevajoči in upokojencem ponujajo različne pakete.

Največji prihranek se pogosto skriva v podrobnostih

Pri večini teh stroškov ne govorimo o velikih zneskih. Gre za nekaj evrov pri telefonu, nekaj pri banki, nekaj pri naročninah in še nekaj pri zavarovanjih. Te postavke pa se sčasoma seštejejo. Prav zato finančni strokovnjaki priporočajo, da si vsaj enkrat letno vzamete uro časa za pregled vseh rednih mesečnih izdatkov. Marsikateri upokojenec ob tem ugotovi, da lahko brez odrekanja prihrani precej več, kot je pričakoval. Ne pozabite, da imate upokojenci na voljo številne ugodnosti in popuste, ki jih uveljavljate z upokojensko kartico!