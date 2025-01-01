Delavka z diagnozo ADHD je na sodišču uspela dokazati diskriminacijo po tem, ko jo je nadrejena označila za "neorganizirano". Sodišče je razsodilo, da je podjetje kršilo zakonodajo, kar poudarja pomembnost razumevanja nevrorazličnosti.
Iščete novo zaposlitev, a ste še vedno v službi? Preverite ključne strategije za diskreten in učinkovit iskalni proces, ki ne ogrozi vaše trenutne kariere.
Prepoznajte zgodnje znake, da je vaša trenutna služba v letu 2026 morda postala ovira in ne več priložnost. Kdaj je najboljši čas za menjavo službe? Zagotovo še preden se vam poslabšata motivacija in dobro počutje.
Matej Auguštin je samoiniciativen, samozavesten in vztrajen. Kljub slepoti ima službo, je dejavno vključen v družbo in živi izjemno polno življenje. Spremljajo ga lokostrelstvo, airsoft, jahanje in harmonika – dejavnosti, ki rušijo stereotipe, česa slepi in slabovidni zmorejo. Njegovo vodilo "poskusi, saj nimaš ničesar za izgubiti" ne velja le zanj, temveč tudi za druge slepe in slabovidne, delodajalce in celotno družbo. Za vse.
Štiri mesece – in služba je postala nočna mora. Pretresljiva izpoved delavke iz Hrvaške, ki pred službo joka in doživlja paniko, razkriva, kako nevarno je lahko toksično delovno okolje. Preberite, zakaj je njen primer dvignil regijo na noge.
Ključne fraze, ki vam lahko zaprejo vrata na razgovoru. Poglejte, česa ne reči – in katere boljše odgovore uporabiti.
Napovedi delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici 2026 ostajajo pozitivne, a so bolj zadržane. Načrtujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih - kar je 0,8 odstotne točke manj kot spomladi - oziroma skoraj 30.000 zaposlitev. Strukturna neskladja se pri tem poglabljajo, je objavil Zavod RS za zaposlovanje.
Inšpektorat RS za delo prejema različna vprašanja in informacije v povezavi z izplačevanjem zimskega regresa, zato vnovič poudarja, da je obvezna božičnica zakonsko določena pravica, ki pripada delavcem enako kot vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zimskega regresa se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila, opozarja.
Še vedno se ojavljajo primeri diskriminatornega izplačevanja nagrad za delovno uspešnost.
Pri izplačevanju zimskega regresa že prihaja do kršitev, denimo zahtev delodajalcev, da jim zaposleni nakazani znesek vrnejo v gotovini, in pretapljanja nadur v to novo pravico, opozarjajo v Delavski svetovalnici. Vsem, ki ugotavljajo nepravilnosti, so pripravljeni pomagati, tudi s sprožitvijo postopkov pred nadzornimi institucijami.
Ob napovedi ministra za delo Luke Mesca, da bo predlagal zvišanje minimalne plače za 113 evrov na 1000 evrov neto, iz gospodarstva prihajajo zaskrbljeni odzivi. Bojijo se trajnih posledic za gospodarstvo in inflacijske spirale. Kot opozarjajo, so pričakovali do 5,7-odstoten dvig bruto minimalne plače, tako pa da se obeta 14-odstoten.