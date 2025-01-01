Cekin.si
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte

Ključne fraze, ki vam lahko zaprejo vrata na razgovoru. Poglejte, česa ne reči – in katere boljše odgovore uporabiti.

Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta

Napovedi delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici 2026 ostajajo pozitivne, a so bolj zadržane. Načrtujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih - kar je 0,8 odstotne točke manj kot spomladi - oziroma skoraj 30.000 zaposlitev. Strukturna neskladja se pri tem poglabljajo, je objavil Zavod RS za zaposlovanje.

Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?

Delodajalec razkriva preprost trik pri razgovorih: postavlja vedno težja vprašanja, dokler ne naleti na neznano področje. Nato opazuje odziv kandidata. Ta tehnika mu pomaga odkriti kandidate, željne učenja in resnično motivirane za delovno mesto.

Trg dela 2026: kaj lahko pričakujemo?
Trg dela 2026: kaj lahko pričakujemo?

Razmere na slovenskem trgu dela so letos ostale ugodne, padel je nov rekord na področju brezposelnosti, ob tem pa so se nadaljevale težave s pomanjkanjem kadrov. Podobne trende je pričakovati tudi v prihodnje. Ob tem delodajalci pozivajo k ukrepom za razbremenitev gospodarstva, sindikati pa k dostojnim plačam in kakovostnim pogojem dela.

Že dve desetletji živi na socialni pomoči in zavrača delo
Že dve desetletji živi na socialni pomoči in zavrača delo

Spoznajte Nemca, ki že 20 let uživa na socialni podpori in trdi, da je preveč kvalificiran za delo! Njegova pričakovanja glede plače vas bodo presenetila. Je samozavest ovira ali motivacija za iskanje dela?

Norveška išče 100 delavcev brez izkušenj: plača presega 3.000 evrov
Norveška išče 100 delavcev brez izkušenj: plača presega 3.000 evrov

Sanjate o novi karieri in stabilnih prihodkih? Norveško podjetje SalMar ASA ponuja 100 prostih delovnih mest brez zahtevanih izkušenj. Plača presega 3.000 evrov, prijave pa zbirajo do 31. januarja 2026.

Država z najvišjimi socialnimi izdatki v Evropi
Država z najvišjimi socialnimi izdatki v Evropi

Nemčija izstopa z najvišjimi socialnimi izdatki v Evropi, skoraj polovica gre za pokojnine, medtem ko za izobraževanje porabi manj kot sosede. Raziskava IW primerja javno porabo med letoma 2001 in 2023.

Kaj odgovoriti na zaposlitvenem razgovoru, če vas vprašajo o neplačanih nadurah?
Kaj odgovoriti na zaposlitvenem razgovoru, če vas vprašajo o neplačanih nadurah?

Kako samozavestno odgovoriti na vprašanje o brezplačnih nadurah na razgovoru za službo? Praktični nasveti za profesionalen vtis.

Iskanje službe brez izgube motivacije: 7 preverjenih strategij
Iskanje službe brez izgube motivacije: 7 preverjenih strategij

Iskanje službe je lahko dolgotrajen in psihološko naporen proces. Razkrivamo, kako ohraniti motivacijo, samozavest in fokus.

Zavod RS za zaposlovanje: Oktobra več brezposelnih
Zavod RS za zaposlovanje: Oktobra več brezposelnih

Število brezposelnih oseb v Sloveniji se je konec oktobra povečalo za 3,9 odstotka glede na september, kar je posledica tradicionalnega oktobrskega priliva iskalcev prve zaposlitve in prenehanja pogodb za določen čas. Zavod RS za zaposlovanje beleži 45.670 brezposelnih.

Izgubila službo, še preden se je razgovor začel: neverjetna zgodba iz trgovine za male živali

Izgubila službo, še preden se je razgovor začel: neverjetna zgodba iz trgovine za male živali
