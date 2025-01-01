Trg dela 2026: kaj lahko pričakujemo?

Razmere na slovenskem trgu dela so letos ostale ugodne, padel je nov rekord na področju brezposelnosti, ob tem pa so se nadaljevale težave s pomanjkanjem kadrov. Podobne trende je pričakovati tudi v prihodnje. Ob tem delodajalci pozivajo k ukrepom za razbremenitev gospodarstva, sindikati pa k dostojnim plačam in kakovostnim pogojem dela.