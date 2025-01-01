Ključne fraze, ki vam lahko zaprejo vrata na razgovoru. Poglejte, česa ne reči – in katere boljše odgovore uporabiti.
Napovedi delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici 2026 ostajajo pozitivne, a so bolj zadržane. Načrtujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih - kar je 0,8 odstotne točke manj kot spomladi - oziroma skoraj 30.000 zaposlitev. Strukturna neskladja se pri tem poglabljajo, je objavil Zavod RS za zaposlovanje.
Delodajalec razkriva preprost trik pri razgovorih: postavlja vedno težja vprašanja, dokler ne naleti na neznano področje. Nato opazuje odziv kandidata. Ta tehnika mu pomaga odkriti kandidate, željne učenja in resnično motivirane za delovno mesto.
Razmere na slovenskem trgu dela so letos ostale ugodne, padel je nov rekord na področju brezposelnosti, ob tem pa so se nadaljevale težave s pomanjkanjem kadrov. Podobne trende je pričakovati tudi v prihodnje. Ob tem delodajalci pozivajo k ukrepom za razbremenitev gospodarstva, sindikati pa k dostojnim plačam in kakovostnim pogojem dela.
Spoznajte Nemca, ki že 20 let uživa na socialni podpori in trdi, da je preveč kvalificiran za delo! Njegova pričakovanja glede plače vas bodo presenetila. Je samozavest ovira ali motivacija za iskanje dela?
Sanjate o novi karieri in stabilnih prihodkih? Norveško podjetje SalMar ASA ponuja 100 prostih delovnih mest brez zahtevanih izkušenj. Plača presega 3.000 evrov, prijave pa zbirajo do 31. januarja 2026.
Nemčija izstopa z najvišjimi socialnimi izdatki v Evropi, skoraj polovica gre za pokojnine, medtem ko za izobraževanje porabi manj kot sosede. Raziskava IW primerja javno porabo med letoma 2001 in 2023.
Kako samozavestno odgovoriti na vprašanje o brezplačnih nadurah na razgovoru za službo? Praktični nasveti za profesionalen vtis.
Iskanje službe je lahko dolgotrajen in psihološko naporen proces. Razkrivamo, kako ohraniti motivacijo, samozavest in fokus.
Število brezposelnih oseb v Sloveniji se je konec oktobra povečalo za 3,9 odstotka glede na september, kar je posledica tradicionalnega oktobrskega priliva iskalcev prve zaposlitve in prenehanja pogodb za določen čas. Zavod RS za zaposlovanje beleži 45.670 brezposelnih.
Kandidatka za delo v trgovini za male živali je izgubila priložnost za zaposlitev zaradi napačnega vtisa, ki ga je pustila še pred začetkom razgovora. Njena zgodba je sprožila burne odzive na TikToku.