Čeprav gre za osebno izkušnjo in mnenje enega direktorja, so strokovni kadrovski viri iz tujine presenetljivo enotni: ena napačna izjava na razgovoru je dovolj, da delodajalec stisne gumb za alarm. Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je pomembno, toda nekateri delodajalci še naprej javno dvomijo o legitimnosti takšnih zahtev, poroča stran Index. Med njimi je tudi Scott Kuru, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Freedom Property Investors, ki je na LinkedInu objavil, da delodajalci ne smejo zaposlovati kandidatov, ki med razgovori za službo omenjajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, poroča stran Index. "Nikoli ne zaposlujte nekoga, ki išče ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem," je izjavil in dodal, da ni povsem proti konceptu, vendar meni, da ljudje, ki ga poudarjajo, pogosto ne želijo poklicno napredovati. Povedal je tudi, da so po njegovih izkušnjah štiridnevni delovni tedni privabili zaposlene, ki so "opustili lastno karierno rast".

icon-expand Zaposlitveni razgovor FOTO: Adobe Stock

Odzivi

Seveda so se pod objavo nanizali številni odzivi. Veliko jih je bilo takih, ki so opozarjali, da izgorelost ni izmišljotina ter da je treba paziti na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. To je res, pravijo drugi - toda ali je treba to poudarjati že na prvem zaposlitvenem razgovoru? V nadaljevanju poglejmo, kdaj so delodajalci na zaposllitvenih razgovorih še posebej pozorni.

Kaj pravijo raziskave? Največja rdeča zastavica: neiskrenost

Po obsežni študiji, ki jo navaja The Interview Guys, je kar 63 % kadrovikov izjavilo, da je neiskrenost največji razlog za takojšnjo zavrnitev. To ne vključuje le očitnega laganja, temveč tudi pretiravanje, olepševanje dosežkov ali prikrivanje dejstev. Tudi ResumeGenius poroča podobno: laganje je najpogostejši razlog, da so se delodajalci v 2025 odločili proti kandidatu, vključno z izmišljevanjem jezikovnih znanj ali izkušenj, ki jih kandidat v resnici ne obvlada.

Druga najpogostejša napaka: kritiziranje prejšnjih šefov

icon-expand Iskalci zaposlitve FOTO: Adobe Stock

Tako The Interview Guys kot ResumeGenius izpostavljata še en vzorec, ki ga delodajalci uvrščajo med usodne: kritiziranje nekdanjih delodajalcev, sodelavcev ali podjetja. 31 % kadrovnikov ne zaposli kandidata, ki govori negativno o prejšnji službi. To potrjuje tudi ResumeGenius, ki opozarja, da je takšno vedenje povezano z nizko stopnjo odgovornosti in slabimi odnosi v prihodnosti.

Slaba priprava – rdeča zastavica, ki jo delodajalci opazijo v minuti

Vir Spectraforce navaja, da je pomanjkanje priprave ena najpogostejših napak, ki jih kadroviki zaznajo že pri prvih vprašanjih: kandidat ne pozna podjetja, ne razume delovnega mesta in ne zna pojasniti, zakaj se je sploh prijavil na razpis. Podobno opozarja tudi The Candidate Source: nepoznavanje osnov o podjetju je "utripajoč rdeč alarm", saj nakazuje pomanjkanje interesa, ambicij in profesionalnosti.

Pretirano poudarjanje plače in ugodnosti

icon-expand Laganje na razgovoru FOTO: Shutterstock

To, kar je izpostavil direktor v prispevku Index, potrjujejo tudi drugi strokovnjaki: Po podatkih Spectraforce je pretirano osredotočanje na plačo, dopust ali fleksibilnost med prvimi rdečimi zastavicami. Tak kandidat kaže, da ga ne zanima razvoj, kultura ali prispevek, temveč le koristi. Delodajalci se bojijo, da bo tak zaposleni hitro nezadovoljen ali neangažiran.

Neprofesionalnost: od zamujanja do neprimernega nastopa

Kadrovske službe poudarjajo še nekaj vedenj, ki vodijo v hitro zavrnitev: 1. Zamujanje brez opravičila Vir The Candidate Source izpostavlja, da je nepravočasen prihod brez opravičila jasen znak nespoštovanja. Je tudi slab znak za prihodnje delo. 2. Neprimerna obleka ali nastop Če kandidat nastopi preveč sproščeno, površno ali neprimerno oblečen, delodajalci to razumejo kot pomanjkanje truda in resnosti – kar potrjuje kar 71 % podjetij v raziskavi pri The Candidate Source. 3. Izmikanje ali kontradiktorni odgovori Spectraforce opozarja, da izmikanje odgovorom ali nejasne razlage preteklih izkušenj nakazujejo neskladnost med življenjepisom in resničnostjo – in so pogosto znak neiskrenosti.

Ena sama napačna izjava lahko zapre in zaklene vrata