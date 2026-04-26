V Švici se trenutno odpira več kot 20.000 novih priložnosti za zaposlitev v različnih panogah - od zdravstva do gradbeništva. Glavna gonila te visoke potrebe so stabilno gospodarstvo in dejstvo, da prebivalstvo vse hitreje stavi na upokojitev, kar prazni ključna mesta v industriji. Čeprav so možnosti za delo številne, je vstop na trg pogojen s strogimi pravili glede delovnih dovoljenj. Ponudba delovnih mest vključuje vse oblike zaposlitve, kar omogoča fleksibilnost različnim profilom kandidatov. Iskanje kadra je najbolj intenzivno v gospodarsko najmočnejših delih države, kar nudi široko paleto izbire za tuje strokovnjake, poroča stran Kamatica.

Kateri kadri so v Švici najbolj iskani?

Če ste specialist na področju medicine ali tehnike, je Švica prava destinacija za vas. Največja potreba po delovni sili je v zdravstvu in industriji. Poleg zdravnikov vseh specializacij so izjemno iskani tudi radiologi in osebje za oskrbo pacientov, prav tako ginekologi in pediatri. Hkrati pa se priložnosti kažejo tudi v klasičnih tehničnih poklicih. Tesarji, strojni delavci in tehniki so ključni gradniki švicarskega gospodarskega uspeha, zato se zaposlovanje v teh sektorjih pospešuje. Podjetja iščejo predvsem ljudi z izkušnjami, ki se hitro prilagodijo lokalnim standardom in znajo delati v mednarodnem okolju.

Pregled plač: Kje se zasluži največ?

Ko govorimo o zaslužkih v Švici, so številke impresivne. Povprečna plača znaša okoli 7.400 evrov mesečno, kar je bistveno več kot v večini drugih držav. Najvišje plače prejemajo strokovnjaki v IT-ju, kjer zaslužki segajo do 9.700 evrov, in finančniki, ki lahko računajo na več kot 10.000 evrov. Čeprav so ti zneski mikavni, je treba upoštevati, da so plače različne glede na kanton in pogodbe. Kljub odsotnosti minimalne plače so standardi plačevanja izjemno visoki, kar delavcem zagotavlja vrhunsko ekonomsko varnost v zameno za njihovo znanje.

Kaj potrebujete za uspešno prijavo na delovno mesto?

