Karierni svetovalci se strinjajo, da je ključno, da zaposleni prepoznajo prave signale in ukrepajo pravočasno. Idealno je, da nove priložnosti začnete raziskovati še takrat, ko ste v relativno varnem položaju in ne pod pritiskom nuje. Če se prepoznate v katerem od spodnjih znakov, je morda čas, da razmislite o naslednjem kariernem koraku.

Ste na vrhuncu svoje uspešnosti

Eden najboljših trenutkov za menjavo službe je takrat, ko vam gre v trenutni vlogi zelo dobro. Ko dosegate rezultate, imate več samozavesti, jasno predstavo o svojih sposobnostih in močnejši pogajalski položaj pri potencialnih delodajalcih. Prav takšni kandidati so na trgu dela najbolj zaželeni. Čeprav je ob uspehu pogosto težko zapustiti znano okolje, strokovnjaki opozarjajo, da udobje ne sme biti edini razlog za vztrajanje. Vprašanje, ki si ga je smiselno zastaviti, je, ali vas trenutna zaposlitev dolgoročno vodi tja, kjer se vidite čez pet ali deset let.

Podjetje, v katerem delate, kaže znake nestabilnosti

Napovedi o prestrukturiranju, varčevanju ali morebitnem odpuščanju zaposlenih so jasen znak, da je smiselno povečati previdnost. Čeprav se težave morda še niso neposredno dotaknile vašega delovnega mesta, je v takšnih razmerah pametno razmisliti o alternativah. Hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da odločitev ne sme biti impulzivna. Menjava službe, ki temelji zgolj na govoricah ali strahu, lahko vodi v prenagljene odločitve in novo zaposlitev, ki dolgoročno ne predstavlja izboljšanja.

Napovedi o prestrukturiranju, varčevanju ali morebitnem odpuščanju zaposlenih so jasen znak, da je smiselno povečati previdnost. FOTO: Shutterstock

Vaše delovno mesto ni več varno

Tudi v stabilnih podjetjih se lahko zgodi, da določene vloge postanejo odvečne ali manj pomembne. To je danes še posebej očitno v javnem sektorju po celem svetu, kjer se številni zaposleni soočajo z negotovostjo glede prihodnosti svojih delovnih mest. Če se znajdete v takšni situaciji, je pomembno, da realno ocenite svoje veščine in jih znate predstaviti tudi zunaj trenutnega okolja. Ključno pa je, da (če je le mogoče) ne zapuščate službe brez že zagotovljene nove priložnosti.

Delovno okolje je toksično

Hitenje v pisarni FOTO: Adobe Stock

Toksično delovno okolje se pogosto kaže v slabih odnosih, pomanjkanju spoštovanja in nenehnih konfliktih. Takšne razmere lahko dolgoročno močno vplivajo na počutje, motivacijo in učinkovitost zaposlenih. Pred dokončno odločitvijo za odhod je smiselno razmisliti, ali je težava vezana na celotno organizacijo ali le na določen tim oziroma vodjo. Včasih je dovolj že notranja premestitev, v drugih primerih pa je odhod edina zdrava možnost.

Občutite izgorelost

Če vam delo že dlje časa jemlje energijo in se zjutraj težko motivirate za začetek dneva, je to lahko znak izgorelosti. Ta se pogosto razvija postopoma, zato jo mnogi prepoznajo šele, ko je že močno prisotna. Strokovnjaki opozarjajo, da je bolje začeti razmišljati o spremembi še preden dosežete skrajno točko. V stanju izgorelosti je namreč večja verjetnost napačnih odločitev, slabših odnosov in potez, ki lahko škodijo nadaljnji karieri.

Delo negativno vpliva na vaše zdravje

Kadar služba povzroča ali poslabšuje zdravstvene težave, gre za jasen opozorilni znak. Težave se lahko kažejo na duševni ravni, kot so tesnoba in depresija, ali pa v obliki telesnih bolečin in kronične izčrpanosti. Ne glede na vrsto težav velja, da dolgoročno nobena zaposlitev ni vredna ogrožanja zdravja. Sprememba delovnega okolja je v takšnih primerih pogosto nujen korak k boljšemu počutju in kakovosti življenja.

Pri delu vam je dolgčas

Ponedeljkova otožnost FOTO: Adobe Stock

Čeprav dolgčas morda ne deluje tako resno kot izgorelost, je pogosto prvi znak stagnacije. Ko delo ne ponuja več izzivov in priložnosti za učenje, začne upadati tudi motivacija. Če menjava službe trenutno ni realna možnost, je smiselno najprej preveriti priložnosti znotraj podjetja. Pogovor o novih nalogah ali drugačni vlogi pa ne odpravi dejstva, da dolgoročna rast običajno zahteva spremembo.

Nadgradili ste svoje znanje in veščine

Zaključeno izobraževanje, nov certifikat ali dodatno usposabljanje lahko bistveno povečajo vašo vrednost na trgu dela. Delodajalci danes vse pogosteje zaposlujejo na podlagi konkretnih veščin, ne zgolj formalne izobrazbe. Prav obdobje po pridobitvi novih znanj je pogosto idealno za preverjanje novih kariernih možnosti. Takrat lahko svoje kompetence najlažje unovčite v bolj zahtevni ali bolje plačani vlogi.

Zaključeno izobraževanje, nov certifikat ali dodatno usposabljanje lahko bistveno povečajo vašo vrednost na trgu dela FOTO: iStock

Potrebujete višji dohodek

Finančni razlogi so eden najpogostejših povodov za menjavo službe. Če s trenutno plačo težko pokrivate življenjske stroške, je sprememba pogosto neizogibna. Tudi tisti, ki finančno shajajo, pa lahko z raziskovanjem trga ugotovijo, da so njihove veščine drugje bistveno bolje ovrednotene ali da drugi delodajalci ponujajo ugodnejše pogoje dela.

Vrednote podjetja niso več skladne z vašimi

Včasih se zgodi, da se podjetje spremeni v smer, ki vam ni več blizu. To je lahko povezano z načinom dela, organizacijsko kulturo ali spremembami v vrednotah in usmeritvah podjetja. Čeprav ste lahko strokovno odlični, dolgotrajna neusklajenost z okoljem praviloma vodi v nezadovoljstvo na obeh straneh. V takšnih primerih je menjava službe pogosto najbolj smiselna rešitev.

Iščete nekaj več v življenju