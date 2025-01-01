Že izhodiščna bruto plača je visoka, ko pa se prištejejo še bonusi in dodatki, pa je mesečni znesek zelo visok. Seveda je možno tudi napredovanje, če se zaposleni želi dodatno izobraževati.
Od profesionalnega objokovalca do AI inženirja za objeme – odkrijte najbolj nenavadne, a presenetljivo dobičkonosne poklice na svetu.
Američanka razkriva, kako je brez formalne izobrazbe dobila službo v mrtvašnici, ki ji je prinesla več kot 50.000 evrov letne plače. Delo, ki ga mnogi ne želijo opravljati, ji je omogočilo karierno rast in spoštovanje javnosti.
Umetna inteligenca spreminja trg dela – izvršni direktor podjetja Nvidia opozarja, da bo prihodnost pripadala kvalificiranim obrtnikom, ne programerjem. Zakaj so električarji in vodovodarji ključni za tehnološki napredek?
Prevajanje besedila ali pogovora je bilo do pred nekaj leti edina naloga prevajalcev. Zdaj poteka tekma tehnoloških velikanov, saj se borijo za primat nad prevajalskimi posli. Kje so v tej tekmi ljudje - prevajalci? Je s tem poklicem res konec?
Umetna inteligenca na pohodu po trgu dela: kako ravnati, kaj se učiti, kaj študirati?
Tisti, ki se danes vpišejo na fakulteto, po diplomi morda ne bodo mogli najti zaposlitve na svojem področju, ker bo njihovo delo opravljala umetna inteligenca.
Na ministrstvu za zdravje želijo ustvariti konkurenčno in privlačno ponudbo za delo in izobraževanje v zdravstvu.
Ko se programerka prelevi v gozdarko, se ne zgodi le poklicna preobrazba, temveč prava življenjska sprememba. Marija Jakopin je svojo pot začela v svetu računalništva in marketinga, nato pa stopila v gozd. Dobesedno in poklicno. Danes uspešno upravlja s podedovanim gozdom, kjer zlasti po njeni zaslugi tehnologija in narava hodita z roko v roki. Medtem pa se med drevesi rojevajo tudi šale o podlubnikih in Pythonu ...
Delo na križarki ponuja zaslužek, a ni lahko. YouTuber Kris razkriva mesečno plačo in koliko lahko privarčuje. To je kariera, ki ponuja finančno stabilnost in pustolovščino, meni.
Po vsem svetu se ženske v okoljih, kjer prevladujejo moški, pogosto soočajo z dodatnimi izzivi – od potrebe po nenehnem dokazovanju, soočanja s predsodki, pa vse do subtilnih ali manj subtilnih oblik seksizma in občutkov osamljenosti.