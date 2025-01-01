Cekin.si
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Poklici

Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko

To slovensko podjetje zaposlenim namenilo neverjeten znesek
Zaposleni

To slovensko podjetje zaposlenim namenilo neverjeten znesek

Dvig minimalne plače 2026: za koliko?
Zaposleni

Dvig minimalne plače 2026: za koliko?

TIKO PRO – 15 let povezovanja idej, znanja in priložnosti v Evropi!
Novice
Novice

TIKO PRO – 15 let povezovanja idej, znanja in priložnosti v Evropi!

Tisti, ki tako plačujete, lahko prejmete nagrado
Novice

Tisti, ki tako plačujete, lahko prejmete nagrado

Ta poklic je v Nemčiji najbolj iskan. In zelo dobro plačan!
Poklici

Ta poklic je v Nemčiji najbolj iskan. In zelo dobro plačan!

Že izhodiščna bruto plača je visoka, ko pa se prištejejo še bonusi in dodatki, pa je mesečni znesek zelo visok. Seveda je možno tudi napredovanje, če se zaposleni želi dodatno izobraževati.

Nepričakovani poklici z visokimi prihodki
Poklici

Nepričakovani poklici z visokimi prihodki

Od profesionalnega objokovalca do AI inženirja za objeme – odkrijte najbolj nenavadne, a presenetljivo dobičkonosne poklice na svetu.

Plačana 51.000 evrov za delo, ki se ga večina izogiba: 'Potrebovala sem le vozniško dovoljenje'
Poklici

Plačana 51.000 evrov za delo, ki se ga večina izogiba: 'Potrebovala sem le vozniško dovoljenje'

Američanka razkriva, kako je brez formalne izobrazbe dobila službo v mrtvašnici, ki ji je prinesla več kot 50.000 evrov letne plače. Delo, ki ga mnogi ne želijo opravljati, ji je omogočilo karierno rast in spoštovanje javnosti.

Umetna inteligenca odpira vrata obrtnikom, ne programerjem
Poklici

Umetna inteligenca odpira vrata obrtnikom, ne programerjem

Umetna inteligenca spreminja trg dela – izvršni direktor podjetja Nvidia opozarja, da bo prihodnost pripadala kvalificiranim obrtnikom, ne programerjem. Zakaj so električarji in vodovodarji ključni za tehnološki napredek?

Podjetja ustvarjajo 'univerzalni prevajalnik'. Kaj se bo zgodilo s prevajalci?
Poklici

Podjetja ustvarjajo 'univerzalni prevajalnik'. Kaj se bo zgodilo s prevajalci?

Prevajanje besedila ali pogovora je bilo do pred nekaj leti edina naloga prevajalcev. Zdaj poteka tekma tehnoloških velikanov, saj se borijo za primat nad prevajalskimi posli. Kje so v tej tekmi ljudje - prevajalci? Je s tem poklicem res konec?

Švedska študija: Te tri poklice bo umetna inteligenca najprej prizadela
Poklici

Švedska študija: Te tri poklice bo umetna inteligenca najprej prizadela

Umetna inteligenca na pohodu po trgu dela: kako ravnati, kaj se učiti, kaj študirati?

Generacija Z, ki se boji vpliva UI, vse bolj razmišlja o fizičnih delih
Izobraževanje

Generacija Z, ki se boji vpliva UI, vse bolj razmišlja o fizičnih delih

Tisti, ki se danes vpišejo na fakulteto, po diplomi morda ne bodo mogli najti zaposlitve na svojem področju, ker bo njihovo delo opravljala umetna inteligenca.

Kako zadržati kader v zdravstvu?
Poklici

Kako zadržati kader v zdravstvu?

Na ministrstvu za zdravje želijo ustvariti konkurenčno in privlačno ponudbo za delo in izobraževanje v zdravstvu.

Zalotila avtodom v gozdu: Kar sproti vlagajo jurčke in druge gobe
Poklici

Zalotila avtodom v gozdu: Kar sproti vlagajo jurčke in druge gobe

Ko se programerka prelevi v gozdarko, se ne zgodi le poklicna preobrazba, temveč prava življenjska sprememba. Marija Jakopin je svojo pot začela v svetu računalništva in marketinga, nato pa stopila v gozd. Dobesedno in poklicno. Danes uspešno upravlja s podedovanim gozdom, kjer zlasti po njeni zaslugi tehnologija in narava hodita z roko v roki. Medtem pa se med drevesi rojevajo tudi šale o podlubnikih in Pythonu ...

Zaslužek na križarki: mesečna plača in koliko lahko privarčujete
Novice

Zaslužek na križarki: mesečna plača in koliko lahko privarčujete

Delo na križarki ponuja zaslužek, a ni lahko. YouTuber Kris razkriva mesečno plačo in koliko lahko privarčuje. To je kariera, ki ponuja finančno stabilnost in pustolovščino, meni.

Uspešno se je zoperstavila stereotipom: 'Mladim dekletom želim pokazati, da lahko počnejo, kar hočejo'

Po vsem svetu se ženske v okoljih, kjer prevladujejo moški, pogosto soočajo z dodatnimi izzivi – od potrebe po nenehnem dokazovanju, soočanja s predsodki, pa vse do subtilnih ali manj subtilnih oblik seksizma in občutkov osamljenosti.

Uspešno se je zoperstavila stereotipom: 'Mladim dekletom želim pokazati, da lahko počnejo, kar hočejo'
