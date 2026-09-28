Kdor potrebuje električarja, vodovodarja, zidarja, keramičarja ali drugega mojstra, ve, kako težko ga je najti in kako dolgo je treba čakati na prost termin. A težava ni le, da je dobrega mojstra težko dobiti; pomanjkanje se vse bolj kaže tudi na trgu dela, kjer delodajalci za številne poklice ne najdejo dovolj ustreznih kandidatov.

Delodajalci so v letošnjih prvih osmih mesecih Zavodu za zaposlovanje sporočili skupno 104.207 prostih delovnih mest. Za opravljanje 75.424 delovnih mest je bila zahtevana osnovnošolska, poklicna ali srednješolska izobrazba, kar predstavlja 72,4 odstotka vseh sporočenih prostih delovnih mest.

Po podatkih Poklicnega barometra primanjkuje inženirjev gradbeništva, betonerjev, železokrivcev in delavcev za preprosta dela v gradbeništvu. Primanjkljaje napovedujejo tudi za gradbene nadzornike, krovce, polagalce podov, pleskarje, izolaterje, izvajalce suhomontažne gradnje, monterje kovinskih konstrukcij, elektroinštalaterje, elektromehanike, inženirje elektronike, elektrotehnike in strojništva, mehanike in serviserje strojev, monterje in serviserje vodovodnih in plinskih inštalacij, skladiščnike ter uradnike za nabavo in prodajo.

Kje bo največ zaposlovanja?

Delodajalci za drugo polovico leta 2026 napovedujejo 2,1-odstotno rast zaposlenosti. Načrtujejo, da se bo v pol leta zaposlenost povečala za 13.822 novih delavcev, večinoma zaradi nadomeščanja, nekaj pa tudi zaradi novega zaposlovanja. Posebej izstopa gradbeništvo; v panogi za drugo polovico leta 2026 napovedujejo 5,4-odstotno rast zaposlenosti, kar je med najvišjimi napovedanimi rastmi med dejavnostmi. Visoke so tudi napovedi za nastanitvene in gostinske dejavnosti (+4,5 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (+4,4 %), zdravstvo in socialno varstvo (+3,4 %) ter prevoz in skladiščenje (+3,0 %).

V naslednjih šestih mesecih bodo delodajalci po podatkih raziskave Napovednik zaposlovanja najpogosteje iskali voznike težkih tovornjakov, varilce, skladiščnike in elektroinštalaterje.

Povpraševanje po praktičnih in tehničnih znanjih je torej realnost na trgu dela. V zadnjem desetletju se je iskalo več kadrov na področjih transporta, logistike in skladiščenja, proizvodnje in tehničnih storitev, gradbeništva ter čiščenja in vzdrževanja. Visoko ostaja tudi povpraševanje po poklicih v elektrotehniki, elektroniki, telekomunikacijah, gostinstvu in turizmu ter strojništvu in kovinarstvu. Trend se nadaljuje; skoraj polovica delodajalcev se je v preteklih šestih mesecih soočala s pomanjkanjem ustreznih kandidatov, več kot polovica pa pričakuje težave pri iskanju kadra tudi v prihodnje.

icon-expand Izrazit primanjkljaj tehničnega kadra pomeni tudi "boj" med delodajalci za ustrezne ljudi. Posledica je lahko tudi boljše plačilo. FOTO: Shutterstock

Podatki Zavoda za zaposlovanje torej kažejo, da je pri nekaterih tehničnih in praktičnih poklicih povpraševanje po kadru večje od ponudbe. Med razlogi so seveda premalo ustrezno usposobljenih kandidatov, pa tudi staranje delovne sile in delovne razmere, ki lahko kandidate odvračajo od posameznih poklicev. Kot sporočajo z Zavoda, pomanjkanje ustreznih kadrov posledično vodi tudi v "boj" za ustrezne kadre med delodajalci. "Iskalci zaposlitve tako lahko izbirajo med več zaposlitvenimi priložnostmi in se odločajo za zaposlitev pri delodajalcu, ki jim poleg boljšega plačila nudi boljše delovne pogoje, možnosti izobraževanja in napredovanja ter večjo fleksibilnost dela," so sporočili in dodali, da pomanjkanje kadrov tako povečuje njihovo vrednost na trgu dela in lahko prispeva tudi k rasti plač.

Poklicna šola je vse pogosteje prva izbira

Spreminja se tudi pogled na poklicno izobraževanje. Poklicna pot je dandanes pogosto prva izbira za mladega, saj je lahko dobra vstopna točka na trg dela. Po koncu šolanja pridobi poklic, med izobraževanjem pa že pridobiva praktične izkušnje, vzpostavi stik z delodajalci in razišče možnost zaposlitve, obenem pa lahko tudi nadaljuje izobraževanje. Da v zadnjih letih narašča zanimanje za poklicne programe, opaža tudi direktor Šolskega centra Novo mesto, dr. Matej Forjan. V največjem srednješolskem centru v Sloveniji beležijo posebej visok vpis za storitvene in tehnične poklice, kot so avtoserviser, avtokaroserist in inštalater strojnih inštalacij. Pri izbiri poleg osebnega interesa – "mlad človek mora sebe videti v konkretnem delu" – vse pomembnejšo vlogo igrajo možnost zaposlitve, zaslužka in samostojnosti. Delodajalci pogosto spoznajo dijake že med praktičnim usposabljanjem, jim ponudijo štipendije in počitniško delo, nekateri pa se zaposlijo praktično takoj po šolanju.

Zakaj se mladi odločajo za poklicno izobraževanje? Poleg interesa za konkretno delo med razlogi navajajo možnost zaposlitve, dober zaslužek in samostojnost. Na anketah Šolskega centra Novo mesto je pri elektrotehniki skoraj 98 odstotkov dijakov kot pomemben dejavnik navedlo interes za poklic, skoraj 86 odstotkov pa dobro plačan poklic.

"Očitno je, da mladi vse bolj prepoznavajo vrednost konkretnega in uporabnega poklica," je pojasnil sogovornik. Mladi se po njegovih besedah vse bolj sprašujejo, ali bodo z določenim znanjem lahko dobro živeli, zmanjšuje pa se tudi prepričanje, da sta gimnazija in fakulteta avtomatično boljša izbira. Dr. Matej Forjan med najbolj perspektivne uvršča tehnične poklice s področij elektrotehnike, strojništva, lesarstva in gradbeništva, pri čemer poudarja, da zaslužek ni odvisen zgolj od naziva poklica, temveč predvsem od znanja, specializacije, kakovosti dela, zanesljivosti in podjetnosti posameznika. "Kdor je v takšnem poklicu res dober in se zna tudi osamosvojiti, ima lahko zelo dobro kariero in zaslužek tudi brez fakultetne diplome," je prepričan.

Da se odnos do poklicnega izobraževanja spreminja, kažejo tudi podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. V začetni letnik programov nižjega poklicnega izobraževanja je v šolskem letu 2026/27 vpisanih 1.065 dijakov, v začetne letnike programov srednjega poklicnega izobraževanja 5.805, v srednje strokovno izobraževanje 10.313, v gimnazijske programe pa 7.745 dijakov. Pred približno dvema desetletjema je bilo v gimnazije vpisanih okoli 40 odstotkov dijakov, v srednje strokovne programe dobrih 30 odstotkov, v poklicne programe pa 20 odstotkov ali manj. Danes se je delež v srednjem poklicnem izobraževanju povzpel nad 23 odstotkov, delež gimnazij pa se je zmanjšal na približno tretjino.

Kateri so najbolj priljubljeni srednješolski poklicni programi?

Približno dve tretjini dijakov se torej danes vpisujeta v poklicne oziroma srednje strokovne programe. Med najbolj priljubljenimi srednjimi poklicnimi programi so po podatkih ministrstva tudi letos avtoserviser, frizer, trgovec, mizar, elektrikar, mehatronik operater in bolničar-negovalec, pa tudi gastronomske in hotelske storitve ter administrator. Med programi, kjer je še vedno malo zanimanja, pa so na primer klepar-krovec, dimnikar, tapetnik, kamnosek, mesar, pek, slikopleskar – črkoslikar, izvajalec suhomontažne gradnje in tesar, so nanizali na ministrstvu.

icon-expand Mojster.jpg: Dober mojster je zelo iskan ter lahko dobro unovči svoje storitve, veščine in znanje. FOTO: Shutterstock

Kako pa kaže v bodoče? Na Centru za poklicno izobraževanje ocenjujejo, da bomo v Sloveniji v prihodnjih petih do 10 letih posebej potrebovali številne tehnične, gradbene in servisne poklice, med drugim elektrikarje, inštalaterje ogrevalnih in hladilnih naprav, mehatronike, strojne mehanike, orodjarje, varilce, zidarje, tesarje in krovce. Zaradi staranja prebivalstva bodo naraščale potrebe po bolničarjih-negovalcih in socialnih oskrbovalcih, pomembni pa bodo tudi kadri v transportu in logistiki. Potrebe bodo posledica tako novih delovnih mest kot tudi nadomeščanja številnih zaposlenih, ki se bodo upokojili.

Vajeništvo je pomembno, a obseg je premajhen

Po besedah dr. Mateja Forjana poklicna šola ni rezervna ali manj vredna možnost, temveč je lahko zelo racionalna prva izbira: mlad človek lahko že pri 18 letih pridobi konkreten poklic, praktične izkušnje in stik z delodajalci, hkrati pa ohrani možnosti za nadaljnje izobraževanje in podjetniško pot. "Diploma je ena pot do uspešne kariere. Dobro obvladan poklic, ki ga trg potrebuje, pa je lahko prav tako dobra – včasih celo boljša," je izpostavil. Mladi, ki se odločajo za poklic, denimo za električarsko, strojno, gradbeno, kovinarsko ali drugo tehnično smer, vstopajo v delovno okolje, kjer iščejo praktične kompetence. Pomembno vlogo ima tudi vajeništvo, ker se dijak ne uči samo teorije iz učbenika, ampak pomemben del znanja pridobi v realnem delovnem okolju. Prednost je tudi za delodajalca, ki ima možnost spoznati bodočega zaposlenega še pred zaključkom šolanja; povezava je še posebej pomembna pri poklicih, pri katerih se veliko znanja pridobi šele z izkušnjami. Tukaj se lahko veliko naredi z vajeništvom. Na Centru za poklicno izobraževanje ocenjujejo, da so izkušnje delodajalcev in dijakov, ki so vključeni v vajeništvo, zelo pozitivne. Hkrati pa opozarjajo, da je obseg še vedno premajhen, da bi vajeništvo lahko bistveno rešilo kadrovske primanjkljaje. Težave so med drugim pri mentorstvu, kakovosti učnih mest, sodelovanju med šolstvom, gospodarstvom in področjem dela ter pri vključevanju podjetij. Vajencev je zelo malo prav pri nekaterih poklicih, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje – med drugim pri zidarstvu, slikopleskarstvu, pečarstvu, kamnoseštvu in izdelovanju kovinskih konstrukcij.

'Ne bojte se poklicnega izobraževanja'

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) prav tako opažajo, da se zanimanje mladih za srednje poklicno izobraževanje sicer počasi povečuje, vendar trend še ne dohiteva potreb po kadrih na trgu dela. Osnovnošolce pozivajo, naj se ne bojijo poklicnega izobraževanja, staršem pa, naj ga ne podcenjujejo. Po njihovem mnenju srednje poklicno izobraževanje omogoča karierni razvoj, nadaljevanje izobraževanja po celotni vertikali in hkrati dobre možnosti za samostojno življenje. Med poklici, za katere pričakujejo nadaljnje povpraševanje, pa izpostavljajo predvsem tehnične, gradbene, strojne in servisne poklice, ki jih trg dela že danes težko zapolni. Po njihovih besedah je pri promociji poklicnega izobraževanja v zadnjih letih veliko aktivnosti, vendar bi bila potrebna širša zaveza države in več sistemskih sredstev za promocijo poklicnega izobraževanja, s poudarkom na vajeništvu.

Kako država spodbuja vpis v deficitarne poklice? Država poskuša pomanjkanje kadra zmanjševati tudi z razpisovanjem mest v srednjih šolah s programi deficitarnih poklicev in s štipendijami. Za šolsko leto 2026/27 je razpisana štipendija za deficitarne poklice v višini 129,21 evra mesečno, razpisanih pa je do 1.000 novih štipendij, so pojasnili na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu. Med letošnjimi deficitarnimi poklici so med drugim zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, slikopleskar, pečar oziroma polagalec keramičnih oblog, inštalater strojnih inštalacij, strojni mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij in oblikovalec kovin-orodjar.

Ali plače mojstrov sledijo pomanjkanju?

Če je dobrega mojstra težko najti, bi pričakovali, da se pomanjkanje pokaže tudi pri njegovem zaslužku. A odgovor na vprašanje, koliko lahko zasluži mojster brez fakultetne diplome, ni enoznačen. Po podatkih Sursa so zaposleni z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo v povprečju bolje plačani, kar pa ne pomeni, da posamezen mojster ne more imeti višjega dohodka. Pri poklicih, kjer primanjkuje kadra, imajo načeloma iskalci zaposlitve več možnosti za zaposlitev ter tudi več pogajalske moči pri plačilu in drugih delovnih pogojih. Pri računanju višine zaslužka pa je treba upoštevati več dejavnikov. Prihodki so med drugim odvisni od poklica, znanja, specializacije, izkušenj, odgovornosti, podjetnosti in oblike zaposlitve (ali je nekdo zaposlen ali dela samostojno). Pomembno je tudi razlikovati med ceno storitve, prihodkom in plačo mojstra. Če mojster zaračuna 50 evrov na uro, to ne pomeni, da dobi dejansko plačilo 50 evrov. Od zneska je treba pokriti stroške dela, davke in prispevke, pa material, vozilo, gorivo, čas poti, orodje, zavarovanja, administracijo in druge stroške poslovanja.

Za električarja, vodovodarja, zidarja ali keramičarja ne obstaja ena sama uradna urna postavka ali plača; zaslužek je med drugim odvisen od izkušenj, znanja in specializacije, kakovosti dela, regije, oblike zaposlitve, zahtevnosti dela in tega, kako iskane so njegove storitve.

Tudi v OZS opažajo, da so med najbolj deficitarnimi področji gradbeništvo, gostinstvo, prevozništvo in strojništvo. Med poklici, kjer po njihovih izkušnjah najbolj primanjkuje kadra, so izpostavili kleparje-krovce, zidarje, tesarje, izvajalce suhomontažne gradnje, kuharje, natakarje, voznike, oblikovalce kovin-orodjarje, inštalaterje strojnih inštalacij, elektrikarje in avtokaroseriste. Sicer nimajo statističnih podatkov, na podlagi katerih bi lahko navedli konkretne plačne razpone za začetnika, izkušenega delavca ali vrhunskega mojstra, vendar poudarjajo, da so navedeni poklici dobro plačani. Po njihovi oceni lahko zaradi pomanjkanja kadra nekateri mojstri zaslužijo tudi več kot marsikdo z visokošolsko diplomo, pri čemer znova izpostavljajo zgoraj nanizane poklice. Dodajajo pa, da ne gre za trditev o povprečnih plačah, temveč za posledico razmer na trgu dela, kjer je pri deficitarnih poklicih večje povpraševanje po usposobljenih delavcih.

Prednost poklicne poti je med drugim tudi čas izobraževanja

Dijak, ki zaključi štiriletno srednješolsko izobraževanje, se lahko takoj zaposli in začne služiti, medtem ko se lahko nekdo, ki nadaljuje izobraževanje, na trg dela vključi pozneje oziroma se vanj vključuje postopoma. Višja izobrazba je v povprečju res povezana z višjimi plačami, vendar daljše izobraževanje pomeni tudi več let brez rednega dohodka iz dela in druge stroške. Zato je smiselno gledati celotno poklicno pot, ne le začetne ali povprečne plače. V OZS poudarjajo, da ima pomembno vlogo tudi mojstrski izpit, ki predstavlja dodatno potrditev strokovnega znanja in usposobljenosti. Vidijo ga kot dodano vrednost in zagotovilo za kakovostno opravljeno delo, njegov pomen pa je po njihovem mnenju še večji zaradi deregulacije posameznih poklicnih dejavnosti.

Mojster v prihodnosti ne bo več delal samo "z rokami"