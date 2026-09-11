Čeprav naj bi se rast zaposlovanja v prihodnjem desetletju nekoliko umirila, napovedi kažejo, da se obeta pravi zaposlitveni razcvet v nekaterih ključnih panogah. Največ novih delovnih mest naj bi nastalo v zdravstvu in socialnem varstvu, kjer bodo delodajalci iskali milijone novih zaposlenih. Kaj pravijo najnovejše ameriške analize? Po najnovejših projekcijah ameriškega Urada za statistiko dela (BLS) naj bi se skupno število zaposlenih v ZDA med letoma 2025 in 2035 povečalo za približno 5,9 milijona ljudi. To pomeni počasnejšo rast kot v prejšnjem desetletju, vendar bodo razlike med posameznimi panogami izrazite, poroča TPortal.

Zdravstvo ostaja največji zaposlovalec

Največjo rast naj bi doseglo področje zdravstva in socialnega varstva. Po ocenah BLS bo sektor v prihodnjih desetih letih ustvaril več kot 2,2 milijona novih delovnih mest, kar predstavlja približno 37 odstotkov vseh novih zaposlitev, ki naj bi nastale v ZDA do leta 2035. Glavni razlog je staranje prebivalstva. Vse več starejših ljudi potrebuje zdravstveno oskrbo, hkrati pa narašča tudi število kroničnih bolezni, kot so bolezni srca, rak in sladkorna bolezen. Posledično bo povpraševanje po medicinskih sestrah, negovalcih, fizioterapevtih, zdravstvenih tehnikih in drugih zdravstvenih delavcih še naprej raslo. Tudi pri nas - tako v Sloveniji kot Evropi - je povpraševanje po tem kadru vse višje. Zanimivo pa je, da je prav v tej panogi veliko podplačanih delavcev. Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da umetna inteligenca res spreminja trg dela, poklice in način dela, a ne povsod. V zdravstvu in oskrbi starejših na primer bodo vedno potrebne človeške roke, znanje in empatija.

Umetna inteligenca poganja energetski sektor

Eden najhitreje rastočih sektorjev pa bo energetika. Razlog je nepričakovan: umetna inteligenca. Razmah AI sistemov in velikih podatkovnih centrov povzroča skokovito rast porabe električne energije. Tehnološka podjetja zato vlagajo milijarde v nove energetske zmogljivosti, kar ustvarja nove potrebe po inženirjih, energetikih, monterjih in drugih strokovnjakih. Po ocenah naj bi število zaposlenih v komunalnih in energetskih dejavnostih do leta 2035 zraslo za skoraj 10 odstotkov. Posebej hitro rastejo dejavnosti, povezane z obnovljivimi viri energije. Število zaposlenih v sončni energetiki naj bi se povečalo za več kot 150 odstotkov, v vetrni energetiki pa za več kot 60 odstotkov.

Nekateri poklici bodo pridobivali, drugi izgubljali

icon-expand Tehnologija, demografija in nove potrebe gospodarstva spreminjajo pravila igre. FOTO: Shutterstock

Medtem ko umetna inteligenca ustvarja nova delovna mesta v tehnologiji, energetiki in drugih specializiranih panogah, hkrati zmanjšuje potrebo po nekaterih administrativnih in rutinskih pisarniških opravilih. Strokovnjaki opozarjajo, da AI za zdaj pogosteje avtomatizira posamezne naloge kot pa celotne poklice, vendar se zahteve delodajalcev hitro spreminjajo. Po analizi družbe PwC najhitreje raste povpraševanje po delavcih, ki znajo uporabljati tehnologijo umetne inteligence in hkrati prispevajo človeške veščine, kot so presoja, ustvarjalnost, komunikacija in vodenje.

Kateri poklici bi lahko bili med zmagovalci?

Če se bodo napovedi uresničile, bodo med najbolj iskanimi kadri prihodnjega desetletja: - medicinske sestre, - negovalci starejših, - fizioterapevti, - zdravstveni tehniki, - strokovnjaki za umetno inteligenco, - podatkovni analitiki, - programerji, - elektroinženirji, - strokovnjaki za obnovljive vire energije, - vzdrževalci energetskih sistemov.