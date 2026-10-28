Ko se govori o prihodnosti dela, je pozornost pogosto usmerjena v umetno inteligenco in avtomatizacijo. Toda po Evropi obstaja še ena težava, ki delodajalce skrbi že danes. V številnih panogah dela ne zmanjkuje zaradi tehnologije, ampak zato, ker zanj ni dovolj ljudi.

Podatki evropskih institucij in delodajalskih združenj kažejo, da največje pomanjkanje zaposlenih vztraja v gradbeništvu, gostinstvu, prometu in nekaterih tehničnih poklicih.

Gradbeništvo išče ljudi, mladi pa se obračajo drugam

Eden najbolj očitnih primerov je gradbeništvo. Po vsej Evropi primanjkuje zidarjev, električarjev, tesarjev, monterjev in drugih obrtnikov. Med razlogi strokovnjaki navajajo staranje delovne sile, upokojevanje izkušenih mojstrov in dejstvo, da mladi pogosto izbirajo drugačne poklicne poti. V številnih državah se podjetja soočajo s paradoksom: povpraševanje po stanovanjih, energetski prenovi stavb in infrastrukturnih projektih raste, kadrov pa ni dovolj.

Gostinstvo še vedno išče delavce

Podobne težave ima gostinski sektor. Po ocenah evropskega združenja gostinstva HOTREC panogi v povprečju še vedno primanjkuje približno desetina delovne sile. Med najbolj iskanimi so kuharji, natakarji in drugo strežno osebje. Delodajalci opozarjajo, da mlajše generacije vse pogosteje iščejo bolj predvidljiv delovni čas, več možnosti za delo na daljavo ter boljše ravnotežje med službo in zasebnim življenjem. Prav te lastnosti pa gostinstvo težje ponudi.

Mladi iščejo drugačne kariere

icon-expand Evropa nujno potrebuje te delavce, zanimanje mladih pa pada FOTO: Shutterstock

V številnih raziskavah mladi kot pomembne dejavnike pri izbiri kariere navajajo fleksibilnost, možnosti napredovanja, delo z novimi tehnologijami in občutek varnosti. Tradicionalni poklici, ki zahtevajo fizično delo ali delo v izmenah, zato pogosto izgubijo bitko za nove kadre. Zanimivo pa je, da pomanjkanje kadrov ne pomeni vedno slabših plač. V nekaterih državah delodajalci že zvišujejo plače, ponujajo dodatna izobraževanja in druge ugodnosti, vendar tudi to pogosto ni dovolj za hitrejši priliv mladih zaposlenih.

Evropa išče rešitev

Evropske države skušajo pomanjkanje zaposlenih reševati z vajeništvi, poklicnim izobraževanjem in lažjim zaposlovanjem delavcev iz tujine. Hkrati želijo izboljšati podobo poklicev, ki so pogosto označeni kot fizično zahtevni ali manj prestižni. Vprašanje pa ostaja, ali bo to dovolj. Brez novih generacij delavcev bodo številne evropske države vse težje gradile stanovanja, prenavljale infrastrukturo in zagotavljale storitve, ki jih prebivalci uporabljajo vsak dan.