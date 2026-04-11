Evropski trg dela se v zadnjih letih sooča z nenavadnim paradoksom: gospodarska rast se umirja, a pomanjkanje delavcev v ključnih panogah ne popušča. Nasprotno – v nekaterih poklicih je povpraševanje tako močno, da delodajalci po vsem kontinentu odpirajo na tisoče novih delovnih mest, ki ostajajo nezasedena. Po podatkih Evropske agencije za delo (European Labour Authority) in analizi zaposlitvenih platform gre za strukturni problem, ki se ne bo rešil sam od sebe. Demografija, staranje prebivalstva, digitalizacija in zeleni prehod ustvarjajo razmere, v katerih so nekateri poklici dobesedno v razcvetu – a delavcev za njih preprosto ni dovolj.

Logistika in transport: tisoče prostih delovnih mest brez kandidatov

Ena največjih kriz je v sektorju logistike in transporta. Evropska agencija za delo v poročilu o pomanjkanju delovne sile navaja, da so vozniki tovornjakov, skladiščniki in logistični operaterji med najbolj iskanimi poklici v več kot treh četrtinah držav EU. Posebej kritično je pomanjkanje poklicnih voznikov, kar neposredno vpliva na dobavne verige in rast cen.

Analiza podjetja The Stepstone Group, objavljena februarja 2025, kaže, da se je v Nemčiji povpraševanje po skladiščnih logistih v zadnjih petih letih povečalo za več kot štirikrat, potreba po poklicnih voznikih pa se je v istem obdobju skoraj potrojila. Po oceni raziskovalcev gre za posledico razcveta e-trgovine, staranja delovne sile in upada zanimanja mladih za te poklice. Po podatkih Evropske agencije za delo je logistika eden redkih sektorjev, kjer se pomanjkanje kljub umirjanju gospodarstva ne zmanjšuje, saj starejši zaposleni odhajajo v pokoj hitreje, kot prihajajo novi.

Zdravstvo: povpraševanje raste hitreje kot število zaposlenih

Zdravstvo ostaja eden najbolj stabilno rastočih zaposlovalcev v Evropi. Medicinske sestre, negovalci starejših, zdravstveni tehniki in specializirani zdravstveni delavci so na vrhu seznama deficitnih poklicev skoraj v vseh državah članicah.

Evropska agencija za delo opozarja, da so zdravstveni poklici med najbolj razširjenimi poklici v pomanjkanju, saj jih kot problematične navaja več kot 75 odstotkov držav. Razlog je jasen: evropsko prebivalstvo se hitro stara, povpraševanje po zdravstveni in dolgotrajni oskrbi pa raste hitreje, kot se sistem kadrovsko prilagaja. Tudi Euronews je že leta 2024 poročal, da tri četrtine evropskih delodajalcev ne najde ustrezno usposobljenih kandidatov, pri čemer so zdravstveni profili med najbolj iskanimi. Pandemija je dodatno pospešila odhode iz poklica, kar je pritisk na trg dela še povečalo.

IT in digitalni poklici: pomanjkanje kljub ohlajanju tehnološkega sektorja

Čeprav so tehnološka podjetja v zadnjih letih napovedovala odpuščanja, pomanjkanje določenih IT-profilov ostaja izrazito. Po podatkih Stepstonea se je povpraševanje po strokovnjakih za kibernetsko varnost v petih letih povečalo za skoraj 200 odstotkov, močno pa raste tudi potreba po razvijalcih programske opreme in podatkovnih analitikih.

Evropska komisija in CEPR v svojih analizah ugotavljata, da digitalna preobrazba ustvarja nova delovna mesta hitreje, kot se razvijajo ustrezna znanja. Posledica je trajna vrzel med ponudbo in povpraševanjem, ki je najbolj izrazita v državah z razvito industrijo in storitvenim sektorjem, kot so Nemčija, Nizozemska in skandinavske države.

Obrtni in tehnični poklici: hrbtenica gospodarstva brez naslednikov

Med najbolj presenetljivimi ugotovitvami evropskih poročil je obseg pomanjkanja v obrtnih in tehničnih poklicih. Varilci, električarji, gradbeni mojstri in specializirani tehniki so med najbolj iskanimi profili v gradbeništvu in industriji.

Evropska agencija za delo navaja, da so gradbeni in tehnični poklici že vrsto let med najbolj deficitnimi, zeleni prehod in energetska sanacija stavb pa pritisk še povečujeta. Gre za poklice, brez katerih cilji energetske učinkovitosti in infrastrukture preprosto niso izvedljivi.

Zakaj se razkorak ne zapira?

Analitiki CEPR poudarjajo, da se je po pandemiji trg dela hitro ohladil glede števila prostih delovnih mest, ne pa tudi glede pomanjkanja ključnih znanj. Razlogi so demografski (staranje prebivalstva), izobraževalni (neskladje med potrebami trga in šolskimi programi) ter strukturni (slabi delovni pogoji v nekaterih poklicih).

