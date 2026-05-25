Če imate občutek, da nekateri danes zaslužijo "nerealno veliko", imate prav. Razlike med poklici so večje kot kadarkoli – in medtem ko je povprečna plača okoli 2.500 evrov bruto, nekateri profili to številko brez težav večkrat presežejo. Razlog pa ni sreča. Ampak zelo jasen vzorec: največ zaslužijo tisti, ki jih najbolj primanjkuje.

Če želite visoko plačo, morate torej gledati tja, kjer primanjkuje kadra

Če se sprašujete, kateri poklici danes dejansko prinašajo največ denarja, je odgovor precej jasen: največ zaslužijo tisti, ki rešujejo najzahtevnejše probleme – ali pa upravljajo največje sisteme. Po podatkih različnih globalnih analiz (EBS, TerraTern, Euronews) so danes najbolje plačani poklici koncentrirani v štirih ključnih sektorjih: zdravstvo, tehnologija (AI), finance in vodstvene funkcije. Enaka slika se kaže tudi v Sloveniji, kjer po analizah plač izstopajo IT, zdravstvo, finančni sektor in vodstvene pozicije.

1. Zdravniki specialisti: še vedno absolutni vrh

Na globalni ravni ostajajo najbolje plačani poklici v zdravstvu – zlasti specialisti, kot so nevrokirurgi, anesteziologi ali ortopedi. Globalno lahko zaslužijo tudi več kot 400.000 dolarjev letno (345.000 evrov). V Evropi se plače specialistov gibljejo tudi do 300.000 evrov letno. Glavni razlog? Gre za kombinacijo dolgoletnega izobraževanja, izjemne odgovornosti in dejstva, da teh kadrov kronično primanjkuje. Podobno velja za Slovenijo, kjer specialisti sodijo med najbolje plačane kadre, še posebej zaradi pomanjkanja v zdravstvu.

2. Tehnološki poklici: umetna inteligenca dviguje plače

Čeprav medicina ostaja na vrhu, je najhitrejša rast plač v tehnologiji, predvsem na področju umetne inteligence. Najbolj donosni IT poklici danes vključujejo: - AI inženirje, - podatkovne znanstvenike, - strokovnjake za kibernetsko varnost, - arhitekte oblačnih rešitev. Plače so visoke, ker podjetja teh kadrov preprosto ne najdejo dovolj. Senior AI strokovnjaki lahko zaslužijo tudi 200.000 do 350.000 dolarjev letno (173.000 do 302.000 evrov). V Evropi podatkovni znanstveniki že dosegajo okoli 94.000 evrov letno, kar jih uvršča med najbolje plačane profile. Njihove plače se seveda lahko dvignejo še občutno višje! Tudi na Cekin.si smo že pisali, da IT sektor ostaja gonilo rasti plač, saj podjetja agresivno tekmujejo za talente.

3. Finančniki in bančniki: visoke nagrade za visoko tveganje

Med najbolje plačanimi poklici so še vedno investicijski bančniki, finančni direktorji (CFO) in upravljavci premoženja. - Investicijski bančniki v Evropi lahko zaslužijo več kot 150.000 evrov letno. - Na globalni ravni pa se zaslužki z bonusi lahko povzpnejo precej višje. Njihova prednost je jasna: upravljajo milijone ali milijarde evrov, zato so tudi nagrajeni z višjimi prihodki. V Sloveniji so finančni analitiki in računovodje prav tako nadpovprečno plačani, zlasti v mednarodnih podjetjih.

4. Vodstvene funkcije: vrh piramide

Če želite res najvišje prihodke, je vrh še vedno rezerviran za direktorje in vodstvene kadre. - CEO-ji velikih podjetij lahko zaslužijo več sto tisoč evrov ali dolarjev letno. - CTO-ji (tehnološki direktorji) so med najbolje plačanimi v digitalnih podjetjih. Gre za poklice, kjer ne gre več za tehnično delo, ampak za: - strateške odločitve, - upravljanje tveganj, - odgovornost za celotno podjetje.

5. Inženirji in energetika: tiha elita

Manj izpostavljeni, a zelo dobro plačani so tudi: - inženirji (elektrotehnika, strojništvo), - energetski strokovnjaki, - naftni inženirji. Njihove plače pogosto presegajo 100.000 evrov letno, še posebej zaradi pomanjkanja kadra in kompleksnosti znanja. Podobno tudi v Sloveniji inženirji sodijo med najbolje plačane tehnične profile.

Prihodnost pripada specializaciji

Če povzamemo – danes najbolj zaslužijo tisti, ki imajo: - specializirano znanje (zdravstvo, AI, finance), - odgovornost za velike sisteme ali denar, - kompetence, ki jih primanjkuje na trgu. Globalni trendi kažejo, da se razlika med poklici še povečuje. Najbolj iskani kadri bodo v prihodnje zaslužili še več, medtem ko bodo povprečne plače rasle počasneje.

