Zakaj nekateri zaslužijo vedno več, drugi pa stagnirajo?

Če imate občutek, da nekateri poklici in njihove plače v zadnjih letih "eksplodirajo", medtem ko drugi komaj dohajajo inflacijo, imate prav. Razkorak v plačah se namreč povečuje, predvsem zaradi treh ključnih dejavnikov: tehnologije, staranja prebivalstva in zelenega prehoda. Kot ugotavljajo podatki platforme Statista, se plače sicer globalno zvišujejo, vendar ne enakomerno – visoko kvalificirani kadri zajemajo bistveno večji del rasti kot ostali. Hkrati so realne plače v Evropi v zadnjih letih nihale zaradi inflacije, vendar se znova pobirajo, kar še poudarja razlike med sektorji. V praksi to pomeni: ni več dovolj samo "imeti službo" – ključna je prava panoga in prave veščine.

Tehnologija: največji zmagovalec (in najhitrejši skok plač)

Najhitrejšo rast plač beležijo poklici, povezani z umetno inteligenco, podatki in digitalizacijo. Po podatkih CNBC delodajalci za znanja umetne inteligence plačujejo tudi do 28 odstotkov višje plače, pri bolj naprednih znanjih pa celo do 43 odstotkov več.

icon-expand Digitalizacija FOTO: Adobe Stock

Podobno ugotavlja tudi Statista, ki na podlagi analiz Svetovnega gospodarskega foruma izpostavlja, da bodo največjo rast doživeli specialisti za umetno inteligenco, podatkovni analitiki in strokovnjaki za kibernetsko varnost. Razlog je jasen: podjetja digitalizirajo poslovanje, uvajajo avtomatizacijo in potrebujejo ljudi, ki te sisteme znajo razvijati, upravljati in varovati. Tudi Euronews izpostavlja, da so prav AI, kibernetska varnost in digitalni razvoj med najhitreje rastočimi poklici v Evropi.

Zdravstvo: stabilna rast zaradi staranja družbe

Druga skupina poklicev, kjer plače hitro rastejo, je zdravstvo. Po analizi CNBC je prav staranje prebivalstva glavni razlog za eksplozijo povpraševanja po zdravstvenih delavcih, kot so medicinske sestre, zdravniški asistenti in specialisti. Ker se povpraševanje povečuje hitreje kot ponudba kadra, se zvišujejo tudi plače. Tukaj ne gre za kratkoročen trend, ampak za dolgoročno realnost: Evropa se stara, potrebe po oskrbi rastejo, zdravstveni kader pa postaja ena najbolj iskanih (in dragih) dobrin na trgu dela.

Zeleni prehod: nova generacija dobro plačanih poklicev

Tretji pomemben dejavnik rasti plač je prehod v bolj trajnostno gospodarstvo. Po podatkih CNBC in WEF so med najhitreje rastočimi poklici tudi strokovnjaki za obnovljive vire, trajnostni menedžerji ter inženirji za energetske rešitve. Tudi Euronews poudarja, da "zeleni" poklici sodijo med ključne zmagovalce novega trga dela. Evropska podjetja in vlade vlagajo ogromna sredstva v energetiko in trajnost, kar ustvarja nova delovna mesta – in dviguje plače v teh sektorjih.

Presenetljiv obrat: tudi klasični poklici lahko močno pridobijo

icon-expand Čistilni servisi lahko dobro zaslužijo. FOTO: Shutterstock

Čeprav tehnologija prevladuje, podatki kažejo, da se zvišujejo plače tudi v bolj tradicionalnih poklicih. Euronews navaja, da so v Evropi med največjo rastjo plač tudi pravni poklici, proizvodnja, gradbeništvo in celo čiščenje ter vzdrževanje. Razlog? Pomanjkanje delovne sile. Ko podjetja težko najdejo ljudi, morajo zvišati plače – tudi v panogah, ki niso tehnološke.

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