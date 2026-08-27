Marsikdo ob koncu šolanja razmišlja predvsem o tem, kje bo dobil prvo zaposlitev. A vse več mladih si ob tem zastavlja še eno vprašanje: v katerem poklicu lahko najhitreje dosežem plačo, ki omogoča finančno samostojnost? Meja 2.000 evrov neto je za številne pomemben psihološki mejnik. Omogoča lažje osamosvajanje, najem ali nakup stanovanja ter večjo finančno varnost. Čeprav je pot do takšne plače odvisna od podjetja, regije, izkušenj in posameznikovih sposobnosti, podatki kažejo, da nekateri poklici do tega praga pripeljejo precej hitreje kot drugi. Med najbolj iskanimi kadri v Sloveniji so poklici s področja elektrotehnike, strojništva, zdravstvene nege, gradbeništva, transporta in informacijskih tehnologij. Delodajalci že več let opozarjajo na pomanjkanje ustreznega kadra, kar se pogosto odraža tudi v višjih plačah.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva, so julija sporočili 14.003 prosta delovna mesta, kar je 8,1 odstotka manj kot junija in 7,9 odstotka manj kot julija 2025, je v začetku avgusta poročal Zavod za zaposlovanje. Največ oglasov je bilo za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in pri visokih gradnjah, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetne učitelje v osnovni šoli, učitelje razrednega pouka, visokošolske učitelje in sodelavce na visokošolskih zavodih, delavce za pomoč pri pouku, usmerjevalce in raznašalce ter skladiščnike in uradnike za nabavo ter prodajo.

IT in programiranje ostajata med najhitrejšima potema

Med poklici, kjer mladi pogosto najhitreje presežejo 2.000 evrov neto, ostajajo programerji, razvijalci programske opreme, podatkovni analitiki in drugi strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij. Po podatkih mednarodnih plačnih raziskav lahko že razvijalec z nekaj leti izkušenj doseže nadpovprečne dohodke, predvsem v podjetjih, ki delajo za tuje naročnike ali mednarodne trge. Tudi EURES med poklice, po katerih primanjkuje kadra, uvršča programerje in druge IT strokovnjake. Velika prednost IT-sektorja je, da napredovanje ni nujno vezano na starost, temveč predvsem na znanje in izkušnje. Zato nekateri mladi prag 2.000 evrov neto dosežejo že v prvih letih kariere. A previdno: v tem sektorjuje konkurenca kar velika, ob uvajanju umetne inteligence pa so se soočili tudi s tem, da ostajajo res le najboljši.

Električarji in elektro tehniki presenečajo s plačami

icon-expand Mladi vse pogosteje iščejo poklice, ki ne ponujajo le zaposlitve, ampak tudi hitro pot do višje plače in finančne samostojnosti. FOTO: Shutterstock

Ko govorimo o dobro plačanih poklicih, marsikdo najprej pomisli na pisarne in računalnike. A med najbolje plačanimi obrtnimi poklici pogosto najdemo električarje, elektro tehnike in strokovnjake za energetiko. ZRSZ električarje in elektrotehnike uvršča med deficitarne poklice, kar pomeni, da povpraševanje delodajalcev presega ponudbo kandidatov. Prav zaradi pomanjkanja kadra številni delodajalci ponujajo nadpovprečne plače, dodatke za terensko delo ter nagrade za uspešnost. Mladi, ki se odločijo za to področje, lahko ob nabiranju izkušenj relativno hitro dosežejo tudi neto plačo nad 2.000 evrov.

Strojništvo in inženirski poklici

Veliko zanimanje delodajalcev velja tudi za strojne tehnike, strojne inženirje, mehatronike in druge tehnične profile. Slovensko gospodarstvo temelji na industriji, proizvodnji in izvozu, zato so tehnični kadri med najbolj iskanimi. ZRSZ med deficitarnimi poklici izpostavlja številne profile iz strojništva in kovinarske industrije. Mladi inženirji pogosto že po nekaj letih dela presežejo prag 2.000 evrov neto, predvsem v podjetjih z visoko dodano vrednostjo.

icon-expand Strojni inženir FOTO: Shutterstock

Poklicni vozniki

Morda presenetljivo se na seznamu poklicev z višjimi prihodki pogosto znajdejo tudi poklicni vozniki. Transport in logistika sta med področji, kjer delodajalci že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje kadra. S kombinacijo osnovne plače, dnevnic, dodatkov in mednarodnih prevozov lahko številni vozniki dosegajo prihodke, ki presegajo 2.000 evrov neto mesečno. A delo je resnično naporno in je treba kar veliko odrekanja, da se doseže ta znesek. Prav tako je na tem področju veliko izkoriščanja zaposlenih in neupoštevanja zakonodaje. Zato bodite previdni pri izbiri delodajalca ...

Zdravstvo: visoko povpraševanje in vse več možnosti

Zaradi staranja prebivalstva raste tudi potreba po zdravstvenem osebju. Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in drugi zdravstveni delavci sodijo med iskane kadre v Sloveniji in Evropi. Čeprav začetne plače niso vedno med najvišjimi, lahko dodatki za nočno delo, dežurstva, vikende in specializirana znanja pomembno povečajo končni mesečni zaslužek.

icon-expand Delo v laboratoriju v zdravstveni ustanovi FOTO: iStock

Kaj pa univerzitetna diploma?

Zanimivo je, da pot do 2.000 evrov neto ni vedno povezana z univerzitetno izobrazbo. Nekateri poklici, za katere primanjkuje kadra, omogočajo hitrejšo rast prihodkov kot določeni visokošolski profili. Prav zato država prek štipendij za deficitarne poklice spodbuja mlade k vpisu v programe, kjer trg dela že danes kaže veliko potrebo po novih zaposlenih.

Ključno vprašanje ni le plača

Pri izbiri poklica strokovnjaki opozarjajo, da plača ne bi smela biti edino merilo. Pomembni so tudi zanimanje za delo, možnosti napredovanja, stabilnost zaposlitve in ravnovesje med poklicnim ter zasebnim življenjem. Kljub temu pa trenutni trendi kažejo jasno sporočilo: mladi imajo največ možnosti za hiter preboj do 2.000 evrov neto v tehničnih poklicih, informacijskih tehnologijah, energetiki, logistiki in nekaterih zdravstvenih poklicih, kjer povpraševanje močno presega ponudbo delavcev.