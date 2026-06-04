Poklici prihodnosti: če želite stabilno kariero, bodite pozorni na te spremembe

Trg dela se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Digitalizacija, umetna inteligenca, staranje prebivalstva in prehod v zeleno gospodarstvo že zdaj vplivajo na to, katere službe nastajajo – in katere izginjajo. Po poročanju portala Net.hr bodo v prihodnjih letih najbolj iskani predvsem poklici, povezani s tehnologijo, zdravjem in trajnostjo. Podobno ugotavljajo tudi številne mednarodne analize, med njimi poročila World Economic Forum in OECD, ki poudarjajo, da fleksibilnost in pripravljenost na učenje postajata ključni lastnosti za dolgoročno zaposlitev.

Kateri poklici bodo najbolj iskani?

icon-expand Strokovnjaki opozarjajo, da ena kariera za celo življenje postaja izjema, ključna pa sta prilagodljivost in vseživljenjsko učenje. FOTO: Shutterstock

Čeprav se konkretni seznami razlikujejo, se več virov ujema pri ključnih skupinah poklicev. Po poročanju Net.hr, pa tudi analizah World Economic Forum in McKinsey & Company, bodo v ospredju predvsem: 1. Tehnologija in umetna inteligenca Digitalni poklici bodo še naprej med najbolj iskanimi. Povpraševanje hitro raste po: - razvijalcih programske opreme, - strokovnjakih za umetno inteligenco, - podatkovnih analitikih, - strokovnjakih za kibernetsko varnost. Kot navaja World Economic Forum, bodo prav digitalne kompetence ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti na trgu dela. 2. Zdravstvo in oskrba Zaradi staranja prebivalstva (tudi v Sloveniji) narašča potreba po: - zdravstvenih delavcih, - negovalcih, - fizioterapevtih, - strokovnjakih za duševno zdravje. Po podatkih OECD bo prav ta sektor v prihodnjih desetletjih eden ključnih zaposlovalcev v Evropi. 3. Zeleni poklici in trajnost Prehod v nizkoogljično družbo odpira nova delovna mesta: - strokovnjaki za obnovljive vire energije, - energetski svetovalci, - strokovnjaki za trajnostni razvoj, - okoljski analitiki. Tudi pri nas številni poudarjajo, da bo zelena transformacija pomembno vplivala na strukturo delovnih mest. 4. Poklici, povezani s podatki in poslovanjem Podjetja potrebujejo ljudi, ki razumejo podatke in trg: - analitiki poslovnih procesov, - digitalni marketing strokovnjaki, - strokovnjaki za e-trgovino. Kot poroča McKinsey, bodo prav ti profili ključni za rast podjetij v digitalni ekonomiji. Ni nepomembno tudi, da so prav ti poklici med najbolje plačanimi, kar potrjujejo tudi podatki, ki razkrivajo, kateri poklici prinašajo največ prihodkov.

Kaj to pomeni za vas?

icon-expand Ves čas vlagajte v svoje znanje in razvoj. FOTO: Adobe Stock

Čeprav se morda zdi, da se prihodnost dotika predvsem mladih, to ni res. Spremembe vplivajo na vse generacije. Po analizah, ki smo jih na Cekin.si večkrat povzemali, je ključna ugotovitev jasna: ena sama kariera za celo življenje postaja izjema. To pomeni, da je pomembneje kot izbrati "prav poklic" razviti prave veščine. Če razmišljate o spremembi karierne poti, vam lahko pomaga tudi vpogled v to, kako izbrati pravo službo glede na svoje sposobnosti. Po ocenah World Economic Forum bo do konca desetletja kar milijon delovnih mest izginilo, hkrati pa nastajajo povsem nova – predvsem na področju tehnologije in trajnosti.

Najpomembnejše veščine prihodnosti

icon-expand Pomagajte mladim, da razvijejo radovednost in odprtost do novih znanj. FOTO: Adobe Stock

Namesto posameznih poklicev strokovnjaki vse bolj poudarjajo kompetence: - sposobnost učenja novih stvari, - digitalna pismenost, - prilagodljivost, - kritično razmišljanje, - komunikacijske veščine. Kot poudarja World Economic Forum, bodo prav te veščine odločale o tem, kdo bo na trgu dela uspešen.

Kako se pripraviti na prihodnost?

Če želite ostati konkurenčni, lahko naredite nekaj konkretnih korakov: Nadgrajujte znanje: Tečaji, spletna izobraževanja ali dodatne kvalifikacije lahko hitro povečajo vašo vrednost. Spremljajte trende: Področja, kot so AI, energija in zdravstvo, bodo v ospredju še desetletja. Razmišljajte dolgoročno: Ne izbirajte službe samo glede na trenutno stanje, ampak glede na prihodnje potrebe trga.

Prihodnost ni v enem poklicu, ampak v prilagodljivosti

Seznam "najboljših poklicev" se bo spreminjal, ena stvar pa ostaja konstantna: največjo prednost bodo imeli tisti, ki se znajo prilagoditi. Ključ torej ni v tem, da izberete popoln poklic, ampak da razvijate znanja, ki vam omogočajo prehajanje med različnimi vlogami. Učite se ves čas - tudi če ste starejši delavec! Tak trend potrjuje dejstvo, da postaja vseživljenjsko učenje ključ do uspeha na sodobnem trgu dela.

Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja: Kateri poklici bodo najbolj iskani v prihodnosti? Največje povpraševanje bo po poklicih v IT, zdravstvu, trajnosti in analitiki podatkov. Ali bodo nekateri poklici izginili? Da, predvsem rutinska in ponavljajoča se dela, ki jih lahko nadomestijo avtomatizacija in umetna inteligenca. Katere veščine so najpomembnejše za prihodnost? Digitalne kompetence, prilagodljivost, kritično razmišljanje in sposobnost učenja. Kako naj se pripravim na spremembe na trgu dela? Z dodatnim izobraževanjem, spremljanjem trendov in razvojem prenosljivih veščin.