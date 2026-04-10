Umetna inteligenca vse hitreje spreminja trg dela. Naloge, ki so še pred nekaj leti zahtevale človeško roko ali um, danes opravljajo algoritmi: od samopostrežnih blagajn in avtomatiziranega prevajanja do osnovne analize podatkov. Zato se številni sprašujejo, kateri poklici imajo prihodnost – in pri katerih obstaja večje tveganje, da jih bo tehnologija sčasoma izrinila. Ključno vprašanje danes ni več, ali umetna inteligenca vpliva na delo, temveč kako izbrati karierno pot, ki bo odporna na avtomatizacijo tudi čez 10, 20 ali 30 let. Odgovor ni v iskanju varnih služb, temveč v razumevanju, katere človeške spretnosti ostajajo nenadomestljive.

Kaj danes sploh pomeni "varen" poklic?

V preteklosti je veljalo, da varnost prinaša zaposlitev v veliki organizaciji ali v javnem sektorju. Danes to ne drži več povsem. Tehnologija ne odpravlja le posameznih poklicev, temveč spreminja njihovo vsebino. Veliko delovnih mest bo obstajalo tudi v prihodnje, a z drugačnimi nalogami, poroča stran Kamatica. Zato strokovnjaki opozarjajo: prava varnost ni v nazivu delovnega mesta, temveč v spretnostih, ki jih lahko uporabite tudi, ko se poklic spremeni. Ključno je vlaganje v znanja, ki niso vezana na eno samo orodje ali tehnologijo in ki jih umetna inteligenca ne more preprosto posnemati.

Prvi kriterij: poklic odgovarja na temeljne družbene potrebe

Poklici, ki zadovoljujejo osnovne potrebe družbe, težko izginejo. Ljudje bomo vedno potrebovali zdravstvene storitve, bivališča, hrano in osebno oskrbo. Prav zato so področja, kot so zdravstvo, gradbeništvo, gostinstvo in oskrba starejših, dolgoročno bolj odporna na avtomatizacijo. Umetna inteligenca lahko zdravniku pomaga pri diagnostiki, ne more pa nadomestiti osebnega stika, presoje v nepredvidljivih situacijah in odgovornosti odločanja. Podobno velja za gradbeništvo in obrtniška dela, kjer vsaka situacija na terenu zahteva prilagajanje, izkušnje in praktično znanje.

Drugi kriterij: socialne in čustvene veščine

Empatija, čustvena inteligenca in sposobnost vzpostavljanja zaupanja so med najpomembnejšimi človeškimi prednostmi. Poklici, ki vključujejo delo z ljudmi v občutljivih ali kompleksnih okoliščinah, so zato med najmanj ogroženimi. Učitelji, medicinske sestre, terapevti, socialni delavci in kadroviki ne opravljajo zgolj tehničnih nalog. Njihovo delo temelji na razumevanju posameznika, prilagajanju in odnosih – področjih, kjer umetna inteligenca ostaja omejena. Čeprav lahko analizira podatke, čustev ne more zares razumeti ali doživeti.

Čeprav umetna inteligenca napreduje, nikoli ne bo zares razumela in čutila kot človek.

Tretji kriterij: ustvarjalnost in reševanje problemov

Umetna inteligenca pri svojem delovanju izhaja iz obstoječih vzorcev in podatkov. Človeška ustvarjalnost pa pomeni sposobnost povezovanja nepredvidljivih elementov, oblikovanja novih idej in odzivanja na situacije, kjer jasnih navodil ni. To ne velja le za umetnike. Ustvarjalnost je ključna tudi v marketingu, medijih, načrtovanju, podjetništvu in tehničnih poklicih. Električar ali serviser se redno sooča z nepredvidenimi težavami, ki jih ni mogoče rešiti po vnaprej določenem scenariju. Prav ta kombinacija izkušenj, logike in prilagodljivosti predstavlja pomembno zaščito pred avtomatizacijo.

Ko tehnologija ne nadomesti, ampak spremeni delo

Veliko poklicev ne bo izginilo, temveč se bo njihova vsebina spremenila. Umetna inteligenca prevzema rutinska in ponavljajoča se opravila, ljudem pa omogoča, da se posvetijo nadzoru, odločanju in razvoju. Dober primer so administrativni poklici ali IT sektor, kjer tehnologija povečuje učinkovitost, ne pa nujno števila brezposelnih. Podobno je v proizvodnji in obrti, kjer avtomatizacija razbremeni fizično delo, a hkrati poveča potrebo po ljudeh, ki znajo sisteme upravljati, nadzirati in izboljševati.

Kateri poklici so trenutno najmanj izpostavljeni avtomatizaciji?

Med manj izpostavljene sodijo poklici, ki zahtevajo kombinacijo človeške presoje, osebnega stika in praktičnih spretnosti. Med njimi so zdravstveni in socialni poklici, terapevti duševnega zdravja, obrtniki, frizerji, kozmetičarke, pogrebniki ter številni tehnični poklici, kjer je delo močno vezano na konkretne okoliščine. Skupna točka teh služb ni tehnologija, temveč človek – njegove potrebe, občutki in nepredvidljivost. Prav tam ima umetna inteligenca najmanjši doseg.

Kaj to pomeni za vašo kariero?

Namesto vprašanja, ali bo umetna inteligenca vzela službo, je smiselneje razmišljati, katere spretnosti želite razvijati. Empatija, ustvarjalnost, reševanje problemov in sposobnost učenja ostajajo ključne valute prihodnosti. Umetna inteligenca ni sovražnik, temveč orodje. Tisti, ki jo bodo znali uporabljati za podporo svojemu delu in hkrati razvijali lastne človeške prednosti, bodo na trgu dela tudi v prihodnje v prednosti. Prilagodljivost in vlaganje vase tako postajata najzanesljivejša karierna strategija v času hitrih tehnoloških sprememb.

Katere veščine razvijati v letu 2026

Tehnologija se hitro spreminja, a to še ne pomeni, da morate znati programirati, da ostanete konkurenčni. Ključno je, da razvijate veščine, ki dopolnjujejo umetno inteligenco in jih ta ne more samostojno nadomestiti. Leta 2026 se kot posebej pomembne kažejo naslednje. 1. Kritično mišljenje in presoja informacij Umetna inteligenca zna ponuditi odgovore, ne zna pa vedno presoditi, ali so pravilni, ustrezni ali smiselni v določenem kontekstu. Sposobnost preverjanja informacij, prepoznavanja napak, tehtanja tveganj in sprejemanja odločitev na podlagi nepopolnih podatkov postaja ena ključnih veščin prihodnosti. Delodajalci vse bolj cenijo ljudi, ki znajo vprašati zakaj in kaj to pomeni v praksi.

