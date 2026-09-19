Če iščete nove zaposlitvene priložnosti v bogati evropski državi, bi morali svojo pozornost usmeriti proti Andori. Čeprav država uradno zmanjšuje število dovoljenj za tujce, je praksa pokazala, da brez zunanje pomoči njihovo gospodarstvo ne more delovati. Leta 2026 se je izkazalo, da določeni poklici ostajajo prazni oz. da se je kadrovski bazen spraznil, zato so oblasti hitro odprle vrata novim delavcem. Vlada je bila primorana povečati prvotne kontingente dovoljenj, saj lokalno prebivalstvo ne kaže zanimanja za določene tipe del v turističnem in oskrbovalnem sektorju. To ustvarja ugodno okolje za tiste, ki želijo stabilno delovno mesto v urejenem okolju, poroča Telegraf biznis.

Pregled 6 najbolj iskanih poklicev v Andori

Med najbolj iskanimi poklici so zagotovo tisti, ki so neposredno povezani z gostoljubnostjo. Andora nujno potrebuje več kot tisoč dodatnih rok v svojih restavracijah in hotelih. Natakarji in osebje za čiščenje prostorov so na samem vrhu seznama. Prav tako se kaže ogromna potreba po kvalificiranih kuharjih, ki bi delali v vrhunskih letoviščih. Da bi rešila to situacijo, je vlada julija odobrila dodatnih 250 dovoljenj samo za ta sektor, kar pomeni, da je pot do delovne dovolilnice trenutno precej krajša in lažja kot običajno za tiste, ki že imajo izkušnje na teh področjih.

icon-expand Po celi Evropi vlada pomanjkanje kadra v določenih poklicih. FOTO: Shutterstock

Poleg gostinstva so izjemno iskani tudi profili v socialnem in zdravstvenem varstvu. Zaradi tega so bili spremenjeni predpisi, ki tujim zdravstvenim delavcem zdaj olajšujejo vstop v državo. Iščejo predvsem zdravstvene delavce in tudi negovalce, ki bi skrbeli za starejše, saj te storitve v Andori strmo rastejo. Ne smemo pa pozabiti niti na voznike avtobusov. To delo velja za ključno javno storitev in prav za te poklice je bila junija 2026 kvota izredno povečana, da bi tujci zapolnili prazna mesta v voznih parkih in zagotovili nemoten prevoz potnikov po mestnih jedrih.

Povpraševanje v letu 2026 je bilo tako veliko, da je država v le enem mesecu izkoristila vse razpoložljive delovne kvote in nujno odprla nova mesta za tujce.

Situacija v Andori je jasen znak, da se majhne in bogate države težko razvijajo brez zunanjih delavcev. Čeprav so morda pravila na prvi pogled stroga, pa nujno pomanjkanje v ključnih poklicih pomeni, da je za prave kandidate delo skoraj zagotovljeno. Če ste negovalec, zdravstveni delavec ali pa morda voznik avtobusa, je zdaj idealna priložnost, da preverite možnosti zaposlitve.