"Microshifting" je nov trend med mladimi, ki delo razporejajo v krajše, nelinearne časovne bloke. Povečuje produktivnost in omogoča večjo prilagodljivost, a zahteva dobro komunikacijo in razumevanje delodajalcev.
Če le imate možnost, potem se odločite za opravljanje prakse - tako se boste mrežili, spoznali ogromno ljudi, se naučili novih veščin in se morda celo že dogovorili za redno zaposlitev.
Generacija Z ne skriva svojega odpora do nekaterih začetniških služb, saj je razočarana nad nizkimi plačami in fiksnim delovnim časom, ki so bili nekoč nekaj običajnega.
Mladi so radovedni, željni znanja in iščejo smisel v svojem delu. Če jim delodajalci nudijo fleksibilnost, svobodo in priložnosti za rast, se lahko razvijejo v ključne kadre, strokovnjake prihodnosti in vodje, česar se zavedajo tudi v nekaterih slovenskih podjetjih. Kako prepoznati, pritegniti in obdržati mlade talente ter razvijati njihove potenciale, svetujeta prof. dr. Eva Boštjančič in dr. Robert Ličen.
Vedno več mladih se odloča za dodatno delo, ne le zaradi zaslužka, temveč tudi zaradi večje svobode, ustvarjalnosti in želje po spremembi hobija v kariero. Zakonodaja to trend spodbuja, tehnologija pa omogoča lažji dostop do novih priložnosti.
Generacija Z spreminja pogled na kariero. Poudarek dajejo smiselnosti dela, duševnemu zdravju in finančni stabilnosti, ne le napredovanju.
Milenijci in pripadniki generacije Z danes predstavljajo več kot polovico svetovne delovne sile, njihov pristop pa vse bolj spreminja tradicionalno korporativno kulturo. Kako v podjetje pritegniti mlade?
Analiza razkriva, da Generacija Z odklanja klasično pisarniško delo in pogosto izbira dolgotrajna potovanja. Povratek domov pa sproži psihološke izzive, vključno s povratnim kulturnim šokom, saj se soočajo z izgubo svobode, monotono rutino in težavami pri reintegraciji v staro okolje. Iskanje ravnovesja je ključno.
Razmere na trgu dela so na splošno že nekaj časa ugodne, se je pa v letu dni občutno zvišala brezposelnost med mladimi. Januarja je število registriranih brezposelnih mladih medletno poraslo za 5,1 odstotka, njihov delež med vsemi brezposelnimi pa za 0,8 odstotne točke. Rast je predvsem posledica večjega priliva in počasnejšega zaposlovanja.
Na Kitajskem je trenutno na trgu dela tako, da je treba sprejeti delo, ki ga pač dobiš, in sicer ne glede na stopnjo izobrazbe. Tako na primer magister fizike opravlja dela na delovnem mestu, ki ga zaseda s srednješolsko izobrazbo. Čistilec ima izobrazbo iz okoljskega načrtovanja, voznik dostavne službe je študiral filozofijo, doktorski diplomant prestižne univerze Tsinghua pa se zaposli kot pomožni policist.