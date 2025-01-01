Cekin.si
Nemška natakarica razkrila: 2.500 evrov plače in 1.500 evrov napitnine
Prva zaposlitev

Nemška natakarica razkrila: 2.500 evrov plače in 1.500 evrov napitnine

Energetski prehod Slovenije: Od besed k dejanjem je nujen
Gospodarstvo

Energetski prehod Slovenije: Od besed k dejanjem je nujen

TIKO PRO – 15 let povezovanja idej, znanja in priložnosti v Evropi!
Novice

TIKO PRO – 15 let povezovanja idej, znanja in priložnosti v Evropi!

Že dve desetletji živi na socialni pomoči in zavrača delo
Brezposelnost

Že dve desetletji živi na socialni pomoči in zavrača delo

Veliki finančni horoskop 2026: kaj čaka vaše znamenje?
Novice

Veliki finančni horoskop 2026: kaj čaka vaše znamenje?

'Microshifting': nov delovni trend, ki ga mladi obožujejo in šefi težko sprejmejo
Prva zaposlitev

'Microshifting': nov delovni trend, ki ga mladi obožujejo in šefi težko sprejmejo

"Microshifting" je nov trend med mladimi, ki delo razporejajo v krajše, nelinearne časovne bloke. Povečuje produktivnost in omogoča večjo prilagodljivost, a zahteva dobro komunikacijo in razumevanje delodajalcev.

Od fakultete do kariere: Zakaj je praksa ključni prvi korak do zaposlitve?
Prva zaposlitev

Od fakultete do kariere: Zakaj je praksa ključni prvi korak do zaposlitve?

Če le imate možnost, potem se odločite za opravljanje prakse - tako se boste mrežili, spoznali ogromno ljudi, se naučili novih veščin in se morda celo že dogovorili za redno zaposlitev.

Generacija Z vse bolj odkrito kaže odpor do nekaterih služb
Prva zaposlitev

Generacija Z vse bolj odkrito kaže odpor do nekaterih služb

Generacija Z ne skriva svojega odpora do nekaterih začetniških služb, saj je razočarana nad nizkimi plačami in fiksnim delovnim časom, ki so bili nekoč nekaj običajnega.

Talent ni enak šolskemu uspehu. Kaj torej je talent?
Vseživljenjsko učenje

Talent ni enak šolskemu uspehu. Kaj torej je talent?

Mladi so radovedni, željni znanja in iščejo smisel v svojem delu. Če jim delodajalci nudijo fleksibilnost, svobodo in priložnosti za rast, se lahko razvijejo v ključne kadre, strokovnjake prihodnosti in vodje, česar se zavedajo tudi v nekaterih slovenskih podjetjih. Kako prepoznati, pritegniti in obdržati mlade talente ter razvijati njihove potenciale, svetujeta prof. dr. Eva Boštjančič in dr. Robert Ličen.

Stranski posli: Mladi želijo več svobode in ustvarjalnosti
Prva zaposlitev

Stranski posli: Mladi želijo več svobode in ustvarjalnosti

Vedno več mladih se odloča za dodatno delo, ne le zaradi zaslužka, temveč tudi zaradi večje svobode, ustvarjalnosti in želje po spremembi hobija v kariero. Zakonodaja to trend spodbuja, tehnologija pa omogoča lažji dostop do novih priložnosti.

Generacija Z: Kariera po njihovih pravilih
Prva zaposlitev

Generacija Z: Kariera po njihovih pravilih

Generacija Z spreminja pogled na kariero. Poudarek dajejo smiselnosti dela, duševnemu zdravju in finančni stabilnosti, ne le napredovanju.

29-letna direktorica presenetila s pravili na delovnem mestu
Prva zaposlitev

29-letna direktorica presenetila s pravili na delovnem mestu

Milenijci in pripadniki generacije Z danes predstavljajo več kot polovico svetovne delovne sile, njihov pristop pa vse bolj spreminja tradicionalno korporativno kulturo. Kako v podjetje pritegniti mlade?

Ko mladi jočejo, ker morajo v službo ...
Prva zaposlitev

Ko mladi jočejo, ker morajo v službo ...

Analiza razkriva, da Generacija Z odklanja klasično pisarniško delo in pogosto izbira dolgotrajna potovanja. Povratek domov pa sproži psihološke izzive, vključno s povratnim kulturnim šokom, saj se soočajo z izgubo svobode, monotono rutino in težavami pri reintegraciji v staro okolje. Iskanje ravnovesja je ključno.

Ni imel delovnih izkušenj, a je kljub temu dobil službo v odličnem podjetju
Brezposelnost

Ni imel delovnih izkušenj, a je kljub temu dobil službo v odličnem podjetju

Uporabil je teh 5 preprostih taktik! Preverite, katere.

Kje naj pomoč dobijo mladi brezposelni?
Prva zaposlitev

Kje naj pomoč dobijo mladi brezposelni?

Razmere na trgu dela so na splošno že nekaj časa ugodne, se je pa v letu dni občutno zvišala brezposelnost med mladimi. Januarja je število registriranih brezposelnih mladih medletno poraslo za 5,1 odstotka, njihov delež med vsemi brezposelnimi pa za 0,8 odstotne točke. Rast je predvsem posledica večjega priliva in počasnejšega zaposlovanja.

Previsoko kvalificirani mladi na Kitajskem ne dobijo dela v svoji stroki, starši razočarani

Na Kitajskem je trenutno na trgu dela tako, da je treba sprejeti delo, ki ga pač dobiš, in sicer ne glede na stopnjo izobrazbe. Tako na primer magister fizike opravlja dela na delovnem mestu, ki ga zaseda s srednješolsko izobrazbo. Čistilec ima izobrazbo iz okoljskega načrtovanja, voznik dostavne službe je študiral filozofijo, doktorski diplomant prestižne univerze Tsinghua pa se zaposli kot pomožni policist.

Previsoko kvalificirani mladi na Kitajskem ne dobijo dela v svoji stroki, starši razočarani
