Prva plača je poseben trenutek. Po letih študija, študentskega dela ali iskanja zaposlitve se na računu končno pojavi denar, ki ste ga zaslužili sami. Prav zato marsikdo takrat prvič občuti pravo finančno svobodo. Toda po opažanjih finančnih svetovalcev je to tudi trenutek, ko se začnejo oblikovati navade, ki človeka spremljajo še desetletja. Največje finančne napake mladi ne naredijo pri 40 letih, ampak pogosto že v prvih mesecih po prvi redni zaposlitvi. 1. Plača zraste, z njo pa tudi stroški To je daleč najpogostejša napaka. Prva plača pogosto pomeni nov telefon, več večerij v restavracijah, dražja oblačila ali celo nov avto. Težava ni v tem, da si človek nekaj privošči, ampak da se novi stroški zelo hitro spremenijo v nov življenjski standard. Pri CNBC opozarjajo, da veliko mladih naredi isto napako ob prvi plači ali prvi povišici: dodatni denar porabijo še preden ga dejansko prejmejo. Posledica? Plača raste, prihranki pa ne.

2. Nimajo pregleda nad tem, kam odteka denar Veliko mladih zna povedati, koliko zaslužijo. Veliko manj pa jih zna povedati, koliko porabijo. Pri CNBC in Business Insider opozarjajo, da je odsotnost proračuna eden glavnih razlogov, da ljudem ob koncu meseca zmanjka denarja, čeprav imajo povsem solidne prihodke. Ne gre za to, da bi morali beležiti vsak evro. Gre za to, da vsaj približno veste, koliko denarja porabite za najemnino, hrano, prevoz, naročnine in zabavo. Mnogi šele ob pregledu bančnega izpiska ugotovijo, koliko denarja jim vsak mesec odteče za majhne, navidez nepomembne nakupe. 3. Varčevanje vedno prestavljajo na prihodnje leto

icon-expand Mlada ženska varčuje FOTO: Shutterstock

"Ko bom imel višjo plačo, bom začel varčevati." To je eden najpogostejših stavkov med mladimi zaposlenimi. Toda finančni svetovalci opozarjajo, da se to redko zgodi samo od sebe. Pri CNBC ugotavljajo, da velik del mladih sploh ne varčuje ali investira, čeprav bi jim prav zgodnji začetek zaradi obrestno-obrestnega učinka prinesel največ koristi. Težava je preprosta: ko rastejo prihodki, običajno rastejo tudi želje in stroški. Zato je pogosto lažje začeti s 50 evri na mesec danes kot čakati na idealen trenutek.

4. Prehitro se navadijo na dolg Prva kreditna kartica, nakup telefona na obroke, potrošniško posojilo za avto. Marsikaj se zdi nedolžno, dokler se mesečni obroki ne začnejo seštevati. Po ugotovitvah Business Insiderja in finančnih strokovnjakov, ki jih navaja CNBC, prav dolgovi pogosto upočasnijo vse druge finančne cilje, od ustvarjanja prihrankov do nakupa prve nepremičnine. Največja težava je, da se človek na dolg hitro navadi. In kar se začne kot obrok za telefon, se lahko čez nekaj let spremeni v več različnih kreditov hkrati. 5. Ne ustvarijo finančne rezerve Pokvarjen avto. Menjava službe. Selitev. Zdravstveni stroški. Nepričakovani izdatki pridejo prej ali slej. Finančni strokovnjaki pri CNBC poudarjajo, da bi moral vsak čim prej ustvariti vsaj osnovni sklad za nujne primere. Priporočilo je običajno od tri do šest mesecev življenjskih stroškov. Kdor rezerve nima, je pogosto prisiljen poseči po kreditu ali izprazniti vse prihranke.

Največja napaka ni v denarju

Zanimivo je, da finančni strokovnjaki največje težave ne vidijo v višini prve plače. Težava je predvsem v navadah. Prva leta kariere običajno ne odločajo o tem, koliko zaslužite, ampak o tem, kako ravnate z denarjem. Prav zato lahko dva človeka z enako plačo čez deset let živita povsem različni finančni zgodbi. Eden bo še vedno čakal na konec meseca, drugi pa bo imel prihranke, naložbe in precej več možnosti za prihodnost.