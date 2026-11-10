Raziskava družbe Deloitte kaže, da pripadniki generacije Z in milenijci vse bolj iščejo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, možnost razvoja, fleksibilnost in dobro počutje. Le manjšina mladih svojo glavno karierno ambicijo vidi v hitrem vzpenjanju po hierarhični lestvici, precej pomembnejša pa sta dolgoročna stabilnost in kakovost življenja.

Posledice so vidne tudi na trgu dela. Nekatere panoge zaposlene izgubljajo bistveno hitreje kot druge, predvsem zato, ker ne morejo ponuditi tistega, kar mladi danes pričakujejo od delovnega mesta.

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Gostinstvo ostaja med najbolj izpostavljenimi

Gostinstvo že vrsto let velja za eno od dejavnosti, kjer je menjava zaposlenih najpogostejša. Delo pogosto poteka zvečer, ob koncih tedna in praznikih, delovni tempo pa je lahko zelo intenziven. Ni naključje, da prav v tej panogi dela največ mladih. Po podatkih U.S. Bureau of Labor Statistics je bilo julija 2025 v gostinstvu in turizmu zaposlenih kar 25,4 odstotka vseh zaposlenih mladih med 16. in 24. letom starosti. Za mnoge je to prva zaposlitev, a hkrati tudi panoga, iz katere pogosto odidejo takoj, ko najdejo bolj predvidljiv delovni čas ali boljše možnosti za razvoj kariere.

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Trgovina je pogosto le začasna postaja

Tudi trgovina zaposluje velik delež mladih. Po podatkih U.S. Bureau of Labor Statistics v njej dela skoraj 17 odstotkov zaposlenih mladih. Mnogi se v trgovini zaposlijo med študijem ali na začetku kariere, pozneje pa iščejo bolje plačana delovna mesta ali poklice z več možnostmi napredovanja. Delo v izmenah, ob sobotah in pogosto tudi zvečer pa pomeni, da marsikdo na takšnem delovnem mestu ne vidi dolgoročne prihodnosti.

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Če je bila za generacije njihovih staršev najpomembnejša predvsem varna zaposlitev, mladi danes od dela pričakujejo precej več.
Če je bila za generacije njihovih staršev najpomembnejša predvsem varna zaposlitev, mladi danes od dela pričakujejo precej več.FOTO: Shutterstock

Mladi imajo drugačne prioritete kot nekoč

Če so starejše generacije pogosto iskale predvsem varnost zaposlitve, mladi danes na delo gledajo nekoliko drugače.

Po raziskavi Deloitte so med najpomembnejšimi razlogi za izbiro delodajalca:

- ravnovesje med delom in zasebnim življenjem,

- možnosti za učenje in razvoj,

- občutek smisla pri delu,

- finančna varnost,

- podpora vodij in mentorstvo.

Zanimiv je tudi podatek, da je leta 2025 le šest odstotkov vprašanih pripadnikov generacije Z navedlo, da je njihov glavni karierni cilj doseči vodstveni položaj. Veliko pomembnejše so jim možnosti razvoja, pridobivanje novih znanj in kakovost življenja. Leto pozneje je raziskava pokazala še en zanimiv premik. Mladi vse bolj poudarjajo stabilnost, dobro počutje in postopno grajenje kariere namesto hitrega napredovanja za vsako ceno.

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Delodajalci se bodo morali prilagoditi

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Mladi zaposleni v trgovini - kako jih zadržati na delovnih mestih? FOTO: Shutterstock

Za podjetja je to velik izziv. Dobra plača ostaja pomembna, vendar sama po sebi pogosto ni več dovolj. Mladi od delodajalcev pričakujejo več fleksibilnosti, boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter jasne možnosti za razvoj. Če tega ne dobijo, so pripravljeni zamenjati službo precej hitreje kot generacije pred njimi.

Prav zato so gostinstvo, trgovina in druge storitvene dejavnosti danes med panogami, kjer se delodajalci najtežje spopadajo z ohranjanjem mladih zaposlenih.

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Viri: Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026, U.S. Bureau of Labor Statistics