Iščete novo zaposlitev, a ste še vedno v službi? Preverite ključne strategije za diskreten in učinkovit iskalni proces, ki ne ogrozi vaše trenutne kariere.
Prepoznajte zgodnje znake, da je vaša trenutna služba v letu 2026 morda postala ovira in ne več priložnost. Kdaj je najboljši čas za menjavo službe? Zagotovo še preden se vam poslabšata motivacija in dobro počutje.
Matej Auguštin je samoiniciativen, samozavesten in vztrajen. Kljub slepoti ima službo, je dejavno vključen v družbo in živi izjemno polno življenje. Spremljajo ga lokostrelstvo, airsoft, jahanje in harmonika – dejavnosti, ki rušijo stereotipe, česa slepi in slabovidni zmorejo. Njegovo vodilo "poskusi, saj nimaš ničesar za izgubiti" ne velja le zanj, temveč tudi za druge slepe in slabovidne, delodajalce in celotno družbo. Za vse.
Štiri mesece – in služba je postala nočna mora. Pretresljiva izpoved delavke iz Hrvaške, ki pred službo joka in doživlja paniko, razkriva, kako nevarno je lahko toksično delovno okolje. Preberite, zakaj je njen primer dvignil regijo na noge.
Inšpektorat RS za delo prejema različna vprašanja in informacije v povezavi z izplačevanjem zimskega regresa, zato vnovič poudarja, da je obvezna božičnica zakonsko določena pravica, ki pripada delavcem enako kot vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zimskega regresa se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila, opozarja.
Še vedno se ojavljajo primeri diskriminatornega izplačevanja nagrad za delovno uspešnost.
Pri izplačevanju zimskega regresa že prihaja do kršitev, denimo zahtev delodajalcev, da jim zaposleni nakazani znesek vrnejo v gotovini, in pretapljanja nadur v to novo pravico, opozarjajo v Delavski svetovalnici. Vsem, ki ugotavljajo nepravilnosti, so pripravljeni pomagati, tudi s sprožitvijo postopkov pred nadzornimi institucijami.
Delavci pri največjem evropskem proizvajalcu bakra, nemškem podjetju Aurubis, lahko z izpolnjevanjem določenih pogojev dosežejo do 61 dni prostih dni letno in plačo do 90.000 evrov, skupaj z bogatim naborom dodatnih ugodnosti in nadomestil.
Po besedah ministra za delo bi se morala tako minimalna plača letos zvišati na najmanj 949 evrov neto, druga možnost je 982 evrov neto, tretja pa 1000 evrov neto.
Ženske v Nemčiji so tudi letos zaslužile bistveno manj kot moški. Po podatkih statističnega urada so zaslužile 22,81 evra na uro, kar je 4,24 evra manj kot moški. Razkorak tako ostaja pri 16 odstotkih.
Skupina podjetij, skupaj naj bi jih bilo okoli deset, je v ponedeljek prek ene od odvetniških pisarn na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o zimskem regresu. V podjetjih ob tem sodišču predlagajo začasno zadržanje izvajanja zakona, ali v celoti ali le v delu, ki prinaša obvezno božičnico, sicer ni jasno.