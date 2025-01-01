Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Zaposleni Brezposelnost Prva zaposlitev Poklici
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Zaposleni

Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Iščete novo zaposlitev, a ste še vedno v službi? Preverite ključne strategije za diskreten in učinkovit iskalni proces, ki ne ogrozi vaše trenutne kariere.

Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Zaposleni

Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo

Prepoznajte zgodnje znake, da je vaša trenutna služba v letu 2026 morda postala ovira in ne več priložnost. Kdaj je najboljši čas za menjavo službe? Zagotovo še preden se vam poslabšata motivacija in dobro počutje.

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Zaposleni

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse

Matej Auguštin je samoiniciativen, samozavesten in vztrajen. Kljub slepoti ima službo, je dejavno vključen v družbo in živi izjemno polno življenje. Spremljajo ga lokostrelstvo, airsoft, jahanje in harmonika – dejavnosti, ki rušijo stereotipe, česa slepi in slabovidni zmorejo. Njegovo vodilo "poskusi, saj nimaš ničesar za izgubiti" ne velja le zanj, temveč tudi za druge slepe in slabovidne, delodajalce in celotno družbo. Za vse.

Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Zaposleni

Izpoved delavke, ki je pretresla regijo

Štiri mesece – in služba je postala nočna mora. Pretresljiva izpoved delavke iz Hrvaške, ki pred službo joka in doživlja paniko, razkriva, kako nevarno je lahko toksično delovno okolje. Preberite, zakaj je njen primer dvignil regijo na noge.

Inšpektorat: Božičnice se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila
Zaposleni

Inšpektorat: Božičnice se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila

Inšpektorat RS za delo prejema različna vprašanja in informacije v povezavi z izplačevanjem zimskega regresa, zato vnovič poudarja, da je obvezna božičnica zakonsko določena pravica, ki pripada delavcem enako kot vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zimskega regresa se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila, opozarja.

Nekateri delodajalci izkoriščajo bolniške, da ne izplačajo nagrade za delovno uspešnost
Zaposleni

Nekateri delodajalci izkoriščajo bolniške, da ne izplačajo nagrade za delovno uspešnost

Še vedno se ojavljajo primeri diskriminatornega izplačevanja nagrad za delovno uspešnost.

Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo
Zaposleni

Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo

Pri izplačevanju zimskega regresa že prihaja do kršitev, denimo zahtev delodajalcev, da jim zaposleni nakazani znesek vrnejo v gotovini, in pretapljanja nadur v to novo pravico, opozarjajo v Delavski svetovalnici. Vsem, ki ugotavljajo nepravilnosti, so pripravljeni pomagati, tudi s sprožitvijo postopkov pred nadzornimi institucijami.

90.000 evrov, 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Zaposleni

90.000 evrov, 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan

Delavci pri največjem evropskem proizvajalcu bakra, nemškem podjetju Aurubis, lahko z izpolnjevanjem določenih pogojev dosežejo do 61 dni prostih dni letno in plačo do 90.000 evrov, skupaj z bogatim naborom dodatnih ugodnosti in nadomestil.

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Zaposleni

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Po besedah ministra za delo bi se morala tako minimalna plača letos zvišati na najmanj 949 evrov neto, druga možnost je 982 evrov neto, tretja pa 1000 evrov neto.

Ženske v Nemčiji še vedno zaslužijo bistveno manj kot moški
Zaposleni

Ženske v Nemčiji še vedno zaslužijo bistveno manj kot moški

Ženske v Nemčiji so tudi letos zaslužile bistveno manj kot moški. Po podatkih statističnega urada so zaslužile 22,81 evra na uro, kar je 4,24 evra manj kot moški. Razkorak tako ostaja pri 16 odstotkih.

Skupina podjetij vložila pobudo za ustavno presojo zakona o božičnici

Skupina podjetij, skupaj naj bi jih bilo okoli deset, je v ponedeljek prek ene od odvetniških pisarn na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o zimskem regresu. V podjetjih ob tem sodišču predlagajo začasno zadržanje izvajanja zakona, ali v celoti ali le v delu, ki prinaša obvezno božičnico, sicer ni jasno.

Skupina podjetij vložila pobudo za ustavno presojo zakona o božičnici
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega? novice
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega?
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe popin
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen Vizita.si
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333