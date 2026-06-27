Na trgu dela se dogajajo premiki, ki so bili še pred nekaj leti skoraj nepredstavljivi. Delodajalci, ki se soočajo z vse hujšim pomanjkanjem zaposlenih, so pripravljeni ponuditi bistveno več kot le redno plačo. V ospredje prihajajo finančne spodbude, subvencionirano bivanje in celo večtisoč evrov visoki bonusi že ob podpisu pogodbe. Eden najbolj izstopajočih primerov prihaja iz Hrvaške, kjer določena zdravstvena ustanova ponuja kar 5000 evrov dobrodošlice za nove zaposlene. Kot poroča Slobodna Dalmacija, gre za razpis Centra za rehabilitacijo Fortica v Kraljevici, ki išče medicinske sestre oziroma tehnike.

5.000 evrov – a z jasno obveznostjo

Na prvi pogled gre za ponudbo, ki jo je težko prezreti. A ima tudi pogoje. Kandidati, ki sprejmejo zaposlitev, se morajo zavezati, da bodo pri delodajalcu ostali vsaj pet let. Če odidejo prej, veljajo pogodbeni pogoji vračila denarja ali drugih obveznosti. Poleg enkratnega bonusa delodajalec ponuja še dodatne ugodnosti. Novozaposlenim je na voljo službeno stanovanje, tisti, ki se odločijo za najem na trgu, pa lahko računajo na subvencijo okoli 400 evrov mesečno. Gre za paket spodbud, ki ga na tem področju skoraj ne vidimo pogosto.

Zakaj delodajalci plačujejo tako visoke bonuse?

icon-expand Pomanjkanje zdravstvenega kadra sili delodajalce v rekordne finančne spodbude. FOTO: Bobo

Razlog je preprost: pomanjkanje kadra. Zdravstveni in socialni sektor se že dlje časa soočata z odhajanjem zaposlenih, staranjem populacije in vedno večjimi potrebami po storitvah. Podobne težave niso omejene le na Hrvaško – opaziti jih je po vsej Evropi. Tudi na Cekin.si smo že večkrat pisali, da delodajalci vse pogosteje posegajo po finančnih spodbudah in dodatnih ugodnostih, saj zgolj plača pogosto ne zadošča več za privabljanje delavcev. Bonusi sicer niso novost. Kot poudarjajo analize trga dela, gre za nagrado, ki jo delodajalci izplačujejo poleg plače, najpogosteje kot motivacijo ali nagrado za pridobitev kadra. A tako visoki zneski, kot je enkratni bonus 5000 evrov, kažejo, da se konkurenca za zaposlene zaostruje.

Kaj to pomeni za delavce?

Za iskalce zaposlitve je takšna ponudba lahko zelo privlačna, vendar je pomembno razumeti širšo sliko. Visok bonus praviloma pomeni tudi: - dolgoročno vezavo na delodajalca, - večjo odgovornost, - pogosto gre za delo v kadrovsko podhranjenem okolju. V praksi to pomeni, da delodajalec ne nagrajuje le prihoda, ampak si na ta način zagotovi stabilnost kadra za več let.

Trend, ki se bo še krepil

icon-expand Nekateri delodajalci poleg plače nudijo tudi stanovanje ali subvencioniran najem. FOTO: Adobe Stock

Vse kaže, da to ni osamljen primer, ampak del širšega trenda. Podjetja in javne ustanove bodo morala v prihodnje še bolj tekmovati za kakovosten kader. Na Cekin.si že dlje časa opozarjamo, da se trg dela spreminja: - delavci imajo vedno več pogajalske moči, - delodajalci pa morajo ponujati več kot le plačo. Tako imenovani paketi zaposlitve – z bonusi, stanovanjem in drugimi ugodnostmi – postajajo nova realnost. Ponudba, ki vključuje 5000 evrov dobrodošlice, jasno kaže, kako zelo se je trg dela obrnil v korist delavcev. Vprašanje pa ostaja: ali je takšna priložnost res priložnost ali dolgoročna obveznost, ki jo morate pred podpisom dobro pretehtati?