Zakon o varnosti in zdravju pri delu obravnava temperature na delovnem mestu, a najnižja dopustna temperatura, ki bi morala biti v delovnih prostorih, ni določena. Zapisano je le, da se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih upoštevajo standardi za toplotno udobje.
Po teh standardih bi tako bila najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 stopinj Celzija, priporočljiva pa 22. Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 in ne višja od 29 stopinj Celzija.
Spodaj si poglejte tabelo, ki kaže, kakšna mora biti temperatura v posameznih prostorih na delovnem mestu.
Temperatura v pomožnih prostorih v ogrevalni sezoni
|Prostor
|Temperatura zraka (stopinj Celzija)
|Garderoba
|21
|Kopalnica
|24
|Umivalnica
|21
|Stranišče
|18
|Soba za počitek
|21
|Soba za dežurstvo
|21
|Prostor za prvo pomoč
|21
|Prostor za noseče in doječe matere
|24
|Prostor za občasno ogrevanje delavcev
|21
|Prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje
osebne varovalne opreme
|21
Kaj pa, če delavec opravlja delo na prostem?
Delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 stopinj Celzija.
Delodajalec mora prav tako zaposlenemu, ki dela na mrazu, zagotoviti osebno varovalno opremo, ki ga bo zaščitila pred nizkimi temperaturami.
Delavci, ki delajo zunaj na mrazu, morajo biti pozorni na določene zdravstvene težave, ob katerih morajo nemudoma ukrepati. Na primer ob ozeblinah. Več v spodnjem članku.
