Zakon o varnosti in zdravju pri delu obravnava temperature na delovnem mestu, a najnižja dopustna temperatura, ki bi morala biti v delovnih prostorih, ni določena. Zapisano je le, da se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih upoštevajo standardi za toplotno udobje. Po teh standardih bi tako bila najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 stopinj Celzija, priporočljiva pa 22. Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 in ne višja od 29 stopinj Celzija.

Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu. —PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Spodaj si poglejte tabelo, ki kaže, kakšna mora biti temperatura v posameznih prostorih na delovnem mestu.

Temperatura v pomožnih prostorih v ogrevalni sezoni

Prostor Temperatura zraka (stopinj Celzija) Garderoba 21 Kopalnica 24 Umivalnica 21 Stranišče 18 Soba za počitek 21 Soba za dežurstvo 21 Prostor za prvo pomoč 21 Prostor za noseče in doječe matere 24 Prostor za občasno ogrevanje delavcev 21 Prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje

osebne varovalne opreme 21

Kaj pa, če delavec opravlja delo na prostem?