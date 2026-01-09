Zakon o varnosti in zdravju pri delu obravnava temperature na delovnem mestu, a najnižja dopustna temperatura, ki bi morala biti v delovnih prostorih, ni določena. Zapisano je le, da se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih upoštevajo standardi za toplotno udobje

Po teh standardih bi tako bila najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 stopinj Celzija, priporočljiva pa 22. Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 in ne višja od 29 stopinj Celzija. 

Tega od vas delodajalec ne sme zahtevati
Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu. —PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Spodaj si poglejte tabelo, ki kaže, kakšna mora biti temperatura v posameznih prostorih na delovnem mestu. 

Temperatura v pomožnih prostorih v ogrevalni sezoni

ProstorTemperatura zraka (stopinj Celzija)
Garderoba21
Kopalnica24
Umivalnica21
Stranišče18
Soba za počitek21
Soba za dežurstvo21
Prostor za prvo pomoč21
Prostor za noseče in doječe matere24
Prostor za občasno ogrevanje delavcev21
Prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje
osebne varovalne opreme		21

Kaj pa, če delavec opravlja delo na prostem?

Delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 stopinj Celzija.

Delodajalec mora prav tako zaposlenemu, ki dela na mrazu, zagotoviti osebno varovalno opremo, ki ga bo zaščitila pred nizkimi temperaturami. 

Delavci, ki delajo zunaj na mrazu, morajo biti pozorni na določene zdravstvene težave, ob katerih morajo nemudoma ukrepati. Na primer ob ozeblinah. Več v spodnjem članku. 

Kaj storiti v primeru ozeblin?
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
