Obstaja ena izjema, in sicer: v zasebnem sektorju lahko delodajalci zamaknejo izplačilo obvezne božičnice – najpozneje do 31. marca 2027. To lahko storijo izključno v primeru nelikvidnosti ter tudi, če takšen odlog izrecno dovoljuje kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Za javni sektor ta izjema ne velja - zaposleni morajo nakazilo prejeti v roku.

Obvezna božičnica oziroma zimski regres mora biti izplačana najpozneje do petka, 18. decembra 2026. Toda ...

Božičnica letos znaša 740,94 evra. A delodajalci se odločajo tudi za višje zneske.

Številni delodajalci pa se tudi letos odločajo o tem, da zaposlenim poleg obvezne božičnice izplačajo tudi dodatno nagrado za poslovno uspešnost. Ponavadi je tako, da je rok za izplačilo omenjene nagrade določen v kolektivni pogodbi, pogodbi o zaposlitvi ali internem aktu podjetja.

Obvezna božičnica letos znaša 740,94 evra in je do te višine neobdavčena.