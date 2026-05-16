Kako povečati plačo ali priti do višjih prihodkov je eno najpogostejših vprašanj zaposlenih v Sloveniji. Mnogi iščejo konkretne načine, kako iz obstoječega zaslužka narediti korak naprej – bodisi z menjavo službe, dodatnim delom ali napredovanjem.

Kako povečati plačo in priti do 2.000 evrov neto na mesec? Je 2.000 evrov neto sploh dosegljivo?

Za veliko ljudi je številka 2.000 evrov mesečno nekakšna meja med "preživetjem" in občutkom stabilnosti. Pri nižjih prihodkih pogosto zmanjka denarja še pred koncem meseca, pri višjih pa se prvič pojavi občutek, da imate stvari pod nadzorom. Če želite razumeti, kako se razlika med različnimi plačami pozna v praksi, si poglejte tudi, kako dejansko izgleda življenje pri različnih plačah. Zato ni presenetljivo, da si vse več ljudi postavlja isto vprašanje: kako sploh priti do tja? Odgovor ni enostaven in zagotovo ne hiter. A hkrati ta cilj ni rezerviran samo za peščico ljudi. V praksi obstaja več poti, ki lahko do takšnih prihodkov pripeljejo tudi brez popolnega kariernega preobrata.

Največja zmota: da je vse odvisno od ene odločitve

Veliko ljudi misli, da morajo za višjo plačo narediti eno veliko potezo – zamenjati službo, ustanoviti podjetje ali drastično spremeniti kariero. V resnici pa se največkrat zgodi drugače. Prihodki običajno zrastejo postopoma. Ne zaradi ene odločitve, temveč zaradi kombinacije manjših premikov skozi čas. Razlika med 1.200 in 2.000 evri redko nastane čez noč, pogosto pa se nabira skozi leto ali dve. Zato je bolj smiselno vprašanje: kateri koraki vas lahko začnejo približevati temu znesku?

Prvi korak: razumeti, koliko dejansko zaslužite

Presenetljivo veliko ljudi ne zna natančno povedati, kolikšne so plače v njihovi panogi. Na primer: koliko zaslužijo prodajalci pri konkurenci? Ali slednja išče nove sodelavce? Bi se morda splačalo iti k njim, saj bi imeli za nekaj sto evrov višjo plačo in več ugodnosti? Ali pa bi bilo bolje ostati pri trenutnem delodajalcu, saj imate večje možnosti za napredovanje in višanje plače? Plača na pogodbi je torej le del zgodbe. Pomembno je namreč tudi, kakšne so vaše možnosti v trenutni panogi, kakšne so povprečne plače in katere veščine so trenutno najbolj iskane. Ko enkrat dobite realno sliko, postane jasno, ali ste v trenutni službi blizu svojega maksimuma ali pa imate še precej manevrskega prostora.

Drugi korak: dvig znotraj obstoječe službe

Najhitrejša pot do višje plače pogosto ni menjava službe, ampak sprememba znotraj obstoječe. To pomeni, da prevzamete več odgovornosti, nadgradite svoje znanje ali se aktivno pogovorite o napredovanju. Veliko ljudi tega koraka nikoli ne naredi. Ne zato, ker ne bi mogli, ampak ker čakajo, da bo nekdo drug prepoznal njihov trud. V praksi pa je pogosto treba narediti prvi korak. Razlika nekaj sto evrov na mesec lahko nastane prav tukaj – brez večjih pretresov v življenju.

Tretji korak: menjava okolja

Ko v trenutni službi dosežete zgornjo mejo, postane menjava delodajalca ena najbolj učinkovitih potez. Trg dela namreč pogosto bolje nagradi nove zaposlene kot tiste, ki ostanejo na istem mestu več let. To ne pomeni, da je treba službo menjati impulzivno. Pomeni pa, da je smiselno vsake toliko časa preveriti, kakšne so alternative in koliko bi bile vaše izkušnje vredne drugje. Za mnoge je prav ta korak tisti, ki jih prvič približa ali pripelje do meje 2.000 evrov.

Četrti korak: dodatni prihodki

Če osnovna plača ne omogoča hitrega napredka, je pogosto najbolj realna rešitev dodatni zaslužek. To ne pomeni nujno druge službe, ampak lahko gre za občasno delo, projekt ali dejavnost, ki postopoma prinese dodatnih 100, 200 ali 300 evrov mesečno. Ko se ti zneski seštejejo, se razlika hitro približa cilju. Poleg tega dodatni prihodki prinašajo še nekaj drugega: večjo fleksibilnost in manj odvisnosti od enega vira denarja.

Zakaj nekateri pridejo do tega zneska hitreje kot drugi?

Razlika pogosto ni v sreči, ampak v odločitvah. Nekateri aktivno iščejo priložnosti, spremljajo trg in vlagajo v znanje. Drugi ostanejo v coni udobja in čakajo, da se stvari spremenijo same od sebe. Sčasoma se ta razlika pokaže tudi v prihodkih.

Kaj to pomeni za vas?

