Mnogi verjamejo, da uspešna kariera zahteva nenehno dosegljivost, dolge delovnike in odrekanje prostemu času. Toda raziskave kažejo ravno nasprotno. Strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo, da dolgoročno najbolj uspešni niso nujno tisti, ki delajo največ, temveč tisti, ki znajo ohranjati ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) lahko pretirane delovne obremenitve, dolgi delovniki in nenehen stres povečajo tveganje za duševne težave, izgorelost ter zmanjšano produktivnost. Kako torej graditi kariero, ne da bi pri tem žrtvovali zdravje, družino in prosti čas?

icon-expand Dolgoročni uspeh ni odvisen le od kariernih dosežkov, temveč tudi od sposobnosti postavljanja zdravih meja med službo in zasebnim življenjem. FOTO: Adobe Stock

1. Postavite jasne meje med delom in zasebnim življenjem

Ena največjih težav sodobnega časa je zabrisana meja med službo in prostim časom. Pametni telefoni in delo na daljavo omogočajo, da smo dosegljivi praktično ves čas. Strokovnjaki Harvard Business Review poudarjajo pomen jasnih meja, kot so določena ura zaključka dela, omejeno preverjanje elektronske pošte po delovnem času in načrtovan prosti čas. Če ste nenehno v službenem načinu razmišljanja, se možgani težje regenerirajo, kar povečuje tveganje za kronični stres.

2. Ne enačite uspeha s številom delovnih ur

Mnogi še vedno verjamejo, da je daljši delovnik sinonim za večjo produktivnost. Toda številne raziskave kažejo, da po določeni točki dodatne ure ne prinašajo večjih rezultatov. Po podatkih Harvard Online lahko dolgi delovniki povečajo tveganje za anksioznost in depresijo, obenem pa negativno vplivajo na osebne odnose in splošno zadovoljstvo z življenjem. Pomembneje od količine časa je, kako učinkovito ga porabite.

3. Določite svoje prioritete

Vprašajte se, kaj vam je zares pomembno. Je to napredovanje? Več časa z družino? Hobiji? Finančna varnost? Pri Harvard Business Review poudarjajo, da je ravnovesje lažje doseči, ko posameznik jasno opredeli svoje prioritete in temu prilagodi vsakodnevne odločitve. Brez jasnih prioritet lahko hitro postanete ujetniki pričakovanj drugih.

4. Naučite se reči "ne"

Zaposleni, ki prevzemajo vse naloge, pogosto veljajo za predane in odgovorne. Toda dolgoročno lahko prav tak pristop vodi v preobremenjenost. Po ugotovitvah McKinseyja sta med pomembnimi dejavniki izgorelosti tudi občutek stalne dosegljivosti in nerazumno velika delovna obremenitev. Včasih je zavrnitev dodatne naloge najbolj odgovorna odločitev.

5. Načrtujte prosti čas enako resno kot sestanke

icon-expand Poskrbite zase. FOTO: Adobe Stock

Veliko ljudi skrbno načrtuje delovne obveznosti, prosti čas pa prepušča naključju. Strokovnjaki priporočajo, da v koledar vnaprej vnesete športne aktivnosti, družinske dogodke, sprehode ali čas za počitek. Tako je manj verjetno, da bo delo postopoma prevzelo ves vaš čas.

6. Ne zanemarjajte telesnega in duševnega zdravja

Po podatkih WHO je zdravo delovno okolje povezano z boljšim duševnim zdravjem, večjo produktivnostjo in večjim zadovoljstvom zaposlenih. Nasprotno pa lahko dolgotrajen stres povzroča številne zdravstvene težave. Redno gibanje, dovolj spanja in čas za regeneracijo niso luksuz, ampak naložba v kariero.

7. Uporabljajte dopust brez slabe vesti

Veliko zaposlenih dopusta ne izkoristi v celoti ali pa med dopustom še vedno spremlja službena sporočila. Strokovnjaki opozarjajo, da je odklop od dela ključnega pomena za zmanjševanje stresa ter ohranjanje ustvarjalnosti in motivacije.

8. Pogovorite se z nadrejenimi

Če imate občutek, da obremenitev postaja nevzdržna, težave ne ignorirajte. Po raziskavi American Psychological Association (APA) zaposleni cenijo delovna okolja, ki spoštujejo meje med delovnim in zasebnim časom ter podpirajo dobro počutje zaposlenih. Odprt pogovor je pogosto prvi korak do rešitve.

9. Sprejmite, da popolno ravnovesje ne obstaja

Ravnovesje med kariero in zasebnim življenjem ni statično stanje. V določenih obdobjih bo več pozornosti zahtevalo delo, drugič družina ali osebni projekti. Pomembno je, da neravnovesje ni trajno.

10. Uspeh merite širše

Kariera je pomemben del življenja, vendar ni edino merilo uspeha. OECD med ključne dejavnike kakovosti življenja uvršča tudi zdravje, odnose, osebno zadovoljstvo in ravnovesje med delom ter prostim časom. Dolgoročno največ pridobijo tisti, ki uspeh gradijo na več področjih hkrati.

Največja zmota sodobnega delovnega sveta je prepričanje, da je treba za karierni uspeh žrtvovati zasebno življenje. Najnovejše raziskave kažejo, da so zaposleni, ki znajo postavljati meje, skrbeti za svoje zdravje in ohranjati kakovostne odnose, pogosto bolj produktivni, bolj zadovoljni in dolgoročno uspešnejši.

Anketa + Arhiv Kako dobro vam uspeva usklajevati kariero in zasebno življenje? Zelo dobro, večinoma vse funkcionira. Občasno imam težave. Pogosto sem pod stresom zaradi dela. Trenutno je moje zasebno življenje podrejeno karieri. Težko ocenim. Moški Ženska Zelo dobro, večinoma vse funkcionira. 25 Občasno imam težave. 35 Pogosto sem pod stresom zaradi dela. 55 Trenutno je moje zasebno življenje podrejeno karieri. 19 Težko ocenim. 6 Zelo dobro, večinoma vse funkcionira. 7 Občasno imam težave. 17 Pogosto sem pod stresom zaradi dela. 16 Trenutno je moje zasebno življenje podrejeno karieri. 5 Težko ocenim. 1 Zelo dobro, večinoma vse funkcionira. 18 Občasno imam težave. 18 Pogosto sem pod stresom zaradi dela. 39 Trenutno je moje zasebno življenje podrejeno karieri. 14 Težko ocenim. 5 Skupaj Moški Ženska

Kaj pomeni ravnovesje med delom in zasebnim življenjem? Pomeni, da lahko uspešno opravljate službene obveznosti, hkrati pa imate dovolj časa za družino, zdravje, počitek in osebne interese. Ali dolgi delovniki pomenijo večjo uspešnost? Ne nujno. Raziskave kažejo, da lahko pretirano delo zmanjša produktivnost in poveča tveganje za izgorelost. Kateri so prvi znaki izgorelosti? Utrujenost, izguba motivacije, razdražljivost, težave s koncentracijo in občutek, da delo nikoli ni končano. Kako postaviti meje pri delu od doma? Določite jasen urnik, poseben delovni prostor in čas, ko prenehate preverjati službena sporočila.