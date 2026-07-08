Veliko zaposlenih po 45. letu pričakuje, da bodo njihovo delo in izkušnje sčasoma prepoznane. Da bo povišica prišla kot logična posledica dolgoletnega truda. A realnost je pogosto drugačna: povišice ne pridejo. Ne zato, ker si jih ne bi zaslužili, ampak zato, ker jih ne zahtevajo na pravi način. Razlika med tistimi, ki po 45. letu ostanejo na isti plači, in tistimi, ki začnejo služiti več, je pogosto v eni sami stvari: ali znajo svojo vrednost jasno predstaviti.

Zakaj starejši zaposleni redkeje zahtevajo povišico?

Eden največjih razlogov je psihološki. Mnogi zaposleni po 45. letu namreč verjamejo, da govorijo rezultati sami zase. Da dodatno izpostavljanje ni potrebno. A sodobni trg dela deluje drugače. Kot poudarja OECD, kariera danes zahteva aktivno upravljanje, prilagodljivost in jasno komunikacijo vrednosti – ne zgolj dolgoletne prisotnosti na delovnem mestu. To, da ste zaposleni že dolga leta, še ne pomeni, da ste avtomatično upravičeni do povišice in napredovanja. Čim prej to sprejmete kot dejstvo, lažje vam bo, saj vas bo v nasprotnem zelo prizadelo, ko vas bodo mlajši (po letih in delovni dobi) začeli prehitevati po desni in levi. Dodaten problem je strah. Strah, da bi z zahtevo po višji plači izpadli konfliktni ali celo zamenljivi. Zato mnogi raje molčijo in čakajo. In ravno to jih dolgoročno stane največ. Na Cekin.si smo že poročali o tem, zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo, čeprav so morda celo starejši?

Največja napaka: pogajanje brez 'dokaza vrednosti'

icon-expand Povišica redko pride sama od sebe. Tisti, ki jo dobijo, znajo svojo vrednost tudi jasno predstaviti. FOTO: Adobe Stock

Najpogostejši razlog, da povišica ne uspe, ni starost. Problem je, da zaposleni svojo zahtevo utemeljujejo na napačen način. Pogosto argumenti zvenijo tako: - "Tukaj sem že dolgo." - "Delam več kot prej." - "Zaslužim si več." To pa v očeh delodajalca ni dovolj. Kot kažejo sodobne prakse upravljanja kadrov, podjetja nagrajujejo predvsem merljive učinke in prispevek k ciljem, ne pa zgolj prisotnosti ali lojalnosti, kažejo analize The World Employment Confederation-Europe.

Kako pripraviti argument za povišico?

Ključni premik je v tem, da prenehate govoriti o delu in začnete govoriti o rezultatih. To pomeni, da svojo vrednost predstavite skozi učinek, ki ga imate na podjetje. Na primer: - namesto "prevzel sem več nalog", lahko rečete: "uspešno sem vodil projekt, ki je povečal prihodke ali zmanjšal stroške". - namesto "sem zanesljiv", lahko rečete: "zaradi mojega dela so procesi bolj učinkoviti in stabilni". Raziskave kažejo, da imajo starejši zaposleni pogosto prav tu konkurenčno prednost, saj z leti razvijejo boljšo presojo, stabilnost in sposobnost reševanja kompleksnih problemov, poroča stran Innovative Human Capital. A ta prednost deluje samo, če jo znajo tudi jasno predstaviti.

Kdaj je pravi trenutek za pogovor?

icon-expand Številni povišico zahtevajo tako, da poudarjajo le leta zaposlitve ali trud, pozabijo pa na rezultate. FOTO: Profimedia

Veliko ljudi čaka "pravi trenutek", ki pa v resnici nikoli ne pride. Povišica ni nekaj, kar se zgodi spontano. Je rezultat pogovora. Najboljši trenutki so: - po uspešno zaključenem projektu, - ko prevzamete več odgovornosti, - ob letnem razgovoru (če obstaja). Pomembno je razumeti, da podjetja danes vse bolj pričakujejo, da zaposleni aktivno vodijo svojo kariero. To vključuje tudi pogovore o plači, poudarjajo mednarodne analize trga dela.

Kako zahtevati povišico? Brez neprijetnosti ...

Velikokrat je največja ovira občutek, da bo pogovor neprijeten. A v resnici ne gre za konflikt, temveč za profesionalno razpravo o vrednosti. Ključno je, da: - govorite mirno in konkretno, - izpostavite rezultate, ne občutkov, - pokažete razumevanje potreb podjetja. Namesto: "Želim več denarja" lahko rečete: "Na podlagi rezultatov in dodatnih odgovornosti bi želel pogovor o prilagoditvi plače." Ta pristop spremeni dinamiko pogovora – iz osebne zahteve v poslovno razpravo.

Zakaj je po 45. letu to še posebej pomembno?

S starostjo se pogosto poveča razkorak med realno vrednostjo zaposlenega in njegovo plačo. Deloma zato, ker podjetja ne zaznajo vseh njegovih prispevkov. Deloma pa zato, ker jih zaposleni sami ne izpostavijo. Mednarodna organizacija dela (ILO) opozarja, da so starejši zaposleni pogosto podcenjeni, ker njihov prispevek ni dovolj viden ali sistematično ovrednoten. To pomeni, da brez aktivnega pristopa vaša vrednost lahko ostane neopažena, ne glede na to, koliko znanja imate. Na Cekin.si smo pisali, da veliko zaposlenih po 50. letu dela enake napake – ne zaradi znanja, ampak zaradi navad. Preverite, katere lahko ogrozijo vašo kariero.

Povišica torej ni nagrada, temveč je rezultat pogovora

Po 45. letu povišica ne pride sama od sebe. Ni avtomatična nagrada za zvestobo ali dolgoletno delo, za katero menite, da vam apriori pripada. Povišica je rezultat tega, kako jasno znate pokazati svojo vrednost. Če čakate, vas lahko sistem spregleda. Če spregovorite – in to naredite na pravi način – pa se lahko vaša kariera obrne v povsem novo smer. Viri: OECD, ILO, Mercer, Innovative human capital, Cekin.si

Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja: Kako po 45. letu zahtevati povišico? Povišico zahtevate tako, da se ne osredotočite na leta zaposlitve ali trud, ampak na konkretne rezultate. Ključno je, da jasno pokažete, kako vaše delo prispeva k uspehu podjetja – na primer z doseženimi cilji, prihranki ali izboljšanimi procesi. Zakaj starejši zaposleni redkeje dobijo povišico? Pogosto zato, ker svoje vrednosti ne predstavijo dovolj jasno. Kot opozarjajo analize OECD, je danes ključnega pomena aktivno upravljanje kariere, kar vključuje tudi pogovore o plači in napredovanju. Ali je po 45. letu težje dobiti višjo plačo? Ne nujno. Raziskave kažejo, da imajo starejši zaposleni veliko prednosti, kot so izkušnje, stabilnost in boljša presoja – vendar morajo znati te prednosti tudi jasno predstaviti delodajalcu. Kdaj je pravi čas za pogovor o povišici? Najboljši trenutek je po dosežkih – na primer po uspešno zaključenem projektu ali ob prevzemu novih odgovornosti. Pomembno je, da pogovor temelji na konkretnih rezultatih, ne na občutkih. Kaj je največja napaka pri pogajanju za višjo plačo? Največja napaka je, da zaposleni govorijo o tem, koliko delajo, namesto o tem, kaj so dosegli. Podjetja namreč nagrajujejo učinek in vrednost, ne zgolj aktivnosti.