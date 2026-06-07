Če ste po 50. letu še vedno zaposleni, verjetno dobro poznate svoj posel, imate izkušnje in znate reševati situacije, ki jih mlajši sodelavci šele spoznavajo. Pa vendar se številni znajdejo v položaju, ko jih delodajalci začnejo obravnavati drugače – kot da niso več prva izbira za nove projekte, napredovanje ali razvoj. Ob tem se pogosto pojavi vprašanje: ali gre res le za starost? Podatki kažejo, da ne. Raziskave namreč kažejo, da so starejši zaposleni pogosto ocenjeni enako ali celo bolj uspešni kot mlajši, a jih kljub temu delodajalci obravnavajo previdneje ali jih celo spregledajo. Ključna težava so pogosto navade in signali, ki jih – pogosto nezavedno – pošiljamo okolju, poroča McKinsey. V nadaljevanju preverite, katere napake so najpogostejše in zakaj vas lahko stanejo priložnosti.

Delate po starem – in mislite, da to ni problem

Ena najpogostejših napak ni pomanjkanje znanja, temveč vztrajanje pri načinih dela, ki so nekoč delovali, danes pa ne več.

icon-expand Izkušnje same po sebi danes niso več dovolj – pomembno je tudi učenje novih veščin. FOTO: Shutterstock

Delodajalci v času hitrih sprememb iščejo prilagodljive ljudi. Če ostajate pri istih orodjih, istih procesih in se izogibate novostim, lahko to deluje kot odpor do sprememb. Prav to pa je eden glavnih stereotipov o starejših zaposlenih – da so manj prilagodljivi. No, bodimo realni - taki so lahko zaposleni vseh starosti, a kljub temu so najbolj na udaru starejši zaposleni, za katere se verjame, da so manj prilagodljivi. Sicer pa to ne pomeni, da znanje ni pomembno. Pomeni pa, da brez prilagodljivosti vaše izkušnje izgubijo del vrednosti.

Zanemarjate nova znanja in usposabljanja

Velik del starejših zaposlenih verjame, da so dolgoletne izkušnje dovolj. A podatki kažejo nasprotno: delodajalci pri starejših kandidatih posebej cenijo, ali so se v zadnjih letih dodatno izobraževali. Problem je, ker se prav pri tej skupini udeležba na izobraževanjih z leti zmanjšuje. Manj kot 40 odstotkov zaposlenih nad 45 let se redno vključuje v dodatna usposabljanja. To delodajalcu pošilja jasen signal: ne gre za to, ali znate, temveč ali se še razvijate.

Ne sledite digitalnim spremembam

Digitalizacija in umetna inteligenca spreminjata praktično vsako delo. A prav na tem področju nastajajo največje razlike. Po podatkih OECD imajo starejši zaposleni v povprečju slabše digitalne in tehnološke veščine ter se počasneje vključujejo v nova izobraževanja, kar otežuje njihovo prilagajanje. Hkrati pa raziskave kažejo, da delodajalci pogosto avtomatično predpostavljajo, da starejši zaposleni niso vešči tehnologije. To pomeni dvojni problem: – realni zaostanek pri znanju ter – še močnejši stereotip. Katere digitalne veščine so danes ključne za zaposlene? Preverite v članku Cekin.si, kako jih razvijati in zakaj je digitalna pismenost temelj sodobne kariere.

Umaknete se iz vidnega polja

icon-expand Razlike med generacijami v podjetjih pogosto temeljijo na stereotipih. FOTO: Shutterstock

Veliko zaposlenih po 50. letu naredi še eno napako: umaknejo se v ozadje. Ne izpostavljajo več svojih dosežkov, ne kandidirajo za nove projekte in ne kažejo ambicije, ker menijo, da so "svoje že dosegli". Delodajalci pa to razumejo kot izgubo motivacije. In prav motivacija je eden ključnih dejavnikov, zakaj nekdo ostane ali izgubi priložnosti. Raziskave o delovni zavzetosti kažejo, da je ta pri starejših lahko celo višja kot pri mlajših – a le, če imajo občutek smisla in razvoja.

Ne zaznate, da so pravila igre drugačna

Trg dela se je v zadnjih letih močno spremenil. Kariera ni več linearna, tehnologija hitro napreduje, podjetja pa vedno bolj iščejo kombinacijo znanja, fleksibilnosti in pripravljenosti na spremembe. Ob tem ne gre zanemariti niti dejstva, da je starostna diskriminacija še vedno realen problem. Kar 64 odstotkov zaposlenih nad 50 let poroča, da so jo že doživeli ali opazili, poroča stran aarp.org. Toda prav zato je še pomembneje, kako se pozicionirate. Če k obstoječim stereotipom dodate še pasivnost ali odpor do sprememb, hitro izpadete iz kroga priložnosti.

Kaj to pomeni za vas?

icon-expand Stalno učenje postaja ključ za ohranjanje zaposljivosti. FOTO: Shutterstock

Največja napaka ni starost. Največja napaka je, da se obnašate, kot da se z leti na trgu dela nič ne spremeni. Dobra novica pa je: skoraj vse omenjene napake lahko popravite. Starejši zaposleni imajo pomembno prednost – izkušnje, stabilnost in sposobnost presojanja. Raziskave kažejo, da jih delodajalci pogosto ocenjujejo kot enako ali celo bolj zanesljive od mlajših, poroča McKinsey. Ključno vprašanje tako ni več: koliko ste stari. Temveč: ali še vedno rastete. Na Cekin.si poudarjamo, da je vseživljenjsko učenje ključnega pomena za ravoj kariere in ohranitev zaposlitve.

Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja: Ali starejši zaposleni težje dobijo službo? Da, raziskave kažejo, da so starejši kandidati pogosto spregledani, čeprav imajo primerljive ali boljše rezultate kot mlajši. Katere napake delajo zaposleni po 50. letu najpogosteje? Najpogosteje gre za pomanjkanje dodatnega izobraževanja, izogibanje tehnologiji ter umikanje iz aktivne vloge v podjetju. Ali je starost res glavni problem? Ne. Glavni problem so pogosto stereotipi in vedenjski vzorci, ki potrjujejo ta stereotip. Kako ostati konkurenčen po 50. letu? Ključ je v učenju novih veščin, prilagodljivosti in aktivni vključenosti v delovno okolje.