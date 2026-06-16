Ste se kdaj vprašali, zakaj ste po delovniku, ki ni bil posebej zahteven, vseeno popolnoma izčrpani? Razlog verjetno tiči v nejasnih navodilih in pričakovanjih vaših nadrejenih. Raziskava, ki je analizirala podatke za obdobje šestih desetletij, je ugotovila, da je t.i. nejasnost vloge bolj škodljiva kot pa dejanska preobremenjenost z delom. Ko delavec ne ve natančno, kaj se od njega pričakuje ali kako bo njegovo delo ocenjeno, se močno poveča tveganje za izgorelost in željo po odpovedi. Gre za praktično težavo v organizaciji dela, ki ima neposreden vpliv na počutje posameznika, poroča stran Kreni zdravo.

Zakaj nas nejasna navodila dejansko tako močno utrudijo?

icon-expand Utrujenost na delovnem mestu FOTO: Adobe Stock

Ko ne veste točno, kaj vaša služba zahteva od vas, vaši možgani delajo nadure, da bi zapolnili praznine v informacijah. Ta nenehni napor pri iskanju smeri vodi do hitrejšega praznjenja mentalnih baterij. Če ni jasnih kriterijev, po katerih vas bo šef ocenil, se v vas naseli dvom, ki zavira prevzemanje iniciative. Zaposleni v takšnih razmerah pogosteje izgubijo občutek smisla, saj se trudijo dosegati cilje, ki niso nikjer jasno zapisani. Jasna navodila delujejo kot zemljevid, ki preprečuje nepotrebno tavanje in izgubljanje dragocenega časa ter energije na nalogah, ki morda sploh niso ključne.

Analize kažejo, da nejasna delovna vloga močneje vpliva na stres in upad produktivnosti kot pa sama preobremenjenost s številom nalog.

Sodobni trendi, ki dodatno povečujejo zmedo na delovnem mestu

Danes so izzivi na delovnem mestu drugačni kot pred leti. Podjetja hitro uvajajo nove sisteme umetne inteligence, vendar zaposlenim pogosto ne pojasnijo, katere naloge zdaj pripadajo tehnologiji in katere njim. Takšen kaos vodi do situacij, ko zaposleni ne vedo, kaj morajo narediti in kateri cilj morajo doseči, oz. lahko se zgodi celo, da zaposleni preprosto več ne razume svoje funkcije v ekipi.

Praktični koraki za zmanjšanje negotovosti pri delu

icon-expand Utrujen delavec FOTO: Adobe Stock

Če želite boljše rezultate in manj stresa, morate natančno vedeti, kakšna je vaša vloga. To dosežete tako, da definirate pričakovan uspeh za npr. naslednjih šest mesecev. Pomembno je tudi, da se dogovorite o stopnji avtonomije – do kod segajo vaše pristojnosti pri odločanju? Postavljanje prioritet mora biti pregledno, da ob večji količini dela točno veste, katero nalogo opraviti najprej. Ko so ta pravila določena, motivacija naraste, angažiranost pa postane naraven proces, saj ni več nenehnega strahu pred napačno prioriteto ali prekoračenjem pooblastil. Bodite proaktivni in nadrejenega kar povprašajte, kaj pričakuje od vas - pričakovanja pa naj vam, če se le da, tudi zapiše. Sicer pa poglejte tudi, kaj je pokazala analiza dela v različnih državah: ali tudi vi menite, da so tisti, ki delajo več kot 40 ur na teden, bolj produktivni in zaslužijo več?