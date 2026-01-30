Vsako leto ob začetku pomladi delodajalci pospešeno pripravljajo odločbe o odmeri letnega dopusta, ki jih morajo pravočasno izročiti svojim zaposlenim. Čeprav gre za rutinski dokument, je rok za njegovo vročitev zakonsko določen in zavezujoč. Številni zaposleni se sprašujejo, kdaj morajo obvestilo prejeti, kakšen način vročitve je veljaven ter kakšne posledice sledijo, če delodajalec rok preprosto spregleda. Pravila so jasna – in zamude lahko stanejo. Delodajalci torej morajo za vsakega zaposlenega vsako leto do roka pripraviti obvestilo o višini letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Čas, da obvestilo pripravijo in ga izročijo zaposlenim, imajo do konca marca, torej do 31. marca.

Pri tem je bistvena dokazljiva vročitev

Delodajalec lahko delavcu obvestilo vroči z vročilnico oziroma na način, da delavec prejem obvestila potrdi s podpisom in datumom prejema. Zaposlenega lahko obvesti tudi po elektronski poti, torej na elektronski naslov, ki je del službenega strežnika. A ta naslov naj bo službeni e-poštni naslov, za katerega se je delodajalec z zaposlenim (pisno) dogovoril, da je za potrebe opravljanja dela dolžan ta naslov uporabljati. To pomeni, da delodajalec obvestila ne more poslati na osebni elektronski naslov zaposlenega. Ob izpolnjenih pogojih se šteje, da je obvestilo delavcu vročeno, ko prispe v njegov poštni nabiralnik, in ne šele ko delavec e-poštno sporočilo odpre oziroma prebere.

Kakšne globe so zagrožene?

Kaj pravi zakon?

Če delodajalec navedenih določb zakona ne upošteva, se to obravnava kot prekršek. 217. b člen: Z globo od 750 do 2.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z drugim odstavkom 160. člena tega zakona. Poleg delodajalca pa se lahko z globo med 100 in 800 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca. Za manjšega delodajalca, za katerega se smatra tisti delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev pa je zagrožena globa v višini od 200 do 1000 evrov.

Obvestilo o odmeri letnega dopusta je zakonsko obvezujoč dokument, ki ga mora delodajalec zaposlenemu vročiti najpozneje do 31. marca. Pri tem šteje le dokazljiva vročitev, kar pomeni, da ga ni mogoče poslati na osebni enaslov ali predati zgolj "informativno". Zamuda ni le administrativna nevšečnost – zanjo so predpisane konkretne globe, tako za pravno kot odgovorno osebo. Za delodajalce to pomeni dodatno skrb za pravočasnost in pravilnost, za zaposlene pa jasen signal, kdaj lahko odločbo o dopustu utemeljeno pričakujejo.

Kaj morate vedeti kot zaposleni? - Obvestilo o letnem dopustu morate prejeti najpozneje do 31. marca. - Vročitev mora biti dokazljiva – podpis, vročilnica ali službeni enaslov, ki ga morate uporabljati po dogovoru z delodajalcem. - Obvestila ni mogoče poslati na vaš osebni enaslov. - Obvestilo se šteje za vročeno, ko prispe v vaš nabiralnik – ne šele, ko ga odprete. - Če obvestila ne prejmete, lahko od delodajalca zahtevate pojasnilo, saj gre za zakonsko obveznost.