Prodajalka v trgovini z oblačili, Kelly Mooney, se je znašla sredi viralne zgodbe, ko je pokazala, zakaj je v službi dobila uraden opomin. Čeprav so njene modne kombinacije na prvi pogled bile videti povsem običajne, so njeni šefi menili drugače. V videu, ki ga je objavila, se vrstijo kavbojke in majice z V-izrezom, a podjetje je ocenilo, da so nekateri kosi preveč odprti, drugi pa celo preveč široki. Takšni primeri v maloprodaji niso redki, saj se prodajalci pogosto srečujejo s pravili, ki niso jasno zapisana, kar vodi do nepotrebnih težav in nezadovoljstva na delovnem mestu. Jasna navodila o obleki bi lahko takšne nesporazume hitro rešila, poroča stran Index. Menite, da je dekle neprimerno oblečeno? Preverite na koncu članka.
Kaj delodajalci dejansko pričakujejo od zaposlenih v maloprodaji
V opisu svojega videa je Kelly natančno pojasnila: "To so kombinacije, ki sem jih nosila v trgovini, in razlogi, zakaj kršijo pravila." Pred ogledalom je pokazala več kompletov, ki bi jih večina označila za spodobne. Nekateri zgornji deli so bili po mnenju delodajalca preozki ali so imeli preglobok dekolte, spet drugi pa niso bili primerni, ker so bili preveč vrečasti. To kaže na precejšnjo zmedo pri šefih, ki zaposlenim niso znali dati jasnih smernic. Ko pravila niso jasna, se zaposleni težko izognejo napakam, tudi če se trudijo obleči v skladu s standardi podjetja.
Problem dvojnih meril in telesne podobe pri delovnih oblačilih
Pomembna tema, ki so jo izpostavili uporabniki, je dejstvo, da delodajalci ne gledajo na obleko objektivno, temveč skozi prizmo telesa, ki jo nosi. Kot je nekdo napisal v komentarjih: "Predstavljajte si te iste majice na drugačnem tipu telesa... ista majica, a drugačna stopnja 'dekolteja'." Ne moreš namreč enemu dekletu reči, da je v določeni majici videti neprimerna, drugemu z manj oblinami pa dovoliti isto obleko. To ustvarja neenakovredne pogoje in občutek krivice, saj zaposleni niso krivi za svojo telesno zgradbo, če upoštevajo splošne zahteve o pokrivanju določenih delov telesa.
Na koncu je najpomembnejše, da podjetja razumejo, da njihovi zaposleni v trgovinah z modo niso roboti. Standardi oblačenja naj služijo urejenosti, ne pa kaznovanju zaposlenih zaradi modnih izbir, ki ne motijo nikogar razen morda preveč strogega menedžerja. Kellyjin video je pomembno opozorilo, da morajo delodajalci postati bolj prilagodljivi in predvsem pošteni pri svojem ocenjevanju. Če si želimo delovnih mest, kjer so ljudje srečni in produktivni, morajo biti pravila takšna, da spodbujajo dobro vzdušje in ne ustvarjajo nepotrebnega stresa zaradi nečesa tako banalnega, kot je barva nogavic ali oblika majice, še dodaja omenjena stran.
Kodeks oblačenja ali 'dress code' je nabor pravil, ki določajo, kakšna oblačila so primerna za določeno okolje, na primer za delovno mesto, uradne dogodke ali šole. Namen teh pravil je zagotoviti profesionalen videz, ohraniti ugled podjetja in v nekaterih primerih zagotoviti varnost zaposlenih. V sodobnem poslovnem okolju se ti kodeksi gibljejo od strogo formalnih (poslovna obleka) do bolj sproščenih, kot je 'business casual', kjer je poudarek na urejenosti, a hkrati na večjem udobju.
Dvojna merila ali 'double standards' se nanašajo na situacijo, v kateri se za različne skupine ljudi ali posameznike uporabljajo različna pravila ali merila presoje, čeprav bi morale biti okoliščine enake. V kontekstu oblačenja to pogosto pomeni, da se ista oblačila na različnih telesnih tipih ocenjujejo različno strogo, kar lahko vodi do diskriminacije, občutkov krivice in neenakopravne obravnave zaposlenih na podlagi njihovega videza, namesto na podlagi dejanske primernosti oblačila samega.
Jasna in pisno opredeljena navodila o oblačenju so ključna za preprečevanje subjektivnega tolmačenja pravil s strani nadrejenih. Ko so pravila nedorečena ali prepuščena osebni presoji posameznega menedžerja, se poveča tveganje za pristranskost, neenakomerno obravnavo in nepotreben stres med zaposlenimi. Pisni pravilniki zagotavljajo objektivnost, saj zaposlenim omogočajo, da natančno vedo, kaj se od njih pričakuje, delodajalcem pa nudijo trdno osnovo za pošteno in dosledno ocenjevanje vseh zaposlenih brez diskriminacije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV