Prodajalka v trgovini z oblačili, Kelly Mooney , se je znašla sredi viralne zgodbe, ko je pokazala, zakaj je v službi dobila uraden opomin. Čeprav so njene modne kombinacije na prvi pogled bile videti povsem običajne, so njeni šefi menili drugače. V videu, ki ga je objavila, se vrstijo kavbojke in majice z V-izrezom, a podjetje je ocenilo, da so nekateri kosi preveč odprti, drugi pa celo preveč široki. Takšni primeri v maloprodaji niso redki, saj se prodajalci pogosto srečujejo s pravili, ki niso jasno zapisana, kar vodi do nepotrebnih težav in nezadovoljstva na delovnem mestu. Jasna navodila o obleki bi lahko takšne nesporazume hitro rešila, poroča stran Index . Menite, da je dekle neprimerno oblečeno? Preverite na koncu članka.

V opisu svojega videa je Kelly natančno pojasnila: "To so kombinacije, ki sem jih nosila v trgovini, in razlogi, zakaj kršijo pravila." Pred ogledalom je pokazala več kompletov, ki bi jih večina označila za spodobne. Nekateri zgornji deli so bili po mnenju delodajalca preozki ali so imeli preglobok dekolte , spet drugi pa niso bili primerni, ker so bili preveč vrečasti. To kaže na precejšnjo zmedo pri šefih, ki zaposlenim niso znali dati jasnih smernic. Ko pravila niso jasna, se zaposleni težko izognejo napakam, tudi če se trudijo obleči v skladu s standardi podjetja.

Mnogi prodajalci so se srečali z opomini celo takrat, ko so nosili oblačila, ki jih je njihova lastna trgovina prodajala strankam kot moden in ustrezen kos.

Pomembna tema, ki so jo izpostavili uporabniki, je dejstvo, da delodajalci ne gledajo na obleko objektivno, temveč skozi prizmo telesa, ki jo nosi. Kot je nekdo napisal v komentarjih: "Predstavljajte si te iste majice na drugačnem tipu telesa... ista majica, a drugačna stopnja 'dekolteja'." Ne moreš namreč enemu dekletu reči, da je v določeni majici videti neprimerna, drugemu z manj oblinami pa dovoliti isto obleko. To ustvarja neenakovredne pogoje in občutek krivice, saj zaposleni niso krivi za svojo telesno zgradbo, če upoštevajo splošne zahteve o pokrivanju določenih delov telesa.

Na koncu je najpomembnejše, da podjetja razumejo, da njihovi zaposleni v trgovinah z modo niso roboti. Standardi oblačenja naj služijo urejenosti, ne pa kaznovanju zaposlenih zaradi modnih izbir, ki ne motijo nikogar razen morda preveč strogega menedžerja. Kellyjin video je pomembno opozorilo, da morajo delodajalci postati bolj prilagodljivi in predvsem pošteni pri svojem ocenjevanju. Če si želimo delovnih mest, kjer so ljudje srečni in produktivni, morajo biti pravila takšna, da spodbujajo dobro vzdušje in ne ustvarjajo nepotrebnega stresa zaradi nečesa tako banalnega, kot je barva nogavic ali oblika majice, še dodaja omenjena stran.