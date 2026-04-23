Plače v trgovini v Nemčiji še naprej rastejo

Nemška maloprodaja tudi v letu 2026 ostaja ena izmed panog, ki aktivno zvišuje plače in išče delovno silo. Najnovejši podatki kažejo, da se zaslužki prodajalcev in blagajnikov občutno razlikujejo od zakonsko določene minimalne urne postavke, kar je pomembna informacija za vse, ki razmišljate o delu ali selitvi v Nemčijo. Povprečen prodajalec ali blagajnik v nemški trgovini danes na mesec prejme približno 2.766 evrov bruto, kar pomeni okoli 33.200 evrov bruto letno. Gre za povprečje, v katerega so vključene tako manjše kot večje trgovske verige, poroča spletna stran Kamatica.

Izobrazba hitro dvigne plačo nad 3.000 evrov

Če imate formalno izobrazbo s področja trgovine ali prodaje, so lahko vaši prihodki precej višji. V številnih trgovskih verigah se bruto plače za usposobljene prodajalce že v osnovi gibljejo nad 3.000 evri na mesec, z izkušnjami pa še rastejo. Nemški trg dela namreč nagrajuje: - formalno izobrazbo, - večopravilnost, - zanesljivost in hitrost. To pomeni, da lahko tudi znotraj iste trgovine dva zaposlena za podobno delo prejemata zelo različno plačo.

Trgovci plačajo več od minimalne urne postavke

Minimalna urna postavka v Nemčiji trenutno znaša 13,90 evra bruto, vendar številne večje trgovske verige to mejo občutno presegajo že pri začetnih zaposlitvah. V praksi to pomeni, da lahko: - začetniki na blagajni ali pri zlaganju blaga začnejo z urno postavko 15 evrov ali več, - z več izkušnjami pa se urna postavka dodatno dviguje. Pomembno je vedeti, da se plače razlikujejo tudi glede na regijo. Delo v večjih mestih in gospodarsko močnejših zveznih deželah skoraj vedno pomeni višjo končno plačo.

Vodje in strokovnjaki zaslužijo več tisočakov več

Maloprodaja v Nemčiji ne ponuja zgolj dela na blagajni. Vodstveni in strokovni položaji so bistveno bolje plačani. - Vodja poslovalnice lahko v povprečju računa na približno 5.300 evrov bruto mesečno. - Regionalni vodje pogosto presegajo 7.700 evrov bruto. - Najvišje plače pa dosegajo IT strokovnjaki in vodje projektov, ki skrbijo za digitalne sisteme, logistiko in optimizacijo procesov – tudi do 8.500 evrov bruto na mesec. To potrjuje, da sodobne trgovske verige niso več le prodajna mesta, temveč kompleksna podjetja z zelo raznolikimi kariernimi potmi.

Visoke plače prinašajo tudi visoke zahteve

icon-expand Blagajničarka FOTO: Shutterstock

Zaposleni opozarjajo, da so višje plače tesno povezane z visoko produktivnostjo. Sodobne trgovine delujejo po racionaliziranem modelu: - manj zaposlenih na izmeno, - več nalog za vsakega posameznika, - zelo hiter delovni tempo, zlasti ob konicah. Prodajalci pogosto v isti izmeni: - polnijo police, - skrbijo za embalažo in vračila, - delajo na blagajni, - pomagajo strankam na prodajnem prostoru. "Plača je dobra, a delo zahteva izjemno hitrost in zbranost," poudarjajo zaposleni v spletnih ocenah delovnih mest.

Se delo v nemški trgovini finančno izplača?

Z vidika mesečnega zaslužka in stabilnosti je odgovor jasen – da. Delo v nemški maloprodaji omogoča reden dohodek, višji od minimalca, in relativno varno zaposlitev, kar je v negotovih gospodarskih časih pomembna prednost. Po drugi strani pa takšno delo ni primerno za vsakogar. Fizična obremenitev, tempo in psihični pritisk so realni, zato se najbolje obnesejo tisti, ki so prilagodljivi, vzdržljivi in pripravljeni na večopravilnost.

Bistvo v eni povedi