Zakon o delovnih razmerjih v 197. členu opredeljuje, da delavci, ki so starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo. Starost je tudi edini pogoj, da se delavec obravnava kot starejši delavec.

Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Starejši delavec (tudi invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke) ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Starejši delavec ni enako kot delavec pred upokojitvijo. Slednji je tisti delavec, ki dopolni 58 let ali pa mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe.

Prednosti delavcev, starejših od 55 let

Delavci, stari 55 let ali več, imajo številne prednosti, ki lahko koristijo delodajalcem in organizacijam. 

Starejši delavecFOTO: Adobe Stock

Tu je nekaj ključnih prednosti:

1. Izkušnje in strokovno znanje – Imajo bogate delovne izkušnje in pogosto poglobljeno znanje v svojem področju.

2. Zanesljivost in odgovornost – Starejši delavci so običajno bolj disciplinirani, odgovorni in predani delu.

3. Dobro razvite delovne navade – So navajeni delovne discipline, organiziranosti in učinkovitega reševanja težav.

4. Sposobnost mentoriranja – Zaradi svojih izkušenj lahko prenašajo znanje na mlajše sodelavce in jih usmerjajo.

5. Manjša fluktuacija – Starejši delavci so pogosto bolj lojalni podjetju, kar zmanjšuje stroške zaposlovanja in usposabljanja novih delavcev.

6. Boljša čustvena stabilnost – So bolj potrpežljivi, umirjeni in sposobni reševanja konfliktov.

7. Široka mreža poznanstev – Zaradi dolge kariere imajo pogosto obsežne poslovne stike, kar lahko koristi podjetju.

8. Drugačen pogled in inovativnost – Kljub predsodkom, da starejši delavci niso inovativni, lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju procesov.

9. Finančna stabilnost – Pogosto so manj obremenjeni s finančnimi težavami, kar lahko pomeni večjo osredotočenost na delo.

10. Motivacija za delo – Veliko starejših delavcev ostaja aktivnih zaradi želje po osebnem razvoju, ne zgolj zaradi finančnih razlogov.

Podjetja, ki znajo izkoristiti prednosti starejših zaposlenih, lahko izboljšajo produktivnost, medgeneracijsko sodelovanje in stabilnost delovnega okolja.

