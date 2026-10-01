Pogovori o plači so pogosto med najbolj neprijetnimi temami na delovnem mestu. A zgodba, ki je v zadnjih dneh zaokrožila po družbenih omrežjih, je sprožila val odzivov, saj je zaposleni po prošnji za povišico sledilo presenečenje, ki ga ni pričakovala.

Kot poroča srbski portal Telegraf Biznis, je ženska iz Srbije na Redditu opisala izkušnjo, ko je od direktorja zahtevala višjo plačo. Namesto konkretnega zvišanja ji je ponudil zgolj 1.000 srbskih dinarjev (približno 8,5 evra). "Ko nekdo omeni plačo, se vedno spomnim, kako sem direktorja prosila za povišico, on pa mi je ponudil 1.000 dinarjev. In ne, ni se šalil," je zapisala.