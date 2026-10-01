Pogovori o plači so pogosto med najbolj neprijetnimi temami na delovnem mestu. A zgodba, ki je v zadnjih dneh zaokrožila po družbenih omrežjih, je sprožila val odzivov, saj je zaposleni po prošnji za povišico sledilo presenečenje, ki ga ni pričakovala.
Kot poroča srbski portal Telegraf Biznis, je ženska iz Srbije na Redditu opisala izkušnjo, ko je od direktorja zahtevala višjo plačo. Namesto konkretnega zvišanja ji je ponudil zgolj 1.000 srbskih dinarjev (približno 8,5 evra). "Ko nekdo omeni plačo, se vedno spomnim, kako sem direktorja prosila za povišico, on pa mi je ponudil 1.000 dinarjev. In ne, ni se šalil," je zapisala.
Odločitev je sprejela takoj
Po njenih besedah jo je ponudba tako razočarala, da je direktorju nemudoma poslala elektronsko sporočilo z odpovedjo delovnega razmerja. Ob tem ga je obvestila, da bo do izteka odpovednega roka koristila letni dopust. A zgodba se s tem ni končala. Kmalu po prejemu odpovedi naj bi jo direktor poklical po telefonu in nanjo kričal, ker naj bi bilo njeno ravnanje neprofesionalno.
Kdaj je smiselno zaprositi za povišico?
Kadrovski strokovnjaki pogosto poudarjajo, da imajo zaposleni največ možnosti za uspeh pri pogajanjih o plači takrat, ko lahko svoje zahteve podprejo s konkretnimi rezultati, dodatnimi odgovornostmi ali doseženimi poslovnimi cilji. Če delodajalec signalov ne prepozna ali jih podcenjuje, pa se mnogi začnejo ozirati po drugih kariernih priložnostih.
Vir: Telegraf Biznis
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