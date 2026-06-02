Kdaj morate dobiti regres? In kaj če ga ni?
Regres za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic zaposlenih, a vsako leto se pojavljajo vprašanja, do kdaj mora biti izplačan in kaj storiti, če ga delodajalec ne nakaže.
Po pojasnilih portala gov.si in kot smo tudi na Cekin.si večkrat poudarjali, mora delodajalec regres praviloma izplačati najpozneje do 1. julija tekočega leta. Izjema so podjetja, ki se znajdejo v likvidnostnih težavah – v tem primeru se rok lahko podaljša, vendar najpozneje do 1. novembra, če to določa kolektivna pogodba.
Višina regresa je vezana na minimalno plačo, kar pomeni, da ne sme biti nižji od zneska minimalne plače, obenem pa je lahko višji, če to omogoča kolektivna pogodba ali odločitev delodajalca.
Kaj storiti, če regresa ne prejmete?
Če regres ni izplačan v zakonskem roku, imate kot zaposleni več možnosti ukrepanja.
Najprej je smiselno, da delodajalca na to opozorite, saj gre lahko tudi za administrativno napako ali zamik. Če izplačila kljub temu ni, lahko vložite prijavo na Inšpektorat RS za delo, ki lahko delodajalcu naloži izpolnitev obveznosti in ga tudi kaznuje.
Poleg tega imate pravico regres izterjati tudi sodno, saj gre za zakonsko pravico iz delovnega razmerja. Kot poudarjamo na Cekin.si, zaposleni v takih primerih pogosto podcenjujejo svoje pravice, čeprav zakon jasno določa obveznosti delodajalca.
Zakaj je pomembno, da ukrepate?
Neizplačilo regresa ni le manjša nepravilnost, temveč kršitev delovnopravne zakonodaje. Regres je namenjen kritju stroškov dopusta in razbremenitvi zaposlenih, zato ima pomembno vlogo pri finančni stabilnosti posameznika.
Če regres ni izplačan, to lahko pomeni tudi širše težave podjetja – zato strokovnjaki svetujejo, da zaposleni pravočasno reagirate in zaščitite svoje pravice.
Kaj to pomeni za vas?
Če ste zaposleni, je ključno, da poznate rok (1. julij) in preverite, ali ste regres prejeli pravočasno. Če ne, ne odlašajte – najprej preverite pri delodajalcu, nato pa po potrebi vključite pristojne institucije.
Gre za vaš denar in vašo pravico.
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Viri: gov.si, Cekin.si, 24ur.com
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