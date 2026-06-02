Regres za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic zaposlenih, a vsako leto se pojavljajo vprašanja, do kdaj mora biti izplačan in kaj storiti, če ga delodajalec ne nakaže.

Po pojasnilih portala gov.si in kot smo tudi na Cekin.si večkrat poudarjali, mora delodajalec regres praviloma izplačati najpozneje do 1. julija tekočega leta. Izjema so podjetja, ki se znajdejo v likvidnostnih težavah – v tem primeru se rok lahko podaljša, vendar najpozneje do 1. novembra, če to določa kolektivna pogodba.

Višina regresa je vezana na minimalno plačo, kar pomeni, da ne sme biti nižji od zneska minimalne plače, obenem pa je lahko višji, če to omogoča kolektivna pogodba ali odločitev delodajalca.