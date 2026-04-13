Regres za letni dopust je v Sloveniji zakonska pravica zaposlenega, ki ima pravico do letnega dopusta. Izplačan mora biti najmanj v višini minimalne plače in praviloma najpozneje do 1. julija, izjemoma pa do 1. novembra, če je delodajalec nelikviden in to dopušča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Če zaposlenemu pripada le sorazmerni del dopusta, mu praviloma pripada tudi sorazmerni del regresa. Regres se praviloma izplača v denarju; v bonih ali drugi nedenarni obliki le, če je tak način izrecno določen v kolektivni pogodbi, ki velja za delodajalca.

Pomembna je tudi davčna obravnava regresa

icon-expand Zaposlenim pomeni regres dodaten znesek, ki jim lahko olajša dopust, nakupe ali vsakdanje stroške.

Regres do višine 100 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji ni obdavčen, prav tako se tudi ne plačajo prispevki za socialno varnost. Zato sta bruto in neto znesek do tega praga enaka; če pa je regres višji, se dajatve obračunajo le od presežka. Ker so podjetja navajala enkrat bruto, drugič neto zneske, popolna primerjava med vsemi ni mogoča.

Leto 2026 je pri regresih posebno, saj se med delodajalci pojavljata dve različni številki

Obe izhajata iz pravila, da je meja za davčno ugodnejšo obravnavo regresa vezana na zadnjo znano povprečno mesečno bruto plačo zaposlenih v Sloveniji na dan izplačila. Po podatkih Statističnega urada je za december 2025 znašala 2.791,04 evra, za januar 2026 pa 2.629,71 evra. Ker je bilo januarja manj izrednih izplačil kot decembra, je bilo tudi povprečje nižje. Zato je bila meja pri nekaterih izplačilih višja, pri drugih pa nižja; odvisno, kateri podatek je bil zadnji znan na dan izplačila.

Najvišja izplačila v bankah, zavarovalnicah, telekomunikacijah in delu infrastrukture

Med najradodarnejšimi izplačevalci regresa so letos banke, zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja in del infrastrukturnih podjetij. OTP banka sicer vodi po absolutnem bruto znesku, a njen regres presega takrat veljavno mejo za davčno ugodnejše izplačilo. Pri številnih drugih delodajalcih je regres postavljen prav na mejo ali tik ob njej, zato so ga zaposleni prejeli v neto znesku, ki je bil enak bruto znesku. Nominalno najvišji znesek med navedenimi je izplačala OTP banka, kjer so zaposleni 18. marca prejeli regres v višini 2.829,68 evra bruto. V NLB je bil regres dan pozneje izplačan v višini 2.791,04 evra. V Zavarovalnici Sava so izplačali 2.791 evrov, v Generali zavarovalnici 2.790 evrov, v Telekomu Slovenije pa 2.791,04 evra. V skupini Javni holding Ljubljana so v Javnem holdingu, Voki Snagi, Energetiki Ljubljana, LPP, Žalah ter Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah zaposleni marca dobili 2.791,04 evra regresa.

Industrija, gradbeništvo in farmacija tik pod vrhom

icon-expand Najvišji regresi so v bankah, zavarovalnicah, telekomunikacijah in delu infrastrukture.

Visoko po izplačilih regresa je letos tudi nekaj industrijskih in proizvodnih podjetij. V skupini Alpacem Slovenija, kamor sodi tudi Alpacem Beton, so 17. marca vsem 351 zaposlenim izplačali regres v višini 2.790 evrov neto, kar je precej več kot lani, ko je znašal 2.450 evrov neto. Ker gre za neto znesek, številka ni primerljiva z bruto zneski drugih podjetij, a že sama po sebi kaže, da Alpacem sodi med podjetja z zelo visokim regresom. Tik pod najvišjim vrhom sta letos Krka in Goodyear Slovenija. Obe družbi sta regres vezali na takrat zadnjo objavljeno povprečno bruto plačo za januar 2026, zato bo izplačilo znašalo 2.629,71 evra. V Krki ga bodo zaposleni prejeli 17. aprila, v Goodyearu pa aprila skupaj z marčevsko plačo. Goodyear hkrati napoveduje še zimski regres v višini 740,94 evra in decembrsko letno nagrado v višini 500 evrov bruto, če bo dosežen letni plan proizvodnje. V Leku so napovedali, da bodo regres izplačali junija skupaj z majsko plačo, o letošnji višini pa še niso odločili. Za orientacijo: lani je znašal 2.430,99 evra neto, leto prej 2.332,70 evra neto. V podjetju Akrapovič glede višine letošnjega regresa za letni dopust še niso sprejeli odločitve. Lani so regres izplačali v najvišjem še neobdavčenem znesku, ki je znašal 2.496,61 evra. Tudi v Hisense Gorenje bo višina letošnjega regresa določena junija, kot predvideva podjetniška kolektivna pogodba.

Koliko bodo regresi v energetiki, prometu in trgovini?

V Petrolu so letos regres določili pri 1.950 evrih bruto in ga izplačali 13. marca. Znesek je manjši kot lani, ko je družba ob 80-letnici delovanja izplačala rekordnih 2.400 evrov bruto. DARS konkretnega letošnjega zneska še ni razkril, je pa sporočil, da bo regres do 30. aprila izplačan v maksimalnem neobdavčenem znesku, kot ga določa zakonodaja na dan izplačila. V Luki Koper bo odločitev predvidoma sprejeta maja; lani je regres znašal 2.496,61 evra, leto prej 2.332,70 evra.

V GEN-I letošnjega zneska regresa še niso razkrili, saj so pojasnili, da bodo o njem najprej obvestili svoje zaposlene. Višina regresa je sicer določena s Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije in znaša 70 odstotkov povprečne bruto plače v elektrogospodarstvu v treh mesecih pred izplačilom. Lani so zaposleni prejeli 2.749,12 evra bruto, leto prej pa 2.538,66 evra bruto. V Elesu, kjer višino regresa prav tako določa kolektivna pogodba, je bil letošnji že izplačan in je znašal 2.786 evrov. V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) bo regres izplačan najpozneje do 30. junija 2026, skladno s podjetniško kolektivno pogodbo in internimi akti družbe. Datum izplačila in višina regresa še nista določena. V Sparu Slovenija bodo izplačali 2.000 evrov regresa, in sicer maja, pri čemer znesek ostaja enak lanskemu. Tudi zaposleni v Hoferju bodo letos prejeli 2000 evrov regresa, lani je bil regres 1800 evrov. V Tušu odločitve o letošnji višini še niso sprejeli, so pa napovedali izplačilo do zakonskega roka. Lani so zaposlenim izplačali 1.400 evrov regresa za letni dopust in še 638,86 evra zimskega regresa, skupaj torej 2.038,86 evra. Končna odločitev v Mercatorju še ni bila sprejeta. Tudi v A1 Slovenija letošnje višine še niso razkrili; lani je regres znašal 2.200 evrov.

Javni sektor z enotnim regresom

Regres za letni dopust v javnem sektorju znaša 1.630,07 evra in je za vse javne uslužbence enak. Podlaga zanj je aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki določa, da regres za leto 2026 za 10 odstotkov presega minimalno plačo. Izplačan bo najpozneje ob plači za april, torej maja. Na ministrstvu za javno upravo na podlagi podatkov ISPAP ocenjujejo, da bo skupna masa letošnjega izplačila regresa za celoten javni sektor znašala 315.760.224 evrov.

