Medtem ko v nekaterih podjetjih letos izplačujejo skoraj 2800 evrov regresa, je regres v javnem sektorju enoten za vse zaposlene. Znesek je določen v kolektivni pogodbi in ga ne more zviševati posamezen delodajalec. Koliko znaša regres v javnem sektorju za leto 2026 in kdaj ga bodo javni uslužbenci prejeli?

Regres v javnem sektorju 2026 je enoten za vse zaposlene

Regres za letni dopust v javnem sektorju za leto 2026 znaša 1.630,07 evra in pripada vsem javnim uslužbencem v Sloveniji v enakem znesku. Ne glede na delovno mesto, delodajalca ali panogo je pravilo enotno: regres določa kolektivna pogodba, ne posamezni organ ali zavod. Znesek regresa je določen z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v letu 2026 presega minimalno plačo za deset odstotkov. To pomeni, da javni uslužbenci ne morejo prejeti višjega regresa, tudi če njihov delodajalec posluje uspešno ali ima zagotovljena dodatna sredstva.

Kdaj bo regres izplačan javnim uslužbencem?

Regres v javnem sektorju mora biti izplačan najpozneje ob plači za april, kar pomeni, da bo večina zaposlenih denar prejela maja 2026. Posamezni delodajalci ga lahko izplačajo tudi prej, a najpoznejši rok je določen na ravni celotnega sistema. Na ministrstvu za javno upravo ocenjujejo, da bo skupna masa izplačanih regresov v javnem sektorju letos presegla 315 milijonov evrov, kar predstavlja pomemben izdatek državnega proračuna.

Zakaj regres v javnem sektorju ne more biti višji?

Za razliko od gospodarstva, kjer višino regresa pogosto določajo poslovni rezultati in podjetniške kolektivne pogodbe, je javni sektor zavezan enotnim pravilom. Namen take ureditve je zagotoviti enakost med zaposlenimi in predvidljivost javnofinančnih izdatkov. Prav zato so primerjave z najvišjimi regresi v bankah, zavarovalnicah ali posameznih velikih podjetjih pogosto zavajajoče. Višji regresi v gospodarstvu so izjema, ne pravilo, in veljajo za omejen krog zaposlenih.

Kako se regres v javnem sektorju primerja z gospodarstvom?