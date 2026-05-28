Direktor velike britanske banke Standard Chartered, 64-letni Američan Bill Winters, se je znašel pod plazom kritik zaradi svojih besed o zaposlenih, ki jih bo v prihodnje nadomestila tehnologija. Med razpravo o stroških in učinkovitosti je zaposlene na določenih položajih opisal kot ljudski kapital nižje vrednosti.
Banka, ki zaposluje približno 82.000 ljudi, sicer načrtuje, da bo z uporabo umetne inteligence v štirih letih ukinila skoraj 8.000 delovnih mest v t.i. ozadju (back-office). Čeprav podjetja že dolgo govorijo o avtomatizaciji, je tokratna neposredna primerjava ljudi s kapitalom, ki ga je treba zamenjati, povzročila ogorčenje tako med delavci kot v širši javnosti, poroča stran Yahoo Finance.
Opravičilo na LinkedInu po burnih reakcijah javnosti in bivših predsednikov
Bill Winters je moral hitro ukrepati, da bi pomiril razburjene zaposlene. Na svojem profilu je objavil pojasnilo, kjer je zapisal, da banka ne zapušča svojih ljudi, ampak jim želi pomagati pri prehodu na dela z višjo dodano vrednostjo. Kljub temu so se pod objavo vrstile kritike, da so njegovi izrazi ponižujoči. Celo nekdanja singapurska predsednica Halimah Yacob je javno opozorila na neprimernost takšnega govora: "Predstavljajte si moralo tistih, ki ostajajo, vedoč, da so za delodajalca le še ena oblika kapitala, ki mu ni mar za njihova čustva." To kaže, kako težko bo za korporacije varno krmariti med napredkom in spoštovanjem zaposlenih.
AI in val odpuščanj: Od Amazona do velikih svetovnih bank
Hiter vzpon orodij umetne inteligence je že povzročil valove odpuščanj po vsem svetu, zlasti v tehnološkem in finančnem sektorju. Podjetja iščejo načine, kako bi delovne procese pohitrila in pocenila. V Standard Chartered trdijo, da že leta izvajajo programe prekvalifikacije, da bi zaposleni iz ozadja banke lahko zasedli odgovornejša mesta. Vendar pa strah pred prihodnostjo raste. Večja kot je stopnja avtomatizacije, manjše so potrebe po administrativnih delavcih. To pomeni, da AI ni več le pomočnik pri delu, temveč marsikje postaja neposredna zamenjava za človeško roko in um.
