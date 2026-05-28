Direktor velike britanske banke Standard Chartered, 64-letni Američan Bill Winters, se je znašel pod plazom kritik zaradi svojih besed o zaposlenih, ki jih bo v prihodnje nadomestila tehnologija. Med razpravo o stroških in učinkovitosti je zaposlene na določenih položajih opisal kot ljudski kapital nižje vrednosti.

Banka, ki zaposluje približno 82.000 ljudi, sicer načrtuje, da bo z uporabo umetne inteligence v štirih letih ukinila skoraj 8.000 delovnih mest v t.i. ozadju (back-office). Čeprav podjetja že dolgo govorijo o avtomatizaciji, je tokratna neposredna primerjava ljudi s kapitalom, ki ga je treba zamenjati, povzročila ogorčenje tako med delavci kot v širši javnosti, poroča stran Yahoo Finance.