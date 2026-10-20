Evropski trg dela se sooča z vse večjim paradoksom. Medtem ko v nekaterih panogah primanjkuje kakovostnih delovnih mest, se drugje delodajalci že več let neuspešno trudijo zapolniti prosta delovna mesta. Eden najbolj izrazitih primerov prihaja iz Španije, kjer gradbeni sektor opozarja na vse večje pomanjkanje delovne sile. Po ocenah tamkajšnje panoge bo država v prihodnjih letih potrebovala približno 700.000 novih delavcev, predvsem zato, ker velik del sedanjih zaposlenih odhaja v pokoj. Hkrati narašča povpraševanje po novih stanovanjih, energetskih prenovah in infrastrukturnih projektih, ki jih financirajo tudi evropska sredstva.

Najbolj iskani so električarji, vodovodarji in zidarji

Delodajalci največje težave opažajo pri iskanju kvalificiranih električarjev, vodovodarjev, zidarjev in drugih gradbenih mojstrov. Težava ni nova, vendar se zaradi staranja prebivalstva dodatno poglablja. Več kot 65 odstotkov zidarjev v državi je starejših od 45 let, kar nakazuje velik val upokojevanj v prihodnjih letih.

Mlajše generacije se medtem pogosteje odločajo za poklice v tehnologiji, financah in drugih panogah, ki praviloma ponujajo manj fizično zahtevno delo.

Koliko lahko zaslužijo?

icon-expand Delavci na gradbiščih so vedno bolj starejši, mlada delovna sila pa se tega dela otepa. FOTO: Aljoša Kravanja

Po podatkih, ki jih povzema Poslovni dnevnik, se letne bruto plače nekvalificiranih gradbenih delavcev običajno gibljejo med 20.000 in 23.000 evri. Izkušeni zidarji lahko presežejo 28.000 evrov bruto letno, vodje gradbišč in bolj specializirani strokovnjaki pa tudi 30.000 evrov ali več.

Čeprav minimalna letna plača v Španiji letos znaša nekaj več kot 17.000 evrov, gradbeni sektor očitno ponuja precej donosnejše priložnosti za tiste, ki so pripravljeni opravljati tovrstno delo.

Kljub višjim plačam panoga ugotavlja, da sam denar ni dovolj za privabljanje mlajših kadrov. Podjetja zato iščejo tudi druge načine, kako izboljšati privlačnost poklica, od boljših delovnih pogojev do tehnološke modernizacije gradnje.

Podoben problem ima tudi preostala Evropa

Pomanjkanje gradbenih delavcev ni omejeno le na Španijo. Podobne težave beležijo tudi druge evropske države, med njimi Švica, kjer je po navedbah vira odprtih več kot 20.000 delovnih mest v gradbeništvu. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo morale evropske države v prihodnjih letih najti nove načine za privabljanje delavcev v poklice, brez katerih ni mogoče graditi stanovanj, cest, energetskih objektov in druge ključne infrastrukture.