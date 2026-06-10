Veliko zaposlenih po 45. letu tiho sprejme nepisano pravilo: da so najboljši karierni časi za njimi. Da je zdaj trenutek za stabilnost, ne več za rast. A realnost na trgu dela kaže ravno nasprotno – prav v tej fazi se pogosto zgodi največji razkorak: nekateri začnejo stagnirati, drugi pa naredijo največji finančni in karierni preboj v življenju. Ključno vprašanje zato ni starost, ampak strategija.

Zakaj starost sama po sebi ni problem?

Čeprav se zdi, da podjetja favorizirajo mlajše, raziskave kažejo precej bolj kompleksno sliko. Strokovnjaki poudarjajo, da delovna uspešnost z leti ne izgine, temveč se spremeni. Medtem ko se določene sposobnosti lahko zmanjšujejo, se druge bistveno okrepijo: izkušnje, presoja, zanesljivost in sposobnost sodelovanja, poroča stran Innovative Human Capital. Prav zato organizacije, ki znajo izkoristiti starostno raznolikost, dosegajo boljše rezultate in večjo inovativnost, poudarjajo analize mednarodnih HR praks. Podobno opozarja tudi OECD: starajoča se delovna sila ni problem, ampak eden ključnih virov za ohranjanje gospodarske rasti – če seveda znamo razvijati znanje in prilagodljivost skozi celotno kariero. Težava torej ni v tem, da bi bili starejši zaposleni manj vredni. Težava je, da se pogosto nehajo strateško razvijati.

Kje se kariera po 45. letu najpogosteje začne lomiti?

icon-expand Največ zaposlenih po 45. letu ne izgubi službe – postanejo pa nevidni. In prav to jih ustavi pri napredovanju. FOTO: Shutterstock

V praksi se prelom zgodi veliko bolj tiho, kot si večina predstavlja. Ne z odpovedjo, ampak z izgubo zagona. To so trenutki, ko zaposleni: - ostanejo na isti poziciji predolgo, - prevzemajo vedno manj vidnih nalog, - prenehajo spremljati spremembe v panogi. Kot smo na Cekin.si že pisali v članku o tem, katere napake po 50. letu vas lahko stanejo službe, se največji zdrs pogosto zgodi prav zaradi občutka "varnosti", ki v resnici vodi v nevidnost. In prav nevidnost je danes največji karierni problem.

Nova realnost: ni več dovolj, da dobro delate

V preteklosti je veljalo, da je dovolj, če ste zanesljivi in lojalni. Danes to ni več dovolj za napredovanje – ali povišico. Podjetja vse bolj nagrajujejo tiste, ki: - znajo pokazati svojo vrednost, - prispevajo ideje, - aktivno oblikujejo rezultate. Z drugimi besedami: razlika med stagnacijo in napredovanjem ni več v tem, koliko delate, temveč kako vidni ste pri tem. Zato ni naključje, da mnogi zaposleni šele pozneje v karieri dosežejo največje finančne skoke – ko začnejo svoje znanje tudi strateško "pakirati" in predstaviti.

Štirje stebri uspešne kariere po 45. letu

Uspeh v tej fazi ni stvar sreče, ampak sistematičnega pristopa. Raziskave in praksa kažejo, da obstajajo štiri ključna področja, ki odločajo o tem, ali boste nazadovali ali napredovali.

icon-expand Izkušnje same po sebi ne prinesejo višje plače. Ključno je, ali jih znate pokazati. FOTO: Shutterstock

1. Vidnost in vpliv Največja napaka starejših zaposlenih ni pomanjkanje znanja, ampak to, da njihovo delo ostane neopaženo. Naučite se, kako svoje rezultate predstaviti tako, da jih vodstvo opazi – brez vsiljivosti. 2. Nadgradnja znanja (ne samo formalno) OECD posebej poudarja, da je vseživljenjsko učenje ključno za ohranjanje konkurenčnosti starejših zaposlenih. Ne gre za diplome, ampak za praktične veščine: - digitalna samozavest, - razumevanje sprememb v panogi, - sposobnost prilagajanja. 3. Finančna strategija in pogajanja Dolgoletne izkušnje same po sebi ne prinesejo višje plače. Raziskave kažejo, da mnogi starejši zaposleni podcenjujejo svojo vrednost ali pa se sploh ne pogajajo. Pogosto zaradi strahu, da bi bili zamenjani. 4. Prilagodljivost (in ne odpor do sprememb) Eden največjih mitov o starejših zaposlenih je, da se ne želijo učiti ali prilagajati. Prav ti stereotipi pa pogosto postanejo samouresničujoča se prerokba. Mednarodna analiza Mednarodne organizacije dela (ILO) opozarja, da podjetja izgubljajo ogromno vrednosti, ker ne znajo izkoristiti znanja starejših, hkrati pa ti prepogosto nimajo dostopa do razvoja in novih priložnosti. Sicer pa smo na Cekin.si pisali tudi o tem, kako se učiti ob delu.

Največja prednost, ki jo imate (in je mlajši nimajo)

icon-expand Lojalnost danes ni več dovolj. Vidnost in vpliv sta nova valuta na trgu dela. FOTO: Adobe Stock

Čeprav se o tem redko govori, imajo zaposleni po 45. letu eno ključno prednost: razumevanje, kako stvari dejansko delujejo. Bolje razumejo odnose, procese, odločanje, ljudi. To ni nekaj, kar se naučiš iz knjige. To je kapital – in če ga pravilno izkoristite, lahko postanete nepogrešljivi.

Kariera po 45. letu je lahko vaš vrhunec

Danes živimo in delamo dlje kot kadarkoli prej. To pomeni, da 45 let ni konec kariere, ampak njen drugi, pogosto odločilni del. Razlika med tistimi, ki obstanejo, in tistimi, ki napredujejo, ni v starosti. Razlika je v tem, ali začnete svojo kariero aktivno upravljati – ali pa samo nadaljujete po starem. Viri: McKinsey / AARP, Innovative Human Capital, OECD, International Labour Organization, Age Action Alliance / Mercer survey, Cekin.si