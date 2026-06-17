Veliko zaposlenih po 45. letu dela več kot kadarkoli prej. Imajo več odgovornosti, več znanja, več izkušenj. Pa kljub temu – pogosto ostajajo na isti plači, brez napredovanja in brez pravega priznanja.
Na prvi pogled to nima logike. Če delate več in bolje, bi morali biti nagrajeni. A realnost na sodobnem trgu dela je drugačna: največja napaka, ki jo delajo starejši zaposleni, ni v tem, da bi delali premalo. Problem je, da njihovo delo ostane nevidno.
'Nevidno delo' – tihi razlog, zakaj ni povišice
Nevidno delo pomeni, da:
- rešujete probleme, preden postanejo očitni,
- pomagate sodelavcem,
- prevzemate dodatne naloge,
- držite stvari skupaj.
To so stvari, ki so za podjetje izjemno vredne, vendar jih skoraj nihče aktivno ne izpostavi. In ker niso izpostavljene, jih vodstvo pogosto ne zazna kot razlog za napredovanje.
Prav to je eden ključnih razlogov, zakaj mnogi zaposleni po 45. letu ostanejo spregledani, čeprav so pogosto najbolj zanesljivi člani ekipe. Kot smo na Cekin.si že pisali v članku katere napake po 50. letu vas lahko stanejo službe, se največje tveganje skriva prav v tem, da človek postane "samoumeven".
Zakaj več dela danes ne pomeni več denarja?
V preteklosti je veljalo, da se trud dolgoročno poplača. Danes to pravilo ne velja več avtomatično. Podjetja ne nagrajujejo več samo količine dela, temveč učinek, vidnost ter vpliv. Kot opozarja OECD, bo za uspeh starejših zaposlenih ključno, da aktivno razvijajo svoje kompetence, mobilnost in karierno strategijo – ne zgolj ostajajo v isti vlogi skozi leta.
To pomeni, da lahko nekdo, ki naredi manj, a zna svoje rezultate jasno predstaviti, napreduje hitreje kot nekdo, ki dela največ – a tiho.
Kako postati viden, brez da delujete vsiljivo
Ena največjih notranjih blokad starejših zaposlenih je občutek, da se ne smejo "prodajati". Da mora delo govoriti samo zase ... A v sodobnem delovnem okolju to preprosto ne deluje več.
Postati viden ne pomeni, da se hvalite ali tekmujete z drugimi. Pomeni, da:
- jasno komunicirate, kaj ste naredili,
- poveste, kakšen je rezultat vašega dela,
- aktivno sodelujete pri projektih, kjer se sprejemajo odločitve.
Gre za razliko med tem, da delate pomembne stvari in tem, da drugi vedo, da jih delate.
Kako 'zapakirati' svoje rezultate?
Ena najmočnejših veščin, ki jo lahko razvijete po 45. letu, ni novo tehnično znanje, ampak sposobnost, da svoje delo predstavite kot vrednost.
To pomeni, da ne govorite več kaj ste delali, ampak kaj ste s tem dosegli.
Na primer:
- namesto "pripravil sem poročilo", povejte to: "z analizo sem pomagal zmanjšati stroške za X odstotkov".
- namesto "pomagal sem ekipi", povejte to: "s podporo sem pripomogel k pravočasnemu zaključku projekta".
Ta premik se zdi majhen, a ima velik učinek. Vodstvo namreč ne nagrajuje aktivnosti – nagrajuje rezultate.
Največji paradoks: bolj kot ste zanesljivi, manj ste opazni
Starejši zaposleni pogosto postanejo žrtve lastne učinkovitosti. Ker dobro delujejo, jim podjetje zaupa. Ker jim zaupa, jim daje več nalog. In ker jih opravijo brez težav, se zdi, da je to normalno. Mednarodna organizacija dela (ILO) opozarja, da podjetja pogosto podcenjujejo potencial starejših zaposlenih prav zato, ker njihovo znanje in prispevek nista sistematično izpostavljena.
Rezultat? Njihovo delo postane samoumevno.
In prav tukaj nastane največja nevarnost – ne stagnacija zaradi slabega dela, ampak stagnacija kljub odličnemu delu.
Kako prekiniti ta vzorec?
Preboj se začne v trenutku, ko spremenite eno stvar: kako razmišljate o svoji vlogi. Ne kot osebi, ki "opravlja delo", ampak kot osebi, ki ustvarja vrednost – in jo zna pokazati.
To v praksi pomeni:
- da se vključite v vidnejše projekte,
- da redno komunicirate svoje rezultate,
- da aktivno sodelujete pri pogovorih o prihodnosti podjetja.
Če niste vidni, ne obstajate (vsaj kar se tiče povišice)
Morda zveni kruto, ampak v sodobnem delovnem okolju velja preprosto pravilo: če vašega dela nihče ne vidi, kot da ne obstaja.
To ne pomeni, da morate delati več. Pomeni, da morate svoje delo narediti vidno.
Razlika med stagnacijo in napredovanjem po 45. letu se pogosto ne skriva v tem, koliko znate, ampak v tem, ali to drugi sploh prepoznajo.
Viri: OECD, Cekin.si, ILO, Ng & Feldman, Mercer, McKinsey / AARP
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1961, ki združuje države s skupnimi vrednotami demokracije in tržnega gospodarstva. Njen cilj je spodbujati politike, ki izboljšujejo gospodarsko in socialno blaginjo ljudi po vsem svetu. Na področju trga dela OECD izvaja poglobljene analize in raziskave o demografskih spremembah, staranju prebivalstva ter vplivu tehnološkega napredka na zaposljivost, s čimer državam članicam pomaga oblikovati strategije za učinkovito vključevanje vseh generacij v delovni proces.
Mednarodna organizacija dela (ILO) je specializirana agencija Združenih narodov, ki je bila ustanovljena leta 1919 po prvi svetovni vojni. Njen primarni namen je spodbujanje socialne pravičnosti ter mednarodno priznanih človekovih in delavskih pravic. Organizacija se ukvarja z določanjem mednarodnih standardov dela, razvijanjem politik in programov, ki zagotavljajo dostojno delo za vse, ter raziskuje vprašanja, kot so diskriminacija na delovnem mestu, varnost in zdravje pri delu ter izzivi, s katerimi se soočajo starejši delavci pri ohranjanju svoje vloge v hitro spreminjajočem se globalnem gospodarstvu.
Kompetence so skupek znanj, spretnosti, sposobnosti in osebnostnih lastnosti, ki posamezniku omogočajo uspešno opravljanje določenih nalog ali delovnih procesov. V sodobnem poslovnem okolju kompetence delimo na 'trde' (tehnična znanja, specifične veščine, uporaba orodij) in 'mehke' (komunikacija, vodenje, reševanje problemov, prilagodljivost). Razvoj kompetenc je ključen za karierno napredovanje, saj delodajalci danes iščejo zaposlene, ki niso le strokovnjaki na svojem področju, temveč se znajo nenehno učiti in prilagajati novim izzivom.
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