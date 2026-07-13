Veliko zaposlenih naredi enako napako: čakajo, da jim delodajalec sam ponudi višjo plačo. V praksi pa se to redko zgodi. Realnost trga dela je precej bolj neposredna - tisti, ki znajo jasno izraziti svojo vrednost in se pogajati, praviloma zaslužijo več. Pogajanja za plačo so za mnoge neprijetna, saj vključujejo govor o denarju, lastni vrednosti in pričakovanjih. A strokovnjaki poudarjajo, da je to veščina, ki se jo lahko naučite. Tako kot razgovor za službo ali mreženje tudi pogajanja zahtevajo pripravo, a lahko prinesejo zelo konkretne rezultate. Po podatkih, ki jih navaja Business Insider, lahko že preprost, neagresiven pristop prinese občutno višjo ponudbo - v nekaterih primerih celo od 5 do 20 odstotkov več.

Kot navaja Business Insider, lahko že en sam preprost stavek ("Ali obstaja možnost za malo več?") prinese 5 % do 20 % višjo ponudbo.

icon-expand Ko se odločite za pogajanje o višji plači, pripravite seznam vaših konkretnih dosežkov. FOTO: Adobe Stock

Ne spremenite pogajanja v konflikt

Ključna ugotovitev je, da podjetja pogosto že vnaprej pustijo manevrski prostor. Delodajalci namreč pričakujejo, da boste ponudbo komentirali ali poskušali izboljšati. Če tega ne storite, zelo verjetno pustite denar na mizi. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da pogajanj ne razumete kot konflikt, temveč kot normalen in pričakovan del procesa.

Pomemben del uspešnih pogajanj je priprava

Preden se pogovarjate o plači, morate vedeti, koliko je vaše delo vredno na trgu. To pomeni, da preverite primerljive plače v svoji panogi, regiji in na podobnih delovnih mestih. Po mnenju strokovnjakov, ki jih citira Business Insider, je prav razumevanje tržne vrednosti eden ključnih dejavnikov, ki loči uspešna pogajanja od neuspešnih.

Zakaj si zaslužite povišico?

icon-expand Če je vaš edini argument za povišico ta, da vam slednja pač pripada, potem je verjetno ne boste dobili. FOTO: Adobe Stock

A sama številka ni dovolj. Enako pomembno je, da znate jasno pokazati, zakaj si višjo plačo zaslužite. Delodajalci se namreč odločajo na podlagi konkretnih rezultatov: koliko prihodkov ustvarjate, kakšne izboljšave prinašate in kako prispevate k uspehu podjetja. Prav zato je priporočljivo, da se na pogajanja pripravite z jasnimi primeri in merljivimi dosežki, ki podpirajo vaše zahteve.

Pogajajte se, a ne napadalno

Zanimivo je, da veliko ljudi pogajanj sploh ne začne. Po nekaterih podatkih jih velik delež zaposlenih preskoči, čeprav bi s tem lahko bistveno izboljšali svoj finančni položaj. Tisti, ki se pogajajo, pa imajo precej večjo verjetnost, da bodo dobili višjo plačo, tudi če ne dosežejo prvotnega cilja, pogosto dobijo vsaj del izboljšanja. Na koncu velja preprosto pravilo: največja napaka pri pogajanjih ni, da zahtevate preveč, ampak da ne zahtevate ničesar. Če želite, da vaša plača raste hitreje od povprečja, morate prevzeti pobudo. Dobro pripravljena vprašanja, miren in samozavesten nastop ter jasni argumenti lahko naredijo večjo razliko, kot si večina predstavlja.