Dolgo je veljalo, da umetna inteligenca najbolj ogroža mlajše zaposlene in začetnike, ki šele gradijo kariero. Toda najnovejše raziskave kažejo, da se spremembe vse bolj dotikajo tudi starejših delavcev, ki so tik pred upokojitvijo. Po podatkih ameriškega raziskovalnega centra Center for Retirement Research pri Boston College se je po množični uveljavitvi orodij, kot je ChatGPT, povečalo število starejših zaposlenih, ki zapuščajo delovna mesta v poklicih, kjer je umetna inteligenca najbolj uporabna. O tem poroča tudi CNBC, ki se sklicuje na ugotovitve ekonomista Geoffreyja Sanzenbacherja. Vendar zgodba ni tako enostavna, kot se zdi na prvi pogled. Umetna inteligenca nekaterim odpira vrata k zgodnejši upokojitvi, drugim pa omogoča, da ostanejo aktivni dlje kot bi sicer.

Zakaj nekateri starejši zaposleni odhajajo prej?

Raziskava ugotavlja, da so delavci, starejši od 55 let, v poklicih z večjo izpostavljenostjo umetni inteligenci po letu 2022 pogosteje zapuščali delo. Med najbolj izpostavljenimi poklici so programerji, računovodje, davčni svetovalci in drugi strokovni poklici, kjer lahko AI prevzame del nalog. Po oceni raziskovalcev obstaja več razlogov. Nekateri zaposleni se ne želijo prilagajati novi tehnologiji tik pred upokojitvijo. Drugi občutijo pritisk delodajalcev, ki pričakujejo uporabo novih orodij. V določenih primerih pa lahko avtomatizacija zmanjša potrebo po določenih nalogah, kar poveča tveganje za izgubo zaposlitve. Business Insider poroča, da se številni pripadniki generacije X in baby boom generacije danes soočajo z vprašanjem, ali se bodo naučili uporabljati AI ali pa bodo razmislili o predčasnem umiku s trga dela. Za nekatere je to namreč največja tehnološka sprememba v njihovi karieri.

A za mnoge je umetna inteligenca priložnost, ne grožnja

Na drugi strani številni strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo napačno umetno inteligenco razumeti zgolj kot sovražnika starejših delavcev. Po mnenju Steva Prestona iz organizacije Goodwill Industries, ki ga navaja CNBC, imajo izkušeni zaposleni prednost prav zaradi znanja, ki ga umetna inteligenca ne more nadomestiti. To so presoja, razumevanje poslovnega okolja, odnosi s strankami in sposobnost sprejemanja odločitev. Prav zato lahko nekateri starejši zaposleni AI uporabljajo kot pomočnika, ki jim olajša rutinska opravila. Namesto da bi jih tehnologija nadomestila, jim lahko omogoči večjo produktivnost in manj administrativnega dela. V določenih primerih bi to lahko celo podaljšalo delovno aktivnost. Če delo zaradi novih orodij postane manj naporno in učinkovitejše, lahko nekateri zaposleni ostanejo na trgu dela dlje, kot so prvotno načrtovali.

Delodajalci si ne želijo izgubiti izkušenih ljudi

icon-expand Umetna inteligenca postaja pomemben del delovnega okolja tudi za zaposlene, ki se približujejo upokojitvi. FOTO: Shutterstock

Čeprav se veliko govori o avtomatizaciji, podjetja pogosto nočejo izgubiti svojih najbolj izkušenih zaposlenih. CNBC izpostavlja, da je izguba institucionalnega znanja za podjetja eden največjih problemov. Zaposleni, ki so desetletja gradili odnose s strankami, poznajo procese in razumejo poslovanje, predstavljajo vrednost, ki je umetna inteligenca ne more preprosto nadomestiti. To pomeni, da bodo podjetja verjetno vse bolj vlagala v usposabljanje starejših zaposlenih za delo z novimi tehnologijami, namesto da bi jih nadomeščala.

Kaj to pomeni za zaposlene po 50. letu?

Strokovnjaki svetujejo, da umetne inteligence ne jemljete kot nekaj, kar zadeva le mlade. Ne glede na starost lahko osnovno poznavanje AI-postane pomembna konkurenčna prednost. Business Insider ugotavlja, da številni starejši zaposleni danes spoznavajo AI predvsem zato, ker želijo ostati zaposleni še nekaj let do upokojitve. Hkrati pa raziskave kažejo, da kombinacija izkušenj in poznavanja novih orodij postaja ena najbolj cenjenih kompetenc na trgu dela. Za mnoge zaposlene po 50. letu bo tako prihodnost manj odvisna od tega, ali jih bo umetna inteligenca nadomestila, in bolj od tega, kako uspešno jo bodo vključili v svoje delo.