Warren Buffett opozarja: brez te veščine se odpovedujete lastnemu potencialu

Eden najuspešnejših investitorjev na svetu Warren Buffett že desetletja ponavlja isto sporočilo: najpomembnejša naložba ni v delnice, temveč vase. In še bolj konkretno – v sposobnost komunikacije. Kot poudarja, se mnogi ljudje sploh ne zavedajo, koliko možnosti izgubijo, ker ne znajo jasno izraziti svojih idej. "Če ne znate komunicirati z drugimi in prenesti svojih misli, se odpovedujete svojemu potencialu," je Buffett večkrat opozoril, poroča stran Yahoo.

Veščina, ki vam lahko dvigne vrednost za 50 odstotkov

Buffett ne ostaja pri splošnih nasvetih, temveč svojo tezo podpre z zelo konkretnim primerom. Po njegovih besedah lahko posameznik svojo vrednost na trgu dela poveča tudi za do 50 odstotkov, če izboljša komunikacijske sposobnosti, poroča stran Inc.com. Gre za sposobnost, ki vpliva praktično na vsak vidik kariere – od zaposlitvenega razgovora do napredovanja in pogajanj za višjo plačo. Na to opozarja tudi stran CNBC, kjer poudarjajo, da lahko že majhen napredek v komunikaciji pomeni veliko razliko v prihodnjih prihodkih in kariernih priložnostih.

Zakaj je komunikacija tako ključna?

icon-expand Znate prepričati druge, da sledijo vašim idejam? FOTO: Shutterstock

Komunikacija ni pomembna le za tiste, ki nastopajo v javnosti. Ključna je za vsakogar, ki želi napredovati v karieri ali biti bolj uspešen pri delu. Buffett izpostavlja, da je bistvo uspeha v tem, da znate prepričati druge, da sledijo vašim idejam. To pomeni: - da vas sodelavci razumejo, - da nadrejeni prepoznajo vašo vrednost, - in da znate svoje ideje predstaviti tako, da dobijo podporo. V času digitalizacije in umetne inteligence postaja ta veščina še bolj pomembna, saj je prav sposobnost jasnega izražanja tista, ki posameznika loči od povprečja.

Buffettov osebni primer: strah, ki ga je moral premagati

Zanimivo je, da Warren Buffett ni bil vedno samozavesten govorec. Prav nasprotno – kot mladenič je imel izrazit strah pred javnim nastopanjem. Sam priznava, da je bilo zanj govorjenje pred ljudmi tako stresno, da se mu je fizično upiralo. Prelom se je zgodil, ko se je vpisal na tečaj javnega nastopanja. To odločitev danes označuje za eno najboljših v življenju. Ta izkušnja lepo pokaže, da komunikacija ni prirojena lastnost, temveč veščina, ki se je lahko naučite.

Kaj to pomeni za vas?

icon-expand Se znate pogajati? FOTO: Adobe Stock

Buffettovo sporočilo je zelo jasno: če želite povečati svoj zaslužek, izboljšati kariero ali pridobiti več vpliva, morate znati komunicirati. To ne pomeni le javnega nastopanja, ampak: - jasno izražanje idej, - pisno komunikacijo, - sposobnost poslušanja, - in razumevanje sogovornikov. Gre za kombinacijo veščin, ki neposredno vplivajo na to, kako vas vidijo drugi – in posledično, katere priložnosti dobite. V času, ko se mnogi osredotočajo na tehnična znanja in nove tehnologije, Buffettovo sporočilo deluje skoraj presenetljivo preprosto. A prav v tem je njegova moč. Komunikacija ostaja ena redkih veščin, ki: - ne zastara, - je uporabna v vsaki panogi, - in neposredno vpliva na vaš dohodek. Če je verjeti enemu najbogatejših ljudi na svetu, potem je to investicija, ki se vedno izplača. Sicer pa - ali ste starejši od 45? Delate več kot kdajkoli, a vas ne opazijo? Preverite, zakaj vas lahko to stane povišice in kaj lahko storite, da to spremenite.