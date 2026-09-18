Ste se kdaj vprašali, koliko bi lahko zaslužili, če bi isto delo opravljali v bogatejši državi? Laura Prieto je ugotovila, da je odgovor šokanten. Preselila se je iz Španije na daljni sever Norveške, kjer zdaj dela kot sobarica v hotelu. Njena izkušnja je hitro postala spletna senzacija, saj razkriva, da lahko nekdo na Norveškem v le dveh urah in pol zasluži toliko, kot je prej v Španiji prejel za osem ur dela. To pomeni, da bi teoretično lahko delala bistveno manj ur za enak življenjski standard ali pa s kombinacijo dveh del krepko povečala svoje prihranke. Danes Laura združuje delo v hotelu s službo turističnega vodiča, kar ji omogoča finančno svobodo, o kateri doma ni mogla niti sanjati, poroča stran Telegraf biznis.
"Za dve uri in pol zaslužim svojo nekdanjo špansko dnevnico. Zato mi sploh več ni težko iti na delo," pravi Laura Prieto, ki je z zamenjavo prebivališča povsem spremenila svoje življenje. Selitev v arktično mesto Tromsø ji je odprla vrata v svet, kjer delo ni le boj za preživetje, ampak priložnost za hitro napredovanje in prosti čas.
Visoko plačilo popolnoma spremeni vaš odnos do fizično napornih opravil. Čeprav je delo sobarice naporno, zavedanje, da je ura vašega truda vredna trikrat več kot prej, poskrbi, da delovni dan mine hitro in brez nepotrebnega stresa. Norveška ji ne nudi le denarja, temveč predvsem občutek, da je njen čas končno pošteno cenjen.
Kako visoke so v resnici norveške plače in kakšni so delovni pogoji?
Čeprav Norveška ni uradna članica Evropske unije, njeno sodelovanje v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) omogoča iskanje dela brez večjih birokratskih ovir. Številke ne lažejo: povprečna plača presega 5.800 evrov na mesec. Vendar pa moramo biti realni – stroški bivanja so na severu precej višji kot v južnih evropskih državah. Laura priznava, da se je morala prilagoditi visokim cenam in specifičnim navadam. Kljub temu pa ji višina zaslužka omogoča varčevanje, ki v Španiji sploh ne bi bilo mogoče. Iskanje zaposlitve je olajšano s pravilom, da lahko državljani EU v državi bivajo do šest mesecev, medtem ko iščejo zaposlitev, če se v prvih treh mesecih registrirajo pri uradu za migracije.
Življenje v Tromsu prinaša svoje izzive, zlasti mrzle zime in zelo kratke zimske dni. A ko pogledate na svoj bančni račun, se hitro pozabi na mraz. Laura ugotavlja, da si kljub dražjemu bivanju lahko privošči stvari, ki so bile v njeni domovini nedostopne. Njen nasvet vsem, ki razmišljajo o podobni poti, je preprost: bodite pripravljeni na delo in prilagajanje, saj vam bo Norveška to pošteno povrnila. Pravni status je zaradi EGP ugoden, možnosti za dodatno izobraževanje ali hitro menjavo službe pa so ogromne. Vaša 'nekdanja dnevnica' je lahko v tujini vprašanje le dveh ur truda.
Vir: Telegraf biznis
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