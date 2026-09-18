Ste se kdaj vprašali, koliko bi lahko zaslužili, če bi isto delo opravljali v bogatejši državi? Laura Prieto je ugotovila, da je odgovor šokanten. Preselila se je iz Španije na daljni sever Norveške, kjer zdaj dela kot sobarica v hotelu. Njena izkušnja je hitro postala spletna senzacija, saj razkriva, da lahko nekdo na Norveškem v le dveh urah in pol zasluži toliko, kot je prej v Španiji prejel za osem ur dela. To pomeni, da bi teoretično lahko delala bistveno manj ur za enak življenjski standard ali pa s kombinacijo dveh del krepko povečala svoje prihranke. Danes Laura združuje delo v hotelu s službo turističnega vodiča, kar ji omogoča finančno svobodo, o kateri doma ni mogla niti sanjati, poroča stran Telegraf biznis.

"Za dve uri in pol zaslužim svojo nekdanjo špansko dnevnico. Zato mi sploh več ni težko iti na delo," pravi Laura Prieto, ki je z zamenjavo prebivališča povsem spremenila svoje življenje. Selitev v arktično mesto Tromsø ji je odprla vrata v svet, kjer delo ni le boj za preživetje, ampak priložnost za hitro napredovanje in prosti čas.

Visoko plačilo popolnoma spremeni vaš odnos do fizično napornih opravil. Čeprav je delo sobarice naporno, zavedanje, da je ura vašega truda vredna trikrat več kot prej, poskrbi, da delovni dan mine hitro in brez nepotrebnega stresa. Norveška ji ne nudi le denarja, temveč predvsem občutek, da je njen čas končno pošteno cenjen.