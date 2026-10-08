Starost po 50. letu mnogim vzbuja strah pred izgubo službe ali težjim iskanjem nove zaposlitve. Toda demografske spremembe in pomanjkanje delovne sile vse bolj spreminjajo pravila igre. Mednarodne organizacije opozarjajo, da bodo gospodarstva v prihodnjih letih potrebovala več starejših delavcev, ne manj. Po podatkih OECD se države soočajo s hitro rastjo deleža starejšega prebivalstva, zato postaja vključevanje starejših delavcev eden ključnih izzivov trga dela. OECD poudarja, da izkušeni zaposleni predstavljajo pomemben vir znanja, ki ga podjetja vse težje nadomeščajo. Dobra novica? V številnih dejavnostih je lahko prav starost prednost.

Zakaj imajo delavci po 50. letu danes več možnosti kot nekoč?

Evropska komisija ugotavlja, da se je zaposlenost oseb med 55. in 64. letom v zadnjih letih močno povečala. Razlogov je več: ljudje živijo dlje, ostajajo dlje aktivni, podjetja pa se soočajo s pomanjkanjem kadra. Tudi Svetovni gospodarski forum (WEF) opozarja, da številna podjetja še vedno podcenjujejo izkušene delavce, čeprav raziskave kažejo, da stereotipi o manjši produktivnosti ali slabši prilagodljivosti pogosto ne držijo.

1. Logistika in transport

Pomanjkanje voznikov tovornjakov, skladiščnikov, dispečerjev in drugih logističnih kadrov je težava številnih evropskih držav. Pri teh delih delodajalci pogosto cenijo predvsem zanesljivost, odgovornost in delovne navade, ki jih imajo izkušenejši kandidati praviloma več kot začetniki.

Za številna delovna mesta tudi ni nujno potrebna visokošolska izobrazba, zato lahko predstavljajo priložnost za ljudi, ki želijo zamenjati poklic.

icon-expand Podjetja nujno iščejo kader. Tudi ljudi po 50. letu ... FOTO: Shutterstock

2. Trgovina in storitve za stranke

Veliki trgovci že več let opozarjajo na težave pri zaposlovanju kadra. Blagajniki, prodajalci, poslovodje trgovin, svetovalci za stranke in zaposleni v podpornih službah pogosto opravljajo dela, kjer so komunikacijske spretnosti in izkušnje pomembnejše od mladosti. Prav zato številna podjetja aktivno zaposlujejo tudi ljudi po 50. letu.

3. Zdravstvo in oskrba starejših

Evropa se stara, potrebe po oskrbi pa rastejo. Med najbolj iskanimi poklici so negovalci, oskrbovalci na domu, socialni oskrbovalci in drugi profili na področju dolgotrajne oskrbe. Zaradi izrazitega pomanjkanja kadra je povpraševanje veliko praktično v vseh državah EU. V teh poklicih so empatija, potrpežljivost in življenjske izkušnje pogosto velika prednost.

4. Administracija in računovodstvo

Računovodski servisi, administrativne službe in pisarniška podpora sodijo med področja, kjer sta natančnost in poznavanje delovnih procesov pogosto pomembnejša od starosti. Številni delodajalci zato pri zaposlovanju dajejo prednost kandidatom z dolgoletnimi izkušnjami, saj potrebujejo manj uvajanja.

5. Obrtniški poklici

Vodovodarji, električarji, monterji, vzdrževalci in drugi obrtniki ostajajo med najbolj iskanimi profili na trgu dela. Čeprav gre pogosto za fizično zahtevnejša dela, številni mojstri tudi po 50. letu uspešno delajo samostojno ali kot mentorji mlajšim sodelavcem. Pomanjkanje usposobljenih obrtnikov je ena največjih težav evropskega gospodarstva.

6. Izobraževanje, mentorstvo in svetovanje

Mnoga podjetja ugotavljajo, da izguba starejših zaposlenih pomeni tudi izgubo pomembnega znanja. Zato raste povpraševanje po mentorjih, internih trenerjih, svetovalcih in strokovnjakih za prenos znanja na mlajše generacije. OECD posebej poudarja, da bo prav ohranjanje izkušenj starejših delavcev pomembno za produktivnost prihodnjih let.

icon-expand Na področjih, kjer sta ključni natančnost in odgovornost, imajo izkušeni kandidati pogosto pomembno prednost. FOTO: Shutterstock

Kaj je največja prednost starejših kandidatov?

Čeprav se o starostni diskriminaciji veliko govori, strokovnjaki opozarjajo, da imajo starejši kandidati pogosto prednosti, ki jih podjetja vse bolj iščejo: zanesljivost, odgovornost, stabilnost, izkušnje in sposobnost samostojnega dela. V času, ko se številna podjetja soočajo s pomanjkanjem kadra, starost sama po sebi postaja vse manj pomembna. Veliko pomembnejše vprašanje je, kaj zna kandidat ponuditi delodajalcu.